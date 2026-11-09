Χανιά: Απορριμματοφόρο έπεσε σε καφετέρια, δύο τραυματίες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν το πρωί της Δευτέρας στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, όταν ένα απορριμματοφόρο όχημα της ΔΕΔΙΣΑ, κινούμενο ακυβέρνητο, έπεσε σε τραπέζι καφετέριας που βρισκόταν σε λειτουργία. Οι τραυματίες ήταν πελάτες της επιχείρησης, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν στην πορεία του οχήματος, με αποτέλεσμα να υποστούν τραύματα. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου συνελήφθη από τις αρχές, ενώ το λιμεναρχείο Χανίων έχει ξεκινήσει προανάκριση για το περιστατικό, αναμένοντας και την παρουσία πραγματογνώμονα για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών.

Το ανεξέλεγκτο όχημα και η πορεία του στο λιμάνι

Το συμβάν έλαβε χώρα λίγο μετά τις 10 το πρωί, όταν ένα μικρό ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο όχημα, το οποίο ανήκει στη ΔΕΔΙΣΑ και εκτελεί το δρομολόγιο πόρτα – πορτά για την περισυλλογή απορριμμάτων, βρέθηκε ξαφνικά εκτός ελέγχου. Ο οδηγός του οχήματος είχε αποβιβαστεί από αυτό προκειμένου να πραγματοποιήσει εργασίες περισυλλογής απορριμμάτων σε παρακείμενο σημείο, αφήνοντας το όχημα σταματημένο.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, το όχημα άρχισε να κινείται μόνο του, χωρίς την παρουσία του οδηγού στη θέση του. Η ανεξέλεγκτη πορεία του απορριμματοφόρου ξεκίνησε από το σημείο που βρίσκεται έξω από τις τουαλέτες του λιμενικού ταμείου, διασχίζοντας μέρος του Ενετικού Λιμανιού των Χανίων, μια περιοχή με αυξημένη κίνηση πεζών και καταστημάτων.

Το όχημα συνέχισε την πορεία του ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να καταλήξει με σφοδρότητα πάνω σε τραπέζια καφετέριας που λειτουργούσε κανονικά εκείνη την ώρα. Η πρόσκρουση προκάλεσε αναστάτωση και πανικό στους παρευρισκόμενους, καθώς η ταχύτητα και η μάζα του οχήματος ήταν τέτοιες που καθιστούσαν αδύνατη την έγκαιρη αντίδραση και την αποφυγή της σύγκρουσης από τους πελάτες που κάθονταν στα τραπέζια.

Οι τραυματίες και η κατάσταση του οδηγού

Από την πρόσκρουση του απορριμματοφόρου τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία εκείνη την ώρα ήταν πελάτες της καφετέριας και απολάμβαναν τον καφέ τους. Οι τραυματίες, Έλληνες πολίτες, βρίσκονταν στα τραπέζια που ήταν τοποθετημένα στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, όταν δέχτηκαν την απρόσμενη και ανεξέλεγκτη κίνηση του οχήματος.

Δεν υπήρχε επαρκής χρόνος για να αντιδράσουν ή να απομακρυνθούν από το σημείο της σύγκρουσης, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν από την πρόσκρουση του οχήματος. Άμεσα κλήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ασθενοφόρων, για την παροχή πρώτων βοηθειών στους τραυματίες και τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και περίθαλψη.

Όσον αφορά τον οδηγό του απορριμματοφόρου, αυτός είναι καλά στην υγεία του από σωματική άποψη, ωστόσο φέρεται να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά το ατύχημα που συνέβη υπό τις δικές του βάρδιες. Λόγω των συνθηκών του περιστατικού και της φύσης του ατυχήματος, ο οδηγός συνελήφθη από τις αρχές, στο πλαίσιο της διενέργειας της προανάκρισης για τη διαλεύκανση των αιτιών του συμβάντος και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

Η προανάκριση και οι έρευνες για τα αίτια

Την προανάκριση για το ατύχημα έχει αναλάβει το λιμεναρχείο Χανίων, το οποίο διερευνά επισταμένως όλες τις πτυχές του περιστατικού. Οι λιμενικές αρχές συλλέγουν μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες και στοιχεία από το σημείο της σύγκρουσης, προκειμένου να κατανοήσουν πλήρως πώς το όχημα έφυγε ανεξέλεγκτο από την αρχική του θέση και γιατί δεν σταμάτησε.

Στο πλαίσιο της ενδελεχούς έρευνας, αναμένεται στο σημείο να μεταβεί και πραγματογνώμονας. Ο πραγματογνώμονας θα εξετάσει λεπτομερώς το μικρό ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο, καθώς και το χώρο του ατυχήματος, προκειμένου να προσδιορίσει τυχόν τεχνικές βλάβες στο σύστημα πέδησης ή άλλους μηχανικούς παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στην ανεξέλεγκτη κίνησή του.

Η διερεύνηση των αιτιών είναι κρίσιμη για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος και την απόδοση τυχόν ευθυνών, καθώς και για την λήψη μέτρων που θα αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Οι αρχές εργάζονται για να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα δεδομένα και να ολοκληρώσουν την προανάκριση, παρέχοντας ένα σαφές πλαίσιο για το πώς συνέβη αυτό το ατύχημα στο Ενετικό Λιμάνι των Χανίων, μια πολυσύχναστη περιοχή της πόλης.

Με πληροφορίες από: Topontiki