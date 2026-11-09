Δέκα νεκροί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σε δυστύχημα στη Βραζιλία

Ένας τραγικός απολογισμός δέκα νεκρών, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, καταγράφηκε στη Βραζιλία, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε λίμνη. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Μπάχα Μάνσα, η οποία βρίσκεται περίπου 140 χιλιόμετρα μακριά από το Ρίο ντε Τζανέιρο. Οι δυνάμεις διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο ανέσυραν νεκρούς και τους δέκα επιβαίνοντες από το όχημα, μετά από μια δύσκολη επιχείρηση.

Η τραγωδία στη Μπάχα Μάνσα

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου, αφήνοντας πίσω του δέκα θύματα, εκ των οποίων τα πέντε ήταν παιδιά. Σύμφωνα με αναφορές βραζιλιάνικων μέσων ενημέρωσης, ανάμεσα στα θύματα βρισκόταν και ένα βρέφος, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στην τραγωδία. Η κυβέρνηση της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών, τονίζοντας τη σοβαρότητα του δυστυχήματος.

Οι αρχές της πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο, στην επίσημη ανακοίνωσή τους, ανέφεραν πως τα θύματα είχαν ήδη αποβιώσει όταν εντοπίστηκαν από τις ομάδες των διασωστών. Το αυτοκίνητο βρέθηκε μέσα στα νερά της λίμνης, με τις προσπάθειες ανάσυρσης να είναι εντατικές και να απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό.

Η επιχείρηση διάσωσης

Για την ανάσυρση των θυμάτων και του οχήματος από τη λίμνη, κινητοποιήθηκε ένας μεγάλος αριθμός δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 30 πυροσβέστες, οι οποίοι εργάστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η παρουσία δύο δυτών ήταν καθοριστική για την πρόσβαση στο βυθισμένο αυτοκίνητο και την ανάσυρση των σορών.

Οι διασώστες αντιμετώπισαν μια ιδιαίτερα απαιτητική κατάσταση, καθώς έπρεπε να επιχειρήσουν σε υδάτινο περιβάλλον, με περιορισμένη ορατότητα και πιθανές δυσκολίες στην πρόσβαση στο όχημα. Η συνεργασία των πυροσβεστών και των δυτών ήταν απαραίτητη για την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η οποία κατέληξε στην ανάσυρση όλων των επιβαινόντων.

Έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος

Οι τοπικές αρχές, αμέσως μετά το τραγικό συμβάν, χαρακτήρισαν το περιστατικό ως δυστύχημα. Ωστόσο, η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει μια ενδελεχή έρευνα με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στη λίμνη. Οι αρχές επιδιώκουν να ρίξουν φως στα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.

Η έρευνα θα περιλαμβάνει την εξέταση του οχήματος, την ανάλυση του σημείου του δυστυχήματος, καθώς και τη συλλογή μαρτυριών, εφόσον υπάρχουν. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι παράγοντες που συνέβαλαν στην εκτροπή του αυτοκινήτου και την πτώση του στα νερά της λίμνης, προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα αίτια του θανάτου των δέκα ανθρώπων.

Καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή

Την ίδια ημέρα που σημειώθηκε το δυστύχημα στη Μπάχα Μάνσα, η ευρύτερη περιοχή του Ρίο ντε Τζανέιρο επλήγη από ισχυρές βροχοπτώσεις. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα είχαν ως αποτέλεσμα να προκληθούν πλημμύρες σε πολλούς δρόμους, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Οι πλημμύρες δεν περιορίστηκαν μόνο σε κατοικημένες περιοχές, αλλά επηρέασαν και δημοφιλείς τουριστικές τοποθεσίες, όπως η Κοπακαμπάνα. Η ταυτόχρονη εμφάνιση αυτών των ακραίων καιρικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή αποτελεί ένα στοιχείο που ενδέχεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες του δυστυχήματος, χωρίς ωστόσο να έχει αναφερθεί άμεση σύνδεση ως προς τα αίτια.

Με πληροφορίες από: Enikos