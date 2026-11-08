Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: Στο επίκεντρο γυναίκα για προμήθεια αναισθητικών φαρμάκων

Στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αρμόδιες αρχές έχουν στρέψει την προσοχή τους σε μία γυναίκα, η οποία φέρεται να προμήθευε φάρμακα αναισθησίας στο ιατρείο όπου συνέβη η κατάρρευση του τραγουδιστή. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με την εξέταση των επικοινωνιών και των στοιχείων να συνεχίζεται εντατικά.

Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του θανάτου, έχουν προκύψει συνομιλίες που θεωρούνται κρίσιμες. Οι συνομιλίες αυτές αφορούν άμεσα την προμήθεια των εν λόγω φαρμάκων, θέτοντας τη συγκεκριμένη γυναίκα στο επίκεντρο των ερευνών.

Η εμπλοκή της γυναίκας και η προμήθεια φαρμάκων

Η γυναίκα που βρίσκεται στο «κάδρο» των αρχών φέρεται να είχε συνεργασία με το ιατρείο, όπου κατέρρευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναλαμβάνοντας καθήκοντα αναισθησιολόγου. Οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί υποδεικνύουν την εμπλοκή της στην προμήθεια φαρμάκων αναισθησίας, γεγονός που εξετάζεται λεπτομερώς.

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα αυτή δεν είναι εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Το στοιχείο αυτό προστίθεται στα δεδομένα που αξιολογούν οι αρχές, καθώς διερευνώνται όλες οι πτυχές της συνεργασίας της με το ιατρείο και της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων της.

Οι συνομιλίες από την άρση του απορρήτου

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, ένα σημαντικό εργαλείο στην ποινική διερεύνηση, έχει φέρει στο φως συγκεκριμένες επικοινωνίες. Αυτές οι συνομιλίες, όπως μεταδόθηκε, σχετίζονται με την προμήθεια των φαρμάκων αναισθησίας που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο.

Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν το περιεχόμενο των εν λόγω συνομιλιών, θεωρώντας τες ως κρίσιμα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η ανάλυση αυτών των δεδομένων αναμένεται να ρίξει φως στις διαδικασίες προμήθειας και διαχείρισης των φαρμακευτικών ουσιών.

Η υπερασπιστική γραμμή της εμπλεκόμενης

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η ίδια η γυναίκα, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην προμήθεια των φαρμάκων, υποστηρίζει την αθωότητά της. Κατά τους ισχυρισμούς της, δεν προμήθευε η ίδια φάρμακα στο ιατρείο.

Επιπρόσθετα, δηλώνει ότι δεν είχε γνώση σχετικά με τη χρήση τέτοιων ουσιών στο συγκεκριμένο ιατρείο. Οι ισχυρισμοί αυτοί, σε συνδυασμό με τις επικοινωνίες που έχουν εντοπιστεί, εξετάζονται προσεκτικά από τις αρχές, καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Τα μηνύματα της 9ης Σεπτεμβρίου στο μικροσκόπιο

Πέρα από τις συνομιλίες που αφορούν την προμήθεια φαρμάκων, οι αρχές εξετάζουν και άλλα ψηφιακά δεδομένα. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της έρευνας, έχουν τεθεί υπό εξέταση μηνύματα που ανταλλάχθηκαν στις 9 Σεπτεμβρίου μεταξύ νοσηλευτών.

Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου έχει αναδείξει αυτές τις επικοινωνίες, οι οποίες αξιολογούνται ως σημαντικές για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων αυτών αναμένεται να προσφέρει περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο.

Η πορεία της έρευνας και η διάρκειά της

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, καθώς οι αρχές συλλέγουν και αναλύουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Η διαδικασία είναι χρονοβόρα και απαιτεί ενδελεχή εξέταση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες. Η εξέταση των επικοινωνιών, των ισχυρισμών και των στοιχείων γύρω από την προμήθεια και τη χρήση των φαρμάκων αποτελεί ένα σύνθετο έργο που απαιτεί χρόνο για την ολοκλήρωσή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki