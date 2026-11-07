Ο Κώστας Μαυρίδης στο Fox Prime: «Όνειρο που βγήκε αληθινό ο Παναθηναϊκός»

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Κώστας Μαυρίδης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Grande League Interviews» του τηλεοπτικού καναλιού Fox Prime, παραχωρώντας μια συνέντευξη με αποκαλυπτικό χαρακτήρα. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού μίλησε για την πορεία του στον σύλλογο, τις συνεργασίες του με σημαντικούς προπονητές και την ιστορική διαδρομή της ομάδας. Επίσης, αναφέρθηκε σε προσωπικές του στιγμές και εμπειρίες από την εποχή που αγωνιζόταν με το «τριφύλλι».

Στη συνέντευξη, ο Κώστας Μαυρίδης σχολιάζει τη συνεργασία του με τους σπουδαίους προπονητές που συνάντησε κατά τη θητεία του στον Παναθηναϊκό. Παράλληλα, στέκεται στην τωρινή ομάδα υπό την καθοδήγηση του Τζέικομπ Νίστρουπ, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη συνεισφορά του Γιάννη Αλαφούζου στον σύλλογο. Η εκπομπή, στην οποία τον υποδέχτηκαν η Κάτια Ταραμπάνκο και ο Τάσος Νικολογιάννης, θα προβληθεί το Σάββατο 7 Νοεμβρίου.

Το όνειρο του Παναθηναϊκού και η επική πορεία του 1985

Ο Κώστας Μαυρίδης περιέγραψε τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό ως την πραγματοποίηση ενός ονείρου. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευκαιρία που του δόθηκε να αγωνιστεί με τα χρώματα του «τριφυλλιού», αναδεικνύοντας τη σημασία αυτής της εξέλιξης στην καριέρα του. Η συνέντευξη φωτίζει τις προσωπικές του φιλοδοξίες και το πώς αυτές εκπληρώθηκαν μέσα από την παρουσία του στον ιστορικό σύλλογο.

Επιπλέον, ο Κώστας Μαυρίδης αναφέρθηκε εκτενώς στην επική πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι τον ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1985. Θυμήθηκε σημαντικές στιγμές και γεγονότα από εκείνη την αξέχαστη διαδρομή, η οποία άφησε το στίγμα της στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι διηγήσεις του προσφέρουν μια αναδρομή στα επιτεύγματα της ομάδας εκείνης της εποχής, μεταφέροντας το κλίμα και τον παλμό των αγώνων.

Συνεργασίες με προπονητές και ιστορίες με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Κώστας Μαυρίδης σχολίασε τη συνεργασία του με τους σπουδαίους προπονητές που είχε την ευκαιρία να συναντήσει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του στον Παναθηναϊκό. Μίλησε για την επιρροή τους στην εξέλιξή του ως ποδοσφαιριστή και για τον τρόπο που συνέβαλαν στην επιτυχία της ομάδας. Οι αναφορές του αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο των συνεργασιών που είχε στο «τριφύλλι».

Ο παλαίμαχος άσος διηγήθηκε επίσης φοβερές ιστορίες με τον αλησμόνητο Γιώργο Βαρδινογιάννη, τον ιστορικό πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Οι αφηγήσεις του προσφέρουν μια εικόνα της προσωπικότητας και του ρόλου του Γιώργου Βαρδινογιάννη στην ομάδα, μέσα από τα μάτια ενός ποδοσφαιριστή που συνεργάστηκε στενά μαζί του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε πριν από τον «χαμό» του Γιώργου Βαρδινογιάννη.

Αναφορές στην τωρινή ομάδα: Νίστρουπ και Αλαφούζος

Ο Κώστας Μαυρίδης δεν περιορίστηκε στο παρελθόν, αλλά σχολίασε και την τρέχουσα κατάσταση του Παναθηναϊκού. Στάθηκε στην ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, αναλύοντας την εικόνα και την πορεία της υπό την καθοδήγηση του Δανού προπονητή. Οι δηλώσεις του προσφέρουν μια οπτική γωνία από έναν άνθρωπο που έχει ζήσει από μέσα την ιστορία του συλλόγου και παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Τέλος, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αναφέρθηκε στη συνεισφορά του Γιάννη Αλαφούζου στον σύλλογο. Οι τοποθετήσεις του Κώστα Μαυρίδη σκιαγραφούν τον ρόλο του σημερινού προέδρου στην πορεία του Παναθηναϊκού, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από την οπτική ενός ανθρώπου που έχει διατελέσει σημαντικό μέλος της ιστορίας της ομάδας. Η συνέντευξη καλύπτει έτσι τόσο το ένδοξο παρελθόν όσο και την τρέχουσα πραγματικότητα του «τριφυλλιού».

Με πληροφορίες από: Gazzetta