Τροχαίο ατύχημα με τραυματίες μία γυναίκα και έναν αστυνομικό συνέβη το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11), σε παράδρομο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά. Ο αστυνομικός, ο οποίος κινούνταν με μηχανή της ομάδας Ζ, παρέσυρε την πεζή γυναίκα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και οι δύο.

Δικυκλιστές του ΕΚΑΒ έσπευσαν άμεσα στο σημείο του συμβάντος για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, πριν τη διακομιδή τους σε νοσοκομεία.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό έλαβε χώρα λίγα λεπτά πριν από τις 2 το μεσημέρι, σε έναν παράδρομο της Λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Περιστερίου. Συγκεκριμένα, το ατύχημα συνέβη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, όπου η μηχανή της ομάδας Ζ, με οδηγό τον αστυνομικό, ενεπλάκη στην παράσυρση της πεζής.

Η σύγκρουση είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον τραυματισμό τόσο της γυναίκας που κινούνταν πεζή, όσο και του αστυνομικού που οδηγούσε τη μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ. Η άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ

Μετά το τροχαίο, κινητοποιήθηκαν άμεσα δικυκλιστές του ΕΚΑΒ, οι οποίοι έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους δύο τραυματίες. Η γρήγορη ανταπόκριση των διασωστών ήταν κρίσιμη για την αρχική αντιμετώπιση των τραυμάτων.

Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, ακολούθησε η διακομιδή τους σε νοσοκομεία της Αττικής. Η μεταφορά τους έγινε με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των τραυματισμών που είχαν υποστεί τόσο η πεζή όσο και ο αστυνομικός.

Οι τραυματισμοί και η διακομιδή στα νοσοκομεία

Η γυναίκα που παρασύρθηκε από τη μοτοσικλέτα διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός». Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας. Η κατάστασή της παρακολουθείται από τους θεράποντες ιατρούς.

Από την πλευρά του, ο αστυνομικός που οδηγούσε τη μηχανή της ομάδας Ζ μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Ο αστυνομικός φέρει τραύματα στο πρόσωπο, για τα οποία λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Και οι δύο τραυματίες νοσηλεύονται στα αντίστοιχα νοσοκομεία.

Διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει τη διενέργεια ερευνών προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η παράσυρση. Η διαδικασία της έρευνας περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών από το σημείο του συμβάντος.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται από τις αρχές είναι και το ενδεχόμενο η γυναίκα να επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα σε ένα σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών. Η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια και τις παραμέτρους του τροχαίου ατυχήματος στον παράδρομο του Κηφισού.

Με πληροφορίες από: Enikos