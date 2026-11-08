Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής και απάτης εις βάρος του Δημοσίου, το οποίο δρούσε κατά βάση στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύφθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Το δίκτυο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν έρθει στο φως, χρησιμοποιώντας πλειάδα «αχυρανθρώπων» στους οποίους φόρτωνε τα χρέη, ενώ στρατολογούσε άτομα ακόμη και έξω από νοσοκομεία.

Το κύκλωμα φέρεται να δημιούργησε οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ την τελευταία τριετία, κάνοντας χρήση χιλιάδων πλαστών ΑΦΜ και εταιρειών – φαντασμάτων. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες που κρύβονταν πίσω από τις εικονικές δραστηριότητες.

Η δράση του κυκλώματος και οι «αχυράνθρωποι»

Η δράση του δικτύου επικεντρωνόταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, με επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες, γνωστοί επιχειρηματίες μπαρ και άλλων κέντρων, ασκούσαν τη δραστηριότητα κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι, χωρίς όμως να έχουν ουσιαστικό ρόλο.

Η τακτική που ακολουθούσαν ήταν η δημιουργία εταιρειών, τις οποίες άφηναν να συσσωρεύουν απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Όταν τα χρέη διογκώνονταν, εγκατέλειπαν την εταιρεία και δημιουργούσαν μια νέα, αλλάζοντας και το ΑΦΜ. Για τη στρατολόγηση των «μπροστινών», δηλαδή των «αχυρανθρώπων», προσέφεραν αμοιβές από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα, προσεγγίζοντας άτομα με οικονομικά προβλήματα, ακόμη και έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία.

Ο ρόλος «κλειδί» του δικηγόρου και οι ψευδείς εξουσιοδοτήσεις

Βασικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έπαιξε ένας δικηγόρος, ο οποίος χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για κακουργηματικές πράξεις. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις κατάφερναν να λαμβάνουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας από την πυροσβεστική, τον δήμο και το υγειονομικό, καθώς επρόκειτο για επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Εικάζεται ότι πρόσωπα σαν τον συγκεκριμένο δικηγόρο ενδέχεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση απάτης.

Η περίπτωση του Ερρίκου Πετιλόν

Ένας από τους φερόμενους ως «αχυρανθρώπους» του κυκλώματος είναι ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν. Ο ίδιος, στερούμενος περιουσίας και εργαζόμενος ως υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης με τον κατώτατο μισθό, χρίστηκε από το κύκλωμα διαχειριστής ή εταίρος σε συνολικά 8 νομικά πρόσωπα. Αυτές οι οκτώ εταιρείες συσσώρευσαν χρέη ύψους 595.976,53 ευρώ.

Οι φορολογικές δηλώσεις του Ερρίκου Πετιλόν τα τελευταία χρόνια αφορούσαν εισοδήματα της τάξεως των 2.000 – 2.500 ευρώ, ωστόσο από την 1η Μαρτίου του 2023 εμφανίστηκε αιφνιδίως ως διαχειριστής/εταίρος. Ο ηθοποιός προσέγγισε μέλη του κυκλώματος γνωρίζοντας ότι αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα. Μετά τη σύλληψή του, ομολόγησε προανακριτικά τον ρόλο του ως «αχυράνθρωπος» για εταιρείες, για τον οποίο λάμβανε από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Η έρευνα της ΑΑΔΕ και οι συλλήψεις

Το κλειδί για την αποκάλυψη του εκτεταμένου κυκλώματος ήταν η διασταύρωση όλων των στοιχείων από την πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ. Η έρευνα έδειξε ότι το κύκλωμα είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις, με τους πρώτους συλληφθέντες να παραπέμπονται ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Από τους συνολικά 18 συλληφθέντες, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η σύλληψή τους αφορούσε παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, με την υπόθεσή τους να βρίσκεται σε στάδιο προκαταρκτικής εξέτασης. Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση και αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα. Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις και σε άλλες πόλεις, πέραν της Θεσσαλονίκης.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit