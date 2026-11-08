Το θρίλερ που συγκλονίζει το ποδόσφαιρο γυναικών: Συμπαίκτρια κατηγορείται για επίθεση με σιδερένιες ράβδους

Μία από τις πιο σκοτεινές και σοκαριστικές υποθέσεις στην ιστορία του ποδοσφαίρου γυναικών επιστρέφει στο προσκήνιο, σχεδόν πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Παρί Σεν Ζερμέν και ολόκληρο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Η υπόθεση αφορά την Κεϊρά Αμραουί, η οποία δέχθηκε άγρια επίθεση με σιδερένιες ράβδους τον Νοέμβριο του 2021, και πλέον περνά σε νέα δικαστική φάση. Η πρώην συμπαίκτριά της, Αμινατά Ντιαλό, παραπέμπεται σε δίκη για την πιθανή εμπλοκή της στην επίθεση, η οποία είχε προκαλέσει τεράστια αναστάτωση.

Η άγρια επίθεση του Νοεμβρίου 2021

Όλα συνέβησαν τη νύχτα της 4ης Νοεμβρίου 2021, όταν η Κεϊρά Αμραουί και η Αμινατά Ντιαλό επέστρεφαν με αυτοκίνητο από ένα δείπνο της ομάδας γυναικών της Παρί Σεν Ζερμέν. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, στην περιοχή Σατό, στα περίχωρα του Παρισιού, το όχημα σταμάτησε από δύο άνδρες. Οι δράστες επιτέθηκαν στην Αμραουί, αναγκάζοντάς την να κατέβει από το αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, οι άνδρες τη χτύπησαν επανειλημμένα στα πόδια χρησιμοποιώντας σιδερένιες ράβδους, προκαλώντας της σοβαρούς τραυματισμούς. Η Αμινατά Ντιαλό βρισκόταν μαζί της στο περιστατικό, ωστόσο δεν δέχθηκε επίθεση από τους δράστες. Το γεγονός προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στη Γαλλία, όχι μόνο εξαιτίας της βιαιότητάς του, αλλά και λόγω των υποψιών που άρχισαν να διατυπώνονται για το παρασκήνιο της επίθεσης.

Οι υποψίες για την Αμινατά Ντιαλό

Από τις πρώτες ημέρες της έρευνας, το ενδιαφέρον των αρχών στράφηκε και προς την Αμινατά Ντιαλό. Οι δύο ποδοσφαιρίστριες αγωνίζονταν στην ίδια ομάδα, την Παρί Σεν Ζερμέν, και διεκδικούσαν θέση στην ενδεκάδα. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο της κατηγορίας, πίσω από την επίθεση ενδέχεται να κρύβονταν η ζήλια και ο ανταγωνισμός για μια θέση στην ομάδα, στοιχεία που απασχόλησαν τις δικαστικές αρχές.

Οι δικαστικές αρχές εκτιμούν ότι η Ντιαλό φέρεται να είχε οργανώσει την επίθεση. Κατά τις εκτιμήσεις τους, η πρώην συμπαίκτρια της Αμραουί φέρεται να είχε υποδείξει στους δράστες το σημείο όπου θα μπορούσαν να βρουν την Κεϊρά Αμραουί. Ωστόσο, η ίδια η Ντιαλό δεν κατηγορείται ότι συμμετείχε άμεσα στον ξυλοδαρμό της Αμραουί. Η υπεράσπισή της έχει εξαρχής αρνηθεί τις κατηγορίες που της αποδίδονται και αμφισβητεί τα στοιχεία της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς.

Η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης

Η υπόθεση της Κεϊρά Αμραουί και της επίθεσης που δέχθηκε, περνά πλέον σε νέα δικαστική φάση. Η Αμινατά Ντιαλό, η πρώην παίκτρια της Παρί Σεν Ζερμέν, παραπέμπεται σε δίκη για την πιθανή εμπλοκή της στην άγρια επίθεση. Αυτή η εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το ποδόσφαιρο γυναικών τα τελευταία χρόνια.

Η παραπομπή της Ντιαλό σε δίκη σηματοδοτεί μία σημαντική εξέλιξη στην έρευνα που διήρκεσε σχεδόν πέντε χρόνια. Η υπεράσπιση της Ντιαλό συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι οι ισχυρισμοί εναντίον της είναι ψευδείς και ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται είναι αμφισβητήσιμα. Η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει εκ νέου την κοινή γνώμη και τον αθλητικό κόσμο.

Οι περαιτέρω ενέργειες της Κεϊρά Αμραουί

Πέρα από την ποινική διάσταση της υπόθεσης της επίθεσης, η Κεϊρά Αμραουί έχει προβεί και σε άλλες ενέργειες. Η Γαλλίδα ποδοσφαιρίστρια κατήγγειλε τον πρώην σύλλογό της, την Παρί Σεν Ζερμέν, για ηθική παρενόχληση μετά το επεισόδιο της επίθεσης το 2021. Για αυτή την καταγγελία, η Αμραουί ζητά αποζημίωση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Η καταγγελία της Αμραουί κατά του συλλόγου της προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην ήδη πολύπλοκη και σοκαριστική υπόθεση. Η διεκδίκηση αυτής της αποζημίωσης αναδεικνύει τις συνέπειες που είχε το περιστατικό στην επαγγελματική και προσωπική ζωή της ποδοσφαιρίστριας. Η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει το ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς οι εξελίξεις φέρνουν στο φως ένα σκοτεινό παρασκήνιο.

Με πληροφορίες από: Athletiko