Η επιβράδυνση του μεταβολισμού: Σημάδια και επιπτώσεις σύμφωνα με ειδικούς

Ο μεταβολισμός διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο το ανθρώπινο σώμα αξιοποιεί την ενέργεια. Με την πάροδο των ετών, αλλαγές στη μυϊκή μάζα, στη φυσική δραστηριότητα και στην ορμονική λειτουργία είναι δυνατόν να επηρεάσουν τις ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού. Ειδικοί επισημαίνουν ότι η σταδιακή αύξηση βάρους, η μειωμένη μυϊκή δύναμη, η κόπωση και η δυσανεξία στο κρύο αποτελούν ορισμένες ενδείξεις που χρήζουν προσοχής, χωρίς ωστόσο να σημαίνουν απαραίτητα την ύπαρξη αργού μεταβολισμού.

Ο ρόλος και ο ορισμός του μεταβολισμού

Η Melissa Mitri, M.S., RD, διαιτολόγος, εξηγεί ότι ο μεταβολισμός αποτελεί τη διαδικασία μέσω της οποίας οι τροφές και τα υγρά μετατρέπονται σε ενέργεια. Αυτή η ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την εκτέλεση των καθημερινών δραστηριοτήτων του ανθρώπου.

Επιπλέον, η ίδια ενέργεια συμβάλλει στην οικοδόμηση και την αποκατάσταση των ιστών του σώματος. Υποστηρίζει τους μυς, τα οστά και τη συνολική υγεία, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του μεταβολισμού για την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού.

Η δυναμική φύση του μεταβολικού ρυθμού

Όταν οι άνθρωποι αναφέρονται σε έναν «αργό μεταβολισμό», συνήθως εννοούν τον βασικό μεταβολικό τους ρυθμό. Ο μεταβολισμός αποτελεί ένα δυναμικό σύστημα, ενώ ο μεταβολικός ρυθμός ορίζεται ως η ταχύτητα με την οποία το σώμα καίει ενέργεια ή θερμίδες.

Η ιατρός παχυσαρκίας Nneoma Oparaji, M.D., DipABLM, DABOM, τονίζει ότι ο μεταβολισμός αλλάζει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, αλλά όχι πάντα με τον τρόπο που οι περισσότεροι φαντάζονται. Σύμφωνα με έρευνες, ο μεταβολισμός είναι πιο ενεργός κατά τη βρεφική ηλικία και επιβραδύνεται στην παιδική ηλικία.

Στη συνέχεια, παραμένει σταθερός από την ηλικία των 20 έως 60 ετών, αφού ληφθεί υπόψη το μέγεθος του σώματος. Μετά την ηλικία των 60, ο μεταβολικός ρυθμός μειώνεται σταδιακά, υπογραμμίζει η Dr. Oparaji.

Οι επιπτώσεις ενός επιβραδυνόμενου μεταβολισμού

Η Dr. Oparaji προσθέτει ότι όταν ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ακούσια αύξηση του σωματικού βάρους. Η αύξηση αυτή, με τη σειρά της, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Συγκεκριμένα, η επιβράδυνση του μεταβολισμού συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο αντίστασης στην ινσουλίνη, διαβήτη τύπου 2 και καρδιακών παθήσεων. Αυτές οι επιπτώσεις καθιστούν την κατανόηση και τη διατήρηση της μεταβολικής υγείας ιδιαίτερα σημαντική.

Ένδειξη επιβράδυνσης: Η σταδιακή αύξηση του βάρους

Οι ειδικοί επισημαίνουν τέσσερα σημάδια που μπορεί να υποδεικνύουν επιβράδυνση του μεταβολισμού ή του μεταβολικού ρυθμού. Ένα από τα πιο συνηθισμένα και άμεσα αντιληπτά σημάδια είναι η σταδιακή αύξηση του σωματικού βάρους, ακόμα και χωρίς φαινομενικές αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες.

Εάν η ζυγαριά δείχνει σταδιακή αύξηση, ενώ ο άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι δεν έχει προβεί σε σημαντικές τροποποιήσεις στη διατροφή ή την άσκησή του, αυτό μπορεί να αποτελεί ένδειξη επιβράδυνσης. Η διαιτολόγος Mitri αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «Η σταδιακή αύξηση βάρους είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα σημάδια ότι ο μεταβολισμός επιβραδύνεται».

Με απλά λόγια, το σωματικό βάρος εξαρτάται από τις θερμίδες που προσλαμβάνονται και καίγονται. Η αλλαγή σε αυτή την ισορροπία, ακόμα και ανεπαίσθητη, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του βάρους, υποδηλώνοντας ότι ο οργανισμός καίει ενέργεια με βραδύτερο ρυθμό.

Με πληροφορίες από: Enikos