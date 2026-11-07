Σύλληψη άνδρα στην Πέλλα για κατοχή χιλιάδων παράνομων καπνικών προϊόντων

Οι αρχές στην Πέλλα προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατείχε χιλιάδες καπνικά προϊόντα για τα οποία δεν είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι. Η αποκάλυψη έγινε έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του, όπου βρέθηκε μεγάλη ποσότητα λαθραίων τσιγάρων και καπνού. Τα προϊόντα αυτά δεν έφεραν τις απαραίτητες ταινίες φόρου κατανάλωσης, σηματοδοτώντας την παράνομη διακίνησή τους.

Η επιχείρηση των αρχών στην Πέλλα

Η σύλληψη του ημεδαπού άνδρα πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας. Οι αστυνομικές δυνάμεις ενήργησαν μεθοδικά, οδηγώντας στην αποκάλυψη της παράνομης δραστηριότητας. Η επιχείρηση επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένη περιοχή της Πέλλας, όπου ο συλληφθείς διατηρούσε την κατοικία του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας διεξήγαγαν ενδελεχή έρευνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη των παράνομων καπνικών προϊόντων. Η δράση των αρχών ήταν αποτελεσματική, οδηγώντας στην εξάρθρωση αυτής της περίπτωσης παράνομης κατοχής και διακίνησης.

Η ανακάλυψη των παράνομων καπνικών προϊόντων

Οι χιλιάδες συσκευασίες καπνικών προϊόντων εντοπίστηκαν κρυμμένες σε μια αποθήκη, η οποία βρισκόταν στην αυλή της οικίας του συλληφθέντα. Αυτή η αποθήκη χρησιμοποιούνταν για την απόκρυψη των προϊόντων, προκειμένου να αποφευχθεί ο εντοπισμός τους από τις αρχές. Η ποσότητα των προϊόντων ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, υποδηλώνοντας μια οργανωμένη προσπάθεια παράνομης διακίνησης.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν συνολικά 2.390 πακέτα τσιγάρων. Πρόκειται για μια σημαντική ποσότητα που θα μπορούσε να διατεθεί στην αγορά χωρίς την καταβολή των νόμιμων φόρων. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 324 συσκευασίες καπνού. Κάθε μία από αυτές τις συσκευασίες είχε βάρος 50 γραμμαρίων, προσθέτοντας στην ήδη μεγάλη ποσότητα των παράνομων προϊόντων.

Οι παραβάσεις της νομοθεσίας

Το βασικό στοιχείο που καθιστούσε τα καπνικά προϊόντα παράνομα ήταν η έλλειψη της ειδικής ταινίας φόρου κατανάλωσης. Αυτή η ταινία αποτελεί την επίσημη ένδειξη ότι έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενοι φόροι και δασμοί προς το κράτος. Η απουσία της σημαίνει ότι τα προϊόντα εισήχθησαν ή παρήχθησαν και διακινούνται χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών.

Εκτός από την έλλειψη της ταινίας φόρου κατανάλωσης, διαπιστώθηκε ότι για κανένα από τα κατασχεθέντα προϊόντα δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί. Αυτή η παράβαση συνιστά σοβαρό αδίκημα, καθώς πλήττει τα δημόσια έσοδα και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά των καπνικών προϊόντων.

Η κατάσχεση χρηματικού ποσού

Πέραν των καπνικών προϊόντων, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα χρηματικό ποσό. Συγκεκριμένα, οι αρχές κατέσχεσαν 500 ευρώ. Το ποσό αυτό ενδέχεται να προέρχεται από την παράνομη διακίνηση των καπνικών προϊόντων, αποτελώντας ένα επιπλέον στοιχείο στην υπόθεση που ερευνάται.

Η κατάσχεση τόσο των προϊόντων όσο και του χρηματικού ποσού αποτελεί μέρος της διαδικασίας που ακολουθείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Τα κατασχεθέντα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της περαιτέρω διερεύνησης της υπόθεσης και της απόδοσης ευθυνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Με πληροφορίες από: Topontiki