Η Καλαμάτα με επιστροφή και απουσίες κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης

Η ομάδα της Καλαμάτας ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Το παιχνίδι, που χαρακτηρίζεται ως ντέρμπι της Πελοποννήσου, θα διεξαχθεί την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, στις 17:00, στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο προπονητής της «Μαύρης Θύελλας», Παναγιώτης Χριστοφιλέας, έχει καταρτίσει την αποστολή των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν για την Τρίπολη. Στα θετικά νέα για την ομάδα συγκαταλέγεται η επιστροφή ενός σημαντικού παίκτη, ενώ παράλληλα θα υπάρξουν και δύο αξιοσημείωτες απουσίες.

Η προετοιμασία και η επόμενη αναμέτρηση

Μετά την ισοπαλία που απέσπασε στο προηγούμενο παιχνίδι της με τον Ηρακλή, η Καλαμάτα επικεντρώθηκε πλήρως στην προετοιμασία της για την εκτός έδρας δοκιμασία στην Τρίπολη. Οι προπονήσεις ολοκληρώθηκαν με τους ποδοσφαιριστές να είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων της περιοχής.

Η «Μαύρη Θύελλα» θα αντιμετωπίσει τον Asteras AKTOR σε ένα ματς που έχει ιδιαίτερη σημασία για τις δύο ομάδες, καθώς αμφότερες επιδιώκουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ιστορικό «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», προσφέροντας ένα δυνατό θέαμα.

Επιστροφές και απουσίες στην αποστολή

Στα ευχάριστα νέα για τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα είναι η επιστροφή του Μπεν Ζιντάν, ο οποίος επανέρχεται στη διάθεση του προπονητή μετά την απουσία του από τον αγώνα με τους «κυανόλευκους» του Ηρακλή. Η παρουσία του Ζιντάν αναμένεται να ενισχύσει τις επιλογές της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο.

Ωστόσο, η Καλαμάτα θα στερηθεί τις υπηρεσίες δύο ποδοσφαιριστών, καθώς οι Πινέιρο και Βάργκας δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης. Οι απουσίες αυτές αναγκάζουν τον προπονητή να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι.

Η ανακοίνωση της «Μαύρης Θύελλας»

Οι Μεσσήνιοι, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, γνωστοποίησαν τις λεπτομέρειες σχετικά με την αποστολή της ομάδας. Συγκεκριμένα, αναφέρουν: «Την προετοιμασία της ολοκλήρωσε η Μαύρη Θύελλα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο τον Asteras AKTOR την Κυριακή (08/11, 17:00), στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League.»

Στη συνέχεια, η ανακοίνωση προσθέτει: «Ο προπονητής της ομάδας μας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή η οποία αποτελείται από 24 ποδοσφαιριστές.» Η πλήρης λίστα των παικτών που θα ταξιδέψουν για την Τρίπολη δόθηκε στη δημοσιότητα, περιλαμβάνοντας όλα τα διαθέσιμα πρόσωπα για την αναμέτρηση.

Η πλήρης αποστολή των 24 ποδοσφαιριστών

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας επέλεξε 24 ποδοσφαιριστές για την αποστολή της «Μαύρης Θύελλας» ενόψει του αγώνα με τον Asteras AKTOR. Η λίστα περιλαμβάνει ένα μείγμα έμπειρων και νεότερων παικτών, έτοιμων να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό στο γήπεδο του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Αναλυτικά, οι ποδοσφαιριστές που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι εξής: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Πέρες, Ντιαρά, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Ζιντάν, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Χάμζα, Κουρμινόφσκι και Μπολίβαρ. Η επιλογή αυτή δείχνει την πρόθεση του προπονητή να έχει διαθέσιμες λύσεις για όλες τις θέσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta