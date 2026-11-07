Ξεκινούν οι γαλλικές έρευνες για το καλώδιο GSI εν μέσω δηλώσεων Αθήνας – Άγκυρας

Με ερωτήματα και ένα «πινκ πονκ» δηλώσεων μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, ξεκινούν τη Δευτέρα οι έρευνες του γαλλικού σκάφους «Abeille Marengo». Το σκάφος θα αναχωρήσει από το λιμάνι του Ηρακλείου, με στόχο την επανέναρξη των εργασιών για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου GSI, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να συνδέσει ηλεκτρικά την Ελλάδα με την Κύπρο.

Οι έρευνες του «Abeille Marengo»

Το γαλλικό σκάφος «Abeille Marengo» αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες του από το λιμάνι του Ηρακλείου τη Δευτέρα. Ο κύριος σκοπός των ερευνών είναι η προετοιμασία και η επανέναρξη των εργασιών για το υποθαλάσσιο καλώδιο GSI. Το έργο αυτό είναι ζωτικής σημασίας, καθώς προβλέπει την ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο, ενισχύοντας έτσι την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην περιοχή.

Η έναρξη των ερευνών έρχεται σε ένα κλίμα διπλωματικών διεργασιών και δηλώσεων που έχουν προκαλέσει συζητήσεις. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν το ενδιαφέρον και τις διαφορετικές προσεγγίσεις των εμπλεκόμενων πλευρών σχετικά με την υλοποίηση του έργου.

Οι δηλώσεις Φιντάν και η απάντηση της Αθήνας

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Χακάν Φιντάν, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το θέμα του καλωδίου, απαντώντας πως «το ζήτημα με τις NAVTEX για το καλώδιο έχει επιλυθεί». Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως όλα είναι «καλά και φυσιολογικά», λίγες ώρες μετά από έντονες διπλωματικές διεργασίες.

Από την πλευρά της, η Αθήνα σχολίασε τις δηλώσεις αυτές μέσω διπλωματικών πηγών. Η ελληνική πλευρά διαμήνυσε πως η εσωτερική διαχείριση από την Τουρκία δεν την αφορά. Παράλληλα, υπογράμμισε πως «η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα, έπραξε αυτό που όφειλε σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και θα συνεχίσει να το πράττει».

Η θέση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ, δια του εκπροσώπου Τύπου του, Κώστα Τσουκαλά, τοποθετήθηκε επί του θέματος, επισημαίνοντας την ανάγκη η Ελλάδα «να συνεχίσει απρόσκοπτη». Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πως το έργο αφορά όλη την Ευρώπη, κάτι που έχει πολλάκις τονίσει και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στον στόχο, ενώ το κόμμα δήλωσε ότι είναι έτοιμο να υποστηρίξει οτιδήποτε είναι θετικό για τη χώρα. Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε την ανάγκη για ένα αρραγές μέτωπο προκειμένου να προχωρήσει η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, προσθέτοντας πως «η διεθνής νομιμότητα και η ασφάλεια πάνε μαζί» και ότι «ασφάλεια με υποχωρήσεις δεν υπάρχει».

Τα ερωτήματα του ΚΚΕ

Οι καθησυχαστικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν προκάλεσαν την αντίδραση του ΚΚΕ, το οποίο κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να απαντήσει χωρίς περιστροφές στα εύλογα ερωτήματα που δημιουργούνται. Ο Περισσός, σε σχόλιό του, ανέφερε ότι οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, πως «όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι καλά», δημιουργούν εύλογα ερωτήματα.

Τα ερωτήματα αυτά προκύπτουν, σύμφωνα με το ΚΚΕ, δεδομένων των «απαράδεκτων αξιώσεων της τουρκικής κυβέρνησης για προηγούμενη ενημέρωσή της και την έκδοση αντίστοιχης αντι-NAVTEX». Το ΚΚΕ εκτίμησε ότι η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης, μέσω διπλωματικών πηγών, ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη αδειοδοτούσα χώρα», δεν αρκεί ούτε δίνει απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: «Υπάρχει οποιασδήποτε μορφής ενημέρωση ή γνωστοποίηση από τη γαλλική εταιρεία Meridiam στο τουρκικό κράτος, η οποία δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία να διεκδικεί δικαιοδοσία και δημιουργεί τετελεσμένα σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας;» Το ΚΚΕ κατέληξε ότι αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει χωρίς περιστροφές η ελληνική κυβέρνηση.

Αναφορές για τη στάση βουλευτών της ΝΔ

Στο πλαίσιο των δηλώσεων για το καλώδιο, ο Περισσός έκανε αναφορά και σε απόψεις που έχουν εκφραστεί από βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, το ΚΚΕ επισήμανε ότι «το καλώδιο και κυρίως οι εξορύξεις για να γίνουν πρέπει να μην υπάρχει φοβικό σύνδρομο».

Στη συνέχεια, ανέφερε ότι «υπάρχουν όμως βουλευτές και υπουργοί της ΝΔ που λένε ότι δεν έχει νόημα να οριοθετήσουμε την ΑΟΖ Ελλάδας-Κύπρου, επειδή δεν μπορούμε να διώξουμε τους Τούρκους από την περιοχή, αφού η Τουρκία απειλεί!»

Με πληροφορίες από: Topontiki