Νίκη της Καρδίτσας στην Πάτρα: Ο Παπανικολόπουλος μίλησε για τη στρατηγική απόφαση να ξαναχτιστεί η ομάδα

Η Καρδίτσα πέρασε εμφατικά από την Πάτρα, κερδίζοντας τον Προμηθέα με σκορ 90-73, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL. Ο προπονητής της θεσσαλικής ομάδας, Νίκος Παπανικολόπουλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 4η νίκη της ομάδας του, ενώ παράλληλα απένειμε τα εύσημα στους παίκτες του για την απόδοσή τους.

Η εμφατική επικράτηση στην Πάτρα

Η ομάδα της Καρδίτσας έδειξε απόλυτη ετοιμότητα στον αγώνα, κάτι που, σύμφωνα με τον προπονητή, φάνηκε από τον τρόπο προετοιμασίας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Ο Νίκος Παπανικολόπουλος σημείωσε ότι η ομάδα εκμεταλλεύτηκε τους πιθανούς τραυματισμούς του Προμηθέα, καθώς και την κούραση που αντιμετώπιζε ο αντίπαλος από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του.

Η Καρδίτσα κατάφερε να ελέγχει το παιχνίδι για περίπου 30 με 35 λεπτά, ακόμα και όταν η αναμέτρηση έγινε δύσκολη. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τις συνεχόμενες αλλαγές του Προμηθέα και το ζον πρες του αντιπάλου, δημιουργήθηκαν συνθήκες που θα μπορούσαν να βάλουν την ομάδα σε μεγάλους μπελάδες, ειδικά όταν βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Ωστόσο, οι παίκτες της Καρδίτσας κατάφεραν να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι δηλώσεις του Νίκου Παπανικολόπουλου μετά τον αγώνα

Ο τεχνικός της Καρδίτσας, Νίκος Παπανικολόπουλος, στην συνέντευξη Τύπου, συνεχάρη τους παίκτες του για την εμφάνιση και την ετοιμότητά τους. «Συγχαρητήρια στα παιδιά γι' αυτή την εμφάνιση. Φάνηκε από το πως προετοιμάζονταν όλη την εβδομάδα ότι η ομάδα μας θα είχε μια ετοιμότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο προπονητής δεν παρέλειψε να δώσει συγχαρητήρια και στους συνεργάτες του, οι οποίοι συνέβαλαν στην προετοιμασία ενός καλού παιχνιδιού. «Όλα τα συγχαρητήρια ανήκουν στα παιδιά και στους συνεργάτες μου που προετοίμασαν ένα καλό παιχνίδι», συμπλήρωσε ο κ. Παπανικολόπουλος, τονίζοντας την ομαδική προσπάθεια.

Το πλεονέκτημα της απουσίας ευρωπαϊκών υποχρεώσεων

Σχετικά με το αν η απουσία ευρωπαϊκών υποχρεώσεων βοηθά στην ετοιμότητα της ομάδας, ο Νίκος Παπανικολόπουλος εξήγησε ότι οι ομάδες που δεν συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι λίγες και διαθέτουν ένα πλεονέκτημα. Αυτό το πλεονέκτημα αφορά την προετοιμασία των αγώνων και τη μειωμένη κούραση των παικτών, κάτι που θεωρεί λογικό.

Η δυνατότητα για πιο εντατική και απερίσπαστη προπόνηση, καθώς και η αποφυγή των συνεχόμενων ταξιδιών και της σωματικής καταπόνησης από τους πολλούς αγώνες, προσφέρει στις ομάδες αυτές τη δυνατότητα να παρουσιάζονται πιο ξεκούραστες και συγκεντρωμένες στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η στρατηγική απόφαση για το ρόστερ της Καρδίτσας

Ο προπονητής αναφέρθηκε εκτενώς στις πολλές αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ της ομάδας. Όπως ανέφερε, η Καρδίτσα έχει κάνει πολλά πράγματα την τελευταία τετραετία, και ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να διατηρηθεί μια σταθερή βάση Ελλήνων και ξένων παικτών κατά την τρίτη χρονιά. Για τον λόγο αυτό, ελήφθη μια σημαντική απόφαση.

«Ήταν μια κοινή απόφαση, μια στρατηγική απόφαση, γιατί η ομάδα έπρεπε να ξαναχτιστεί», τόνισε ο Νίκος Παπανικολόπουλος. Πρόσθεσε ότι στην Καρδίτσα δίνεται πάντα μεγάλο βάρος στον χαρακτήρα και το κίνητρο που έχουν οι παίκτες. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, ακόμα κι αν χαθεί ένα παιχνίδι, στο τέλος της ημέρας η ομάδα θα είναι κερδισμένη.

Επόμενοι στόχοι και ευχές

Ο Νίκος Παπανικολόπουλος, αφού ολοκληρώθηκε ο αγώνας με τον Προμηθέα, δήλωσε ότι η ομάδα προχωράει ήδη για την προετοιμασία του επόμενου παιχνιδιού. Η προσοχή στρέφεται πλέον στις επερχόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, με στόχο τη συνέχιση των καλών εμφανίσεων.

Τέλος, ο προπονητής ευχήθηκε καλή δύναμη στον Προμηθέα τόσο στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, όπου η κούραση είναι μεγάλη, όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αναγνωρίζοντας τις απαιτήσεις των συνεχόμενων αγώνων σε διαφορετικά μέτωπα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta