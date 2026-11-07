Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα έδινε στον ηθοποιό – Πάνω από 1.200 οι κατηγορούμενοι

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να δημιούργησε την τελευταία τριετία οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες για την υπόθεση, η οποία αφορά εταιρείες «φαντάσματα» και εκατοντάδες «αχυρανθρώπους», παραπέμφθηκαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026 ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης. Στην υπόθεση εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, λογιστές, δικηγόροι, καθώς και ένας ηθοποιός.

Ο ρόλος του γνωστού ηθοποιού και μοντέλου

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, κεντρικό ρόλο ως «αχυράνθρωπος» φέρεται να είχε ένας γνωστός ηθοποιός, ο οποίος έχει εργαστεί και ως μοντέλο επί σειρά ετών και πρωταγωνιστούσε στην ελληνική showbiz. Ο ίδιος, μετά τη σύλληψή του, ομολόγησε προανακριτικά ότι λειτουργούσε ως «αχυράνθρωπος» για εταιρείες του κυκλώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος τον προσέγγισαν γνωρίζοντας ότι αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα. Για τη συμμετοχή του, ο ηθοποιός φέρεται να λάμβανε από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.

Οι «εγκέφαλοι» και η έκταση του κυκλώματος

Επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται να είναι γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες γνωστών μπαρ και νυχτερινών κέντρων τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική. Μεταξύ των συλληφθέντων, δύο είναι ιδιοκτήτες ενός από τα πιο γνωστά και εμβληματικά νυχτερινά κέντρα της πόλης, ενώ έχουν συνδέσει το όνομά τους και με άλλα γνωστά κλαμπ και μπαρ.

Ένας τρίτος εμπλεκόμενος επιχειρηματίας διατηρεί ένα από τα πιο δημοφιλή κλαμπ στα Λαδάδικα, καθώς και μερικά από τα πιο εμπορικά νυχτερινά μαγαζιά στο κέντρο της πόλης. Ο τέταρτος κατηγορούμενος επιχειρηματίας είναι γόνος πολύ γνωστής οικογένειας που δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, ο οποίος δεν εντοπίστηκε για να συλληφθεί. Η έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στον χώρο της διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς από τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η νυχτερινή ζωή στην πόλη, με συνεργασίες με τραγουδιστές, εργαζόμενους και προμηθευτές να βρίσκονται στον «αέρα».

Ο μηχανισμός λειτουργίας και οι «αχυράνθρωποι»

Το κύκλωμα φέρεται να είχε αναπτύξει έναν εκτεταμένο μηχανισμό εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, χρησιμοποιώντας 4.200 ΑΦΜ, 2.000 επιχειρήσεις και πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες αυτές εντοπίζονταν κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και άλλες περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πολύμηνης έρευνας, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε εκατοντάδες «αχυρανθρώπους» και εταιρείες «φαντάσματα» για να «τρέχουν» μαγαζιά και να δημιουργούν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές που δεν καταβάλλονταν ποτέ στο Δημόσιο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μία 27χρονη άνεργη γυναίκα, την οποία προσέγγισαν και την είχαν ως «αχυράνθρωπο» σε δύο εταιρείες. Πηγές από τη Θεσσαλονίκη αναφέρουν ότι κάποιοι από αυτούς που αναφέρονται ως «αχυράνθρωποι» ήταν γνωστοί στην πόλη από την πολυετή παρουσία τους στα νυχτερινά μαγαζιά, όπου εργάζονταν ως υπεύθυνοι, υποδεικνύοντας ότι δεν ήταν όλοι απλά «μπροστινοί».

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση και λειτουργία του κυκλώματος είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες ήταν υπεύθυνοι για τη σύσταση των εταιρειών «φαντάσματα» αλλά και για τη διαχείριση της «βιτρίνας» των «αχυρανθρώπων».

Ειδικότερα, ένας πολύ γνωστός δικηγόρος της Θεσσαλονίκης φέρεται να χρησιμοποιούνταν από το κύκλωμα, καθώς εξέδιδε πλαστές εξουσιοδοτήσεις. Αυτές οι πλαστές εξουσιοδοτήσεις αφορούσαν τη λειτουργία των καταστημάτων από δημόσιες υπηρεσίες ή τη διαχείριση των εταιρειών «φαντάσματα» προς το Δημόσιο, τη ΔΕΗ, το υγειονομικό και την Πυροσβεστική.

Οι κατηγορίες και οι απολογίες

Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων σε βάρος των εμπλεκομένων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ κατ’ εξακολούθηση. Επιπλέον, ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη, πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Συνολικά, οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση ανέρχονται σε 1.283 άτομα. Από τους 18 συλληφθέντες, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι υπόλοιποι 16 παραμένουν υπό κράτηση. Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένονται την ερχόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη (9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2026). Πηγές αναφέρουν ότι κάποιοι εκ των εμπλεκομένων γνώριζαν ότι τελούσαν υπό φορολογικό έλεγχο και είχαν προβεί το τελευταίο διάστημα σε διορθωτικές δηλώσεις στην Εφορία, ενώ είχαν αρχίσει να αποπληρώνουν ρυθμίσεις οφειλών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis