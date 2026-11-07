Η δημοσκοπική θέση του «κόμματος Κασιδιάρη»

Ένα από τα ερωτήματα που απασχολούν την επικαιρότητα αφορά τη δημοσκοπική θέση του «κόμματος Κασιδιάρη». Στις «κολόνες» των δημοσκοπήσεων, η «Συμμαχία Ελλήνων» εμφανίζεται με ένα ποσοστό που κινείται πέριξ του 4%. Ωστόσο, η συγκεκριμένη καταγραφή δεν θεωρείται οριστική ένδειξη της συνολικής εκλογικής του δύναμης, καθώς υπάρχουν παράγοντες που επηρεάζουν την ακριβή αποτύπωση της πρόθεσης ψήφου.

Η δημοσκοπική παρουσία της «Συμμαχίας Ελλήνων»

Στο πλαίσιο των διαφόρων δημοσκοπικών ερευνών, η «Συμμαχία Ελλήνων» αποτελεί ένα από τα κόμματα που περιλαμβάνονται στις επιλογές των ερωτηθέντων. Οι καταγραφές δείχνουν ότι το εν λόγω κόμμα συγκεντρώνει ένα ποσοστό που βρίσκεται γύρω στο 4%. Αυτό το ποσοστό αποτελεί την άμεση απάντηση των πολιτών όταν καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των διαθέσιμων κομμάτων που αναφέρονται στις δημοσκοπήσεις.

Η παρουσία της «Συμμαχίας Ελλήνων» με αυτό το ποσοστό στις δημοσκοπικές μετρήσεις αποτελεί ένα δεδομένο σημείο αναφοράς για την εκλογική της επιρροή. Ωστόσο, η ανάλυση των δεδομένων απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, καθώς η απλή καταγραφή του 4% δεν αποτυπώνει πλήρως το εύρος της υποστήριξης που μπορεί να έχει το «κόμμα Κασιδιάρη».

Η διάσταση της «ψήφου Κασιδιάρη»

Ένας σημαντικός παράγοντας που διαφοροποιεί την εικόνα είναι το γεγονός ότι πολλοί πολίτες, όταν ερωτώνται, απαντούν ότι «ψηφίζουν Κασιδιάρη». Αυτή η απάντηση δίνεται ανεξάρτητα από το αν γνωρίζουν ή αναφέρουν το όνομα της «Συμμαχίας Ελλήνων». Η άγνοια του επίσημου ονόματος του κόμματος από ένα μέρος των ψηφοφόρων οδηγεί σε μια στρέβλωση των δημοσκοπικών αποτελεσμάτων.

Συγκεκριμένα, όταν ένας ψηφοφόρος δηλώνει ότι «ψηφίζει Κασιδιάρη» χωρίς να κατονομάσει τη «Συμμαχία Ελλήνων», η ψήφος του δεν προστίθεται στο ποσοστό του 4% που λαμβάνει η «Συμμαχία Ελλήνων». Αντιθέτως, αυτή η ψήφος καταχωρείται στην κατηγορία «Άλλο κόμμα». Αυτή η πρακτική έχει ως αποτέλεσμα να υποεκτιμάται η πραγματική δύναμη του «κόμματος Κασιδιάρη» στις άμεσες καταγραφές.

Το πραγματικό μέγεθος της δύναμης

Λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω παρατήρηση, προκύπτει ως πρώτο συμπέρασμα ότι το «κόμμα Κασιδιάρη» είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερο από το 4% που αποδίδεται στη «Συμμαχία Ελλήνων» στις δημοσκοπήσεις. Η διαφορά αυτή οφείλεται στην κατανομή των απαντήσεων και στην ταύτιση των ψηφοφόρων με το πρόσωπο και όχι απαραίτητα με την επίσημη ονομασία του κόμματος.

Επομένως, το ποσοστό του 4% για τη «Συμμαχία Ελλήνων» αντιπροσωπεύει μόνο ένα μέρος της συνολικής εκλογικής επιρροής. Η προσθήκη των ψήφων που καταχωρούνται ως «Άλλο κόμμα» λόγω της αναφοράς στο όνομα του Κασιδιάρη θα οδηγούσε σε ένα υψηλότερο συνολικό ποσοστό, το οποίο θα αντικατόπτριζε πιο πιστά τη δημοσκοπική του θέση.

Η παράμετρος της «σιωπηλής ψήφου»

Πέρα από την κατανομή των απαντήσεων, υπάρχει και ένας επιπλέον παράγοντας που επηρεάζει την ακριβή αποτύπωση της δημοσκοπικής δύναμης: η «σιωπηλή ψήφος». Πολλοί από τους δυνητικούς ψηφοφόρους του Κασιδιάρη εκφράζουν μια απέχθεια προς τις δημοσκοπήσεις και, ως εκ τούτου, επιλέγουν να μην απαντήσουν όταν ερωτώνται από τους δημοσκόπους.

Αυτή η άρνηση απάντησης δημιουργεί ένα κενό στις δημοσκοπικές μετρήσεις, καθώς ένα σημαντικό κομμάτι του εκλογικού σώματος που ενδεχομένως να υποστηρίζει το συγκεκριμένο κόμμα δεν καταγράφεται. Η ύπαρξη αυτής της «σιωπηλής ψήφου» σημαίνει ότι το πραγματικό ποσοστό του «κόμματος Κασιδιάρη» θα πρέπει να θεωρείται ακόμη μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τις άμεσες απαντήσεις και τις ανακατανομές, καθώς αυτή η κρυφή υποστήριξη θα πρέπει να προστεθεί στην τελική εκτίμηση.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis