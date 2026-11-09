Ο Έλι Εντζάι επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Έλι Εντζάι αναμένεται να επιστρέψει στην ισπανική πρωτεύουσα για λογαριασμό της Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο δανεισμός του στην Μπανταλόνα θα «σπάσει». Η «Βασίλισσα» προχωρά στην ανάκληση του 22χρονου πάουερ φόργουορντ, ο οποίος είχε παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε από τον προπονητή της Χοβεντούτ, Ντάνι Μιρέτ, ο οποίος αναφέρθηκε στις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις του παίκτη με την τωρινή του ομάδα. Η επιστροφή του Εντζάι έρχεται σε μια περίοδο που η Ρεάλ αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών σε καίριες θέσεις.

Η επιβεβαίωση από την Μπανταλόνα

Ο Ντάνι Μιρέτ, προπονητής της Χοβεντούτ, επιβεβαίωσε την επικείμενη αποχώρηση του Έλι Εντζάι από την Μπανταλόνα. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ο παίκτης «φεύγει το επόμενο Σαββατοκύριακο, μετά το παιχνίδι με τη Σαραγόσα».

Ο Μιρέτ τόνισε την αφοσίωση του Εντζάι στην Μπανταλόνα, αναφέροντας πως «ο Έλι είναι απόλυτα αφοσιωμένος στην Μπανταλόνα και έχει μεγάλη διάθεση να μας βοηθήσει σε αυτό το τελευταίο ματς». Πρόσθεσε επίσης ότι «στη συνέχεια, φυσικά, θα πάει να αγωνιστεί για τη Ρεάλ, καθώς αυτό είναι το αναμενόμενο και έτσι προβλέπεται από το συμβόλαιό του».

Ο λόγος της πρόωρης επιστροφής

Η απόφαση των «Λος Μπλάνκος» να ανακαλέσουν τον δανεισμό του Έλι Εντζάι οφείλεται στους τραυματισμούς δύο βασικών παικτών. Οι Ντεκ και Γιάντουνεν αντιμετωπίζουν προβλήματα, γεγονός που ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να αναζητήσει άμεση ενίσχυση στη θέση «4».

Ο 22χρονος Ισπανός πάουερ φόργουορντ, με ρίζες από τη Σενεγάλη, αποτελεί τη λύση που επέλεξε η ομάδα. Υπενθυμίζεται ότι οι Μαδριλένοι είχαν το δικαίωμα να ανακαλέσουν τον δανεισμό του παίκτη στην περίπτωση που τραυματίζονταν δύο αθλητές στην ίδια θέση, όπως και τελικά συνέβη.

Η πορεία του Εντζάι τη φετινή σεζόν

Στα επτά παιχνίδια που έχει αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα με την Μπανταλόνα, ο Έλι Εντζάι έχει καταγράψει αξιοσημείωτες επιδόσεις. Ο μέσος όρος του ανέρχεται στους 8,1 πόντους, με εντυπωσιακή ευστοχία στα τρίποντα που φτάνει το 42,1%.

Επιπλέον, ο νεαρός αθλητής συνεισφέρει με 3,9 ριμπάουντ και 0,6 τάπες ανά αγώνα. Οι συνολικές του επιδόσεις του έχουν αποφέρει 7,4 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, αναδεικνύοντας την παρουσία του στο παρκέ.

Η προηγούμενη θητεία του στη «Βασίλισσα»

Ο Έλι Εντζάι δεν είναι άγνωστος στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του στην ομάδα. Ο φέρελπις αθλητής είχε επιστρέψει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το καλοκαίρι και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τη «Βασίλισσα», το οποίο εκτείνεται έως το καλοκαίρι του 2028.

Κατά την πρώτη του παρουσία στην ισπανική πρωτεύουσα, ο Εντζάι είχε πανηγυρίσει σημαντικούς τίτλους. Συγκεκριμένα, κατέκτησε μία EuroLeague, τρία πρωταθλήματα Ισπανίας, ένα Copa del Rey και τρία Super Cup. Πριν την επιστροφή του στην Ευρώπη, αγωνίστηκε με τη θυγατρική των Ατλάντα Χοκς στη G-League, όπου μέτρησε 8,1 πόντους, 6,9 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta