Άνδρας εισέβαλε στο σπίτι του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες και συνελήφθη

Ένας άνδρας συνελήφθη στο Λος Άντζελες, αφού εισέβαλε στην κατοικία του διάσημου μπασκετμπολίστα ΛεΜπρόν Τζέιμς, υποστηρίζοντας ότι είναι ο γιος του. Το περιστατικό έλαβε χώρα το βράδι της Παρασκευής, με την ασφάλεια της οικίας να εντοπίζει τον εισβολέα και να ειδοποιεί άμεσα τις αρχές. Ο συλληφθείς φέρεται να υποστήριξε ότι είναι ο «χαμένος» γιος του «Βασιλιά» και ότι απλώς ήθελε να συναντήσει τον πατέρα του, μια πεποίθηση που, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί.

Η εισβολή στην κατοικία της Καλιφόρνια

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το TMZ, το συμβάν εκτυλίχθηκε το βράδι της Παρασκευής (6/11), περίπου στις 21:00. Η ασφάλεια της κατοικίας του ΛεΜπρόν Τζέιμς, η οποία βρίσκεται στην πόλη της Καλιφόρνια, εντόπισε έναν άνδρα να κινείται στον χώρο του σπιτιού.

Ο εντοπισμός του ατόμου έγινε μέσω του κλειστού συστήματος παρακολούθησης της οικίας. Αυτή η διαπίστωση οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση και ειδοποίηση της αστυνομίας του Λος Άντζελες, η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα.

Το πρόσωπο αναφοράς, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως «stalker» στο ρεπορτάζ, συνελήφθη ευθύς αμέσως από τις αρχές. Οι αστυνομικοί τον πρόλαβαν την ώρα που είχε ήδη περάσει από τα κάγκελα της ιδιοκτησίας και προσπαθούσε να εισέλθει στο εσωτερικό της οικίας.

Οι ισχυρισμοί του συλληφθέντα

Κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, ο εισβολέας προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, προβάλλοντας έναν ιδιαίτερο ισχυρισμό. Ανέφερε πως είναι ο χαμένος γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς και πως ο μοναδικός του σκοπός ήταν να δει τον πατέρα του.

Το ρεπορτάζ του TMZ επισημαίνει ότι αυτή η δήλωση δεν αποτελούσε απλώς μια υπερασπιστική γραμμή για τον συλληφθέντα. Αντιθέτως, καταγράφεται πως αυτό είναι πράγματι αυτό που πιστεύει ο άνδρας, δηλαδή ότι αποτελεί μέλος της οικογένειας Τζέιμς και ότι σκοπίμως τον έχουν αφήσει εκτός αυτής.

Η απουσία της οικογένειας Τζέιμς

Την ώρα του περιστατικού της εισβολής, η οικία του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Λος Άντζελες ήταν άδεια. Ο διάσημος μπασκετμπολίστας και η οικογένειά του δεν βρίσκονταν στην Καλιφόρνια κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

Αυτή την περίοδο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με την οικογένειά του εδρεύουν στη Νέα Υόρκη. Ο «Βασιλιάς» αγωνίζεται αυτή την περίοδο με την ομάδα των Φιλαδέλφεια 76ers, γεγονός που εξηγεί την απουσία του από την κατοικία του στο Λος Άντζελες κατά τη στιγμή της εισβολής και της σύλληψης του άνδρα.

Η οικογενειακή ζωή του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς γνώρισε τη μέλλουσα σύζυγό του, Σαβάνα, κατά τη διάρκεια των μαθητικών του χρόνων. Η γνωριμία τους έγινε στο λύκειο του Άκρον, στην πολιτεία του Οχάιο, όπου και οι δύο φοιτούσαν.

Εκείνη την περίοδο, ο ΛεΜπρόν ήταν 17 ετών, ενώ η Σαβάνα ήταν 16 ετών. Οι δυο τους βρίσκονται μαζί από εκείνη την περίοδο, διατηρώντας μια μακροχρόνια σχέση που οδήγησε στον γάμο.

Τα δεσμά του γάμου τους ενώνουν από το 2013, όταν και παντρεύτηκαν. Μαζί, έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Πρόκειται για τους γιους τους, Μπρόνι και Μπράις, καθώς και την κόρη τους, Ζούρι. Ο συλληφθείς άνδρας στο Λος Άντζελες, ωστόσο, διατηρεί την πεποίθηση ότι και ο ίδιος αποτελεί μέλος της οικογένειας Τζέιμς.

Με πληροφορίες από: Athletiko