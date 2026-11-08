Διπλές προθεσμίες και αυστηρά πρόστιμα για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις Airbnb τον Νοέμβριο

Δύο σημαντικές προθεσμίες αναμένονται τον Νοέμβριο για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, καθώς η Εφορία εντείνει τους ελέγχους. Οι κυρώσεις που προβλέπονται για τυχόν παραλείψεις μπορούν να ξεπεράσουν το έσοδο μιας κράτησης, καθιστώντας επιτακτική την προσοχή στις υποχρεώσεις.

Ο μήνας συγκεντρώνει τις δηλώσεις για τις αναχωρήσεις των επισκεπτών τόσο του Σεπτεμβρίου όσο και του Οκτωβρίου, με διαφορετικές καταληκτικές ημερομηνίες. Είναι σημαντικό να διακριθούν οι προθεσμίες, καθώς η παράταση για τον Σεπτέμβριο δεν μεταθέτει αυτόματα και τις υποχρεώσεις του Οκτωβρίου.

Οι δύο κρίσιμες ημερομηνίες του Νοεμβρίου

Η πρώτη καταληκτική ημερομηνία είναι η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου. Έως τότε, οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές οφείλουν να υποβάλουν τις Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής που αφορούν αναχωρήσεις επισκεπτών ή ακυρώσεις μισθώσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από την 1η έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Αυτή η μετάθεση της προθεσμίας προβλέπεται ρητά στην απόφαση Α.1227/2026 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και δεσμεύει τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη σχετική υποχρέωση.

Μία εβδομάδα αργότερα, συγκεκριμένα στις 20 Νοεμβρίου, λήγει η κανονική προθεσμία για τις δηλώσεις που αφορούν τις αναχωρήσεις του Οκτωβρίου. Είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι η παράταση που δόθηκε για τις δηλώσεις του Σεπτεμβρίου δεν επηρεάζει καθόλου αυτή την ημερομηνία. Συνεπώς, όσοι έχουν εκκρεμότητες και για τους δύο μήνες, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, πρέπει να τις διαχειριστούν ξεχωριστά και να υποβάλουν τις δηλώσεις τους εντός των αντίστοιχων προθεσμιών.

Τι καθορίζει την προθεσμία υποβολής

Το πιο σημαντικό στοιχείο για τον καθορισμό της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης είναι η ημερομηνία αναχώρησης του επισκέπτη από το ακίνητο. Η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η κράτηση ή δόθηκε κάποια προκαταβολή δεν καθορίζει τον μήνα υποβολής της δήλωσης. Αυτή η διάκριση είναι καθοριστική για την ορθή τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων.

Για παράδειγμα, μία διαμονή που ξεκίνησε προς τα τέλη του Σεπτεμβρίου αλλά ολοκληρώθηκε στις αρχές του Οκτωβρίου, εντάσσεται στις δηλώσεις με καταληκτική προθεσμία την 20ή Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, μία αναχώρηση που πραγματοποιήθηκε μέσα στον Σεπτέμβριο καλύπτεται από την παράταση και πρέπει να δηλωθεί έως τις 13 Νοεμβρίου. Η σωστή διάκριση αυτών των περιπτώσεων έχει ιδιαίτερη σημασία για τους διαχειριστές που έχουν πολλές κρατήσεις ή διαχειρίζονται περισσότερα ακίνητα, καθώς η συγκέντρωση των παραστατικών ανά μήνα είσπραξης μπορεί να δημιουργήσει διαφορετική εικόνα από αυτή που απαιτεί το ημερολόγιο των δηλώσεων.

Υποχρέωση δήλωσης και σε περίπτωση ακύρωσης

Η ακύρωση μιας κράτησης δεν σημαίνει πάντοτε ότι εξαφανίζεται και η φορολογική υποχρέωση. Όταν, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική ακύρωσης, προβλέπεται η καταβολή ενός ποσού μισθώματος από τον επισκέπτη, τότε απαιτείται κανονικά η υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής. Αυτό ισχύει ακόμα και αν η διαμονή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης συνδέεται με τον μήνα κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η ακύρωση. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές οφείλουν να ελέγχουν προσεκτικά και τις κρατήσεις που ακυρώθηκαν αλλά άφησαν πληρωτέο ποσό, πέρα από τις διαμονές που πραγματοποιήθηκαν κανονικά, ώστε να είναι συνεπείς με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Αυστηρές κυρώσεις για παραβάσεις

Η βαρύτερη κύρωση που προβλέπεται αφορά τη μη υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα κατά την ημέρα του ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές.

Για να γίνει πιο σαφές, εάν το μίσθωμα ενός ακινήτου ανέρχεται στα 600 ευρώ, η προβλεπόμενη κύρωση μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό το ποσό αποτελεί πρόστιμο και δεν υποκαθιστά τον φόρο που αναλογεί στο εισόδημα από τη συγκεκριμένη μίσθωση, ο οποίος θα πρέπει να καταβληθεί επιπλέον.

Με πληροφορίες από: Topontiki