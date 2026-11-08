Ένταση στη Μυτιλήνη: Κτηνοτρόφοι κατέλαβαν την εξέδρα των επισήμων, ακυρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση

Με σημαντική καθυστέρηση ξεκίνησε την Κυριακή η παρέλαση για την 114η επέτειο της απελευθέρωσης στη Μυτιλήνη, καθώς έντονες διαμαρτυρίες κτηνοτρόφων προκάλεσαν ζήτημα ως προς την παρουσία των επισήμων στην εξέδρα. Στη θέση των πολιτικών βρέθηκαν κτηνοτρόφοι και παιδιά που κρατούσαν πανό, ενώ η δημοτική αρχή παρακολουθούσε απέναντι από την εξέδρα. Η κινητοποίηση οδήγησε στην ακύρωση της στρατιωτικής παρέλασης, με την απόφαση να αποδίδεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η καθυστέρηση και η κατάληψη της εξέδρας

Η έναρξη της παρέλασης είχε καθυστερήσει αρκετά, καθώς οι πολιτικοί που βρίσκονταν στο σημείο δεν αποδέχονταν αρχικά το αίτημα των διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων να απέχουν από την εξέδρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην παρουσία τους επέμεναν ο υφυπουργός που εκπροσωπούσε την κυβέρνηση, Νίκος Παπαϊωάννου, και ο Χαράλαμπος Αθανασίου.

Τελικά, στη θέση των επισήμων βρέθηκαν κτηνοτρόφοι μαζί με τα παιδιά τους, κρατώντας πανό με συνθήματα. Η δημοτική αρχή, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα, παρακολούθησε τις εκδηλώσεις απέναντι από την εξέδρα, μαζί με άλλους κτηνοτρόφους. Οι συγκεντρωμένοι είχαν ζητήσει η παρέλαση να πραγματοποιηθεί χωρίς την παρουσία πολιτικών και εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση τον δήμαρχο Μυτιλήνης.

Οι διαμαρτυρίες και τα αιτήματα των κτηνοτρόφων

Οι κτηνοτρόφοι είχαν ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι επιθυμούσαν την πραγματοποίηση της παρέλασης και ότι η κινητοποίησή τους ήταν ειρηνική. Ωστόσο, η επιμονή των πολιτικών επισήμων να ανέβουν στην εξέδρα διατήρησε την αντιπαράθεση. Υπήρξε έντονη αντίδραση στην αναφορά του εκφωνητή περί «τυπικής διαμαρτυρίας», με κτηνοτρόφους να παίρνουν το μικρόφωνο.

Μέσω του μικροφώνου, οι διαμαρτυρόμενοι περιέγραψαν την αγωνία που βιώνουν εδώ και οκτώ μήνες, τα χρέη, τα κλειστά σφαγεία και την αβεβαιότητα για το μέλλον των οικογενειών τους. Οι κινητοποιήσεις τους συνδέονται άμεσα με τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος λόγω του αφθώδους πυρετού. Ζητούν το άνοιγμα των σφαγείων, την καταβολή αποζημιώσεων για το γάλα που καταστράφηκε, καθώς και ενισχύσεις για τις ζωοτροφές, τονίζοντας ότι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση.

Η ακύρωση της στρατιωτικής παρέλασης και οι συμβολικές κινήσεις

Ως αποτέλεσμα των έντονων διαμαρτυριών και της κατάληψης της εξέδρας, η στρατιωτική παρέλαση ακυρώθηκε. Οι εκδηλώσεις για την 114η επέτειο της απελευθέρωσης της Μυτιλήνης ολοκληρώθηκαν μόνο με τη μαθητική παρέλαση και τη συμμετοχή των σωματείων. Νωρίτερα, οι διαμαρτυρόμενοι είχαν προχωρήσει σε συμβολική κατάληψη του δρόμου απέναντι από την εξέδρα των επισήμων, επιμένοντας στη θέση τους.

Από τις 10 το πρωί, οι κτηνοτρόφοι είχαν συγκεντρωθεί έξω από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης, κρατούσαν μαύρες σημαίες δίπλα στις ελληνικές, καθώς και πλακάτ με συνθήματα όπως «κτηνοτρόφοι σε απόγνωση, ζώα στη σφαγή, ακούστε τη φωνή μας, φτάνει η καταστροφή».

Επόμενες κινήσεις και απαιτήσεις

Οι συγκεντρωμένοι κτηνοτρόφοι έχουν ήδη προαναγγείλει νέες κινητοποιήσεις για την επόμενη ημέρα, τη Δευτέρα, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Στην περιοχή παραμένει ισχυρή η παρουσία της Αστυνομίας και του Λιμενικού, ενόψει των εξελίξεων.

Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι δίνουν προθεσμία μίας εβδομάδας ώστε να θανατωθούν και να ταφούν τα ζώα που βρέθηκαν θετικά στον ιό του αφθώδους πυρετού. Επιπλέον, ζητούν συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό ή τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να συζητηθούν και να δοθούν λύσεις στα πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki