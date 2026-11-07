Επεισόδια σημειώθηκαν το Σάββατο στη Γαλλία, κατά τη διάρκεια ενός νέου γύρου αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα σε διάφορες πόλεις. Στο Παρίσι, η αστυνομία προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, καθώς η κατάσταση κλιμακώθηκε. Συνολικά, υπολογίζεται ότι περίπου 250.000 πολίτες διαδήλωσαν σε όλη τη χώρα, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην ακρίβεια και ζητώντας τη λήψη μέτρων για τη στήριξη των νέων.

Η πορεία στο Παρίσι και τα αιτήματα των διαδηλωτών

Στη γαλλική πρωτεύουσα, περίπου 46.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας. Η κινητοποίηση είχε ως κεντρικό αίτημα την υποστήριξη των νέων και την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους ζωής, ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της κοινωνικής δυσαρέσκειας.

Η πορεία στο Παρίσι ξεκίνησε από την Πλατεία Δημοκρατίας και κατέληξε στην Πλατεία του Έθνους, ακολουθώντας την καθιερωμένη διαδρομή των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος της πραγματοποιήθηκε χωρίς σοβαρά προβλήματα, η κατάσταση άλλαξε κατά την αποχώρηση των διαδηλωτών, οδηγώντας σε εντάσεις.

Επεισόδια και χρήση δακρυγόνων στην Πλατεία του Έθνους

Στην Πλατεία του Έθνους, όπου ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων. Οι αρχές έκαναν χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου-λάμψης για να διαλύσουν το πλήθος, καθώς η ένταση αυξανόταν.

Την ίδια ώρα, δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στην περιοχή ανέφεραν ότι ξέσπασαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων κοντά στη λεωφόρο Βολταίρου. Νωρίτερα, όταν η πορεία είχε φτάσει στον προορισμό της, η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού είχε χαρακτηρίσει την κατάσταση «ήρεμη» σε ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή, πριν την εκδήλωση των επεισοδίων.

Μέτρα ασφαλείας και συλλήψεις σε εθνικό επίπεδο

Οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει περίπου 70.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας σε ολόκληρη τη χώρα, με στόχο να αποτρέψουν την επανάληψη σοβαρών επεισοδίων, όπως αυτά της 17ης Οκτωβρίου, που είχαν χαρακτηριστεί ως οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων ετών. Τα μέτρα ασφαλείας ήταν ιδιαίτερα αυξημένα γύρω από το Μέγαρο των Ηλυσίων, την επίσημη κατοικία και έδρα του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό, από το πρωί του Σαββάτου είχαν πραγματοποιηθεί 5.813 αστυνομικοί έλεγχοι σε όλη τη Γαλλία, ενώ είχαν γίνει και 15 συλλήψεις. Τα μέτρα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο της προσπάθειας των αρχών να διατηρήσουν την τάξη κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων.

Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων και το πολιτικό κλίμα

Οι κινητοποιήσεις του Σαββάτου αποτέλεσαν το τέταρτο συνεχόμενο Σαββατοκύριακο εντάσεων, σε μια περίοδο αυξανόμενης κοινωνικής και πολιτικής πίεσης προς την κυβέρνηση. Η χώρα βρίσκεται μόλις πέντε μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδηλώσεις.

Το κίνημα των Κίτρινων Γιλέκων, το οποίο είχε προκαλέσει ισχυρούς πολιτικούς κραδασμούς κατά τα πρώτα χρόνια της προεδρίας Μακρόν, είχε καλέσει σε ξεχωριστή διαδήλωση. Αυτή η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Κονκόρντ, σε μικρή απόσταση από το Ελιζέ και τη γαλλική Εθνοσυνέλευση, υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα του κοινωνικού και πολιτικού τοπίου στη Γαλλία.

Με πληροφορίες από: Topontiki