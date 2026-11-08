Λέκκας: Αναγκαία η επανεξέταση των αντιπλημμυρικών έργων σε όλη τη χώρα

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, απάντησε στο ερώτημα γιατί αυξάνονται όλο και περισσότερο τα προβλήματα και οι καταστροφές που προκαλούνται από τις πλημμύρες. Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι η αύξηση της έντασης και της συχνότητας εμφάνισης των φαινομένων είναι πλέον γεγονός και όχι απλή θεωρία. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε την αναγκαιότητα για επανεξέταση της ικανότητας όλων των αντιπλημμυρικών έργων, τόσο στην Αττική όσο και σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η εκθετική αύξηση των ακραίων φαινομένων

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα, η αύξηση της έντασης αλλά και της συχνότητας εμφάνισης των φαινομένων είναι εκθετική. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί πλέον γεγονός και όχι απλώς μια θεωρητική υπόθεση, όπως επεσήμανε ο ίδιος. Ιδιαίτερα φέτος, αναμένεται σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρξει σημαντική αύξηση των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η πρόβλεψη αυτή συνδέεται άμεσα με το φαινόμενο «Ελ Νίνιο», το οποίο αναπτύχθηκε μέσα στο 2026. Το συγκεκριμένο φαινόμενο αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, με τις επιπτώσεις του να εκτείνονται τουλάχιστον μέχρι και τους πρώτους μήνες του 2027, επηρεάζοντας τις κλιματικές συνθήκες παγκοσμίως.

Η αυξημένη ευαλωτότητα της Ελλάδας

Ο κ. Λέκκας ανέδειξε την ιδιαίτερη ευαλωτότητα χωρών που διαθέτουν εκτεταμένη ακτογραμμή και, ως εκ τούτου, γειτνιάζουν με το θαλάσσιο περιβάλλον. Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται και η Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει αυξημένους κινδύνους λόγω της γεωγραφικής της θέσης.

Η θάλασσα, όπως εξήγησε ο καθηγητής, αποτελεί βασικό παράγοντα καθορισμού του κλίματος. Αυτό καθιστά την Ελλάδα ακόμα πιο εκτεθειμένη στις επιπτώσεις των ακραίων φαινομένων, καθώς οι θαλάσσιες επιδράσεις διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των καιρικών συνθηκών της χώρας.

Αναγκαιότητα επανεξέτασης των αντιπλημμυρικών έργων

Ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας τόνισε με έμφαση την αναγκαιότητα για άμεση επανεξέταση της ικανότητας όλων των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων. Η επανεκτίμηση αυτή κρίνεται απαραίτητη και πρέπει να εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια, καλύπτοντας τόσο την περιοχή της Αττικής όσο και την υπόλοιπη Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη επισήμανση του κ. Λέκκα έρχεται ως απάντηση στα αυξανόμενα προβλήματα και τις καταστροφές που παρατηρούνται από τις πλημμύρες. Η επανεξέταση κρίνεται κρίσιμη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υποδομές μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες κλιματικές προκλήσεις.

Τα προβλήματα στην Αττική και οι σημερινές κλιματικές συνθήκες

Ειδικότερα για την Αττική, ο κ. Λέκκας σημείωσε ότι ήδη παρατηρείται πως σε αρκετές περιοχές τα υπάρχοντα αντιπλημμυρικά έργα δεν είναι επαρκή. Δεν ανταποκρίνονται πλέον στους κινδύνους που δημιουργούνται από τις σημερινές κλιματικές συνθήκες, οι οποίες έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με το παρελθόν.

Ακόμη και με μια μέτριας έντασης βροχόπτωση, παρουσιάζονται προβλήματα και επιπτώσεις που, υπό κανονικές συνθήκες και με επαρκή έργα, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, παρότι διανύουμε ακόμα το φθινόπωρο, φέτος έχουν καταγραφεί σοβαρά προβλήματα και καταστροφές από πλημμύρες, συμπεριλαμβανομένων και νεκρών.

Η κλιματική κρίση και το ανθρωπογενές περιβάλλον

Ο καθηγητής υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει κατανοητό ότι πολλές μεταβλητές έχουν αλλάξει δραματικά σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Η κλιματική κρίση είναι άμεσα συνδεδεμένη με το ανθρωπογενές περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει και επηρεάζεται από τις κλιματικές αλλαγές.

Αυτή η σύνδεση οδηγεί σε μεγαλύτερη έκθεση του πληθυσμού, των κτιρίων, των υποδομών και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Συνεπώς, υπάρχει και μεγαλύτερη διακινδύνευση από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, καθιστώντας επιτακτική την προσαρμογή και την ενίσχυση των μέτρων προστασίας.

Με πληροφορίες από: News.gr