Ο «Μπιλ ο Καναδός»: Από κασκαντέρ του Τσακ Νόρις στις διπλές δολοφονίες και τις φυλακές

Ο Βασίλης Βαρελάς, γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός», μία από τις πιο πολυσυζητημένες φυσιογνωμίες του υποκόσμου στη Μεσσηνία, πέθανε χθες σε ηλικία 64 ετών. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμενόταν να προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Η ζωή του «Μπιλ του Καναδού»

Η πορεία του Βασίλη Βαρελά ξεκίνησε από τη Νέδουσα Ταϋγέτου, πέρασε από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέληξε στις ελληνικές φυλακές. Σε νεαρή ηλικία έφυγε από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε αρχικά στον Καναδά και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όπου προέκυψε και το προσωνύμιο «Μπιλ ο Καναδός».

Κατά την παραμονή του στη Βόρεια Αμερική, ασχολήθηκε με τις πολεμικές τέχνες, αναδεικνυόμενος δύο φορές πρωταθλητής στο kick boxing. Η αθλητική του δραστηριότητα τον οδήγησε στον κινηματογράφο, όπου εργάστηκε ως κασκαντέρ σε ταινίες δράσης, συμμετέχοντας σε παραγωγές με πρωταγωνιστή τον Τσακ Νόρις.

Η πρώτη ανθρωποκτονία και η επιστροφή στην Ελλάδα

Το 1988, στον Καναδά, ο Βαρελάς πυροβόλησε στο κεφάλι έναν άνδρα έπειτα από προσωπικές διαφορές, με αποτέλεσμα να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα. Εκεί, το όνομά του άρχισε να απασχολεί συστηματικά τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Η διπλή δολοφονία στο Πλατύ Μεσσηνίας

Μία από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις με τις οποίες συνδέθηκε ήταν η διπλή δολοφονία του 35χρονου Φελίμ Μεσάι και του μόλις δύο ετών γιου του, τον Νοέμβριο του 2011. Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή του Πλατύ Μεσσηνίας. Ο πατέρας είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ το παιδί είχε δεχθεί μαχαιριά στον λαιμό.

Οι συνθήκες της δολοφονίας κινητοποίησαν τις διωκτικές αρχές, οι οποίες αντιμετώπισαν την υπόθεση ως οργανωμένη εγκληματική ενέργεια. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές απέδωσαν στον Βαρελά τον ρόλο του ηθικού αυτουργού, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε δις ισόβια κάθειρξη. Ο ίδιος αρνήθηκε την εμπλοκή του και επέμεινε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του πατέρα και του παιδιού.

Η παραίτηση από τις εφέσεις

Τον Απρίλιο του 2015, κατά την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ο Βαρελάς και ο δίδυμος αδελφός του παραιτήθηκαν από τις εφέσεις τους. Οι συνήγοροί του διευκρίνισαν ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελούσε αποδοχή των κατηγοριών, αλλά συνδεόταν με δικονομικούς λόγους.

Με πληροφορίες από: topontiki.gr