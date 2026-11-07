Η Κηφισιά ανέτρεψε τον Βόλο Elabet και έκανε άλμα για την οκτάδα

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, η Κηφισιά σημείωσε μια σημαντική νίκη με 3-1 επί του Βόλου Elabet, ανατρέποντας μάλιστα το αρχικό προβάδισμα των γηπεδούχων. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει στην Κηφισιά ένα ισχυρό πλεονέκτημα στην προσπάθειά της να πλασαριστεί στις θέσεις 5-8 του πρωταθλήματος. Για τον Βόλο Elabet, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η ομάδα συνεχίζει την πορεία της χωρίς βαθμό.

Η αναμέτρηση και η βαθμολογική σημασία

Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου η Κηφισιά Tutu Deals κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στον Βόλο Elabet. Οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν με σκορ 3-1, ένα αποτέλεσμα που τους επιτρέπει να κάνουν ένα σημαντικό άλμα προς την οκτάδα του πρωταθλήματος.

Η Κηφισιά, μετά την ήττα της από τον Ολυμπιακό στην προηγούμενη αγωνιστική, επέστρεψε στα τρίποντα, εδραιώνοντας τη θέση της στην 7η θέση με 14 βαθμούς. Για τους Θεσσαλούς του Βόλου Elabet, η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, καθώς παραμένουν στον πάτο της βαθμολογίας, χωρίς βαθμό, λόγω και της τιμωρίας τους με -3 για την υπόθεση Σούντγκρεν. Ο Βόλος δεν έχει δει την παραμικρή βελτίωση μετά την αλλαγή προπονητή, ενώ η Κηφισιά, με πρωταγωνιστή τον Χιλιανό Σαγκάλ, κατέκτησε ένα πολύτιμο τρίποντο.

Οι αρχικές διατάξεις των ομάδων

Ο Βόλος Elabet, υπό την καθοδήγηση του Χουάν Κάρλος Γκαρίδο, ξεκίνησε την αναμέτρηση με σύστημα 4-3-3, αλλάζοντας έτσι την τακτική του προσέγγιση. Στην εστία βρισκόταν ο Σιαμπάνης, ενώ την αμυντική τετράδα αποτελούσαν οι Κάτσικας, Κάργας, Λεκούς και Μύγας. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Νεγιού, Κόμπα και Γρόσδης, ενώ την επιθετική τριπλέτα συνέθεσαν οι Τζόκα, Ουρτάδο και Λάμπρου.

Από την πλευρά της, η φιλοξενούμενη Κηφισιά Tutu Deals, με προπονητή τον Σεμπάστιαν Λέτο, παρατάχθηκε με σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Ραμίρεζ ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Μάνσο, Ζολιμπουά, Βαν Άιμα και Αποστολάκη στην άμυνα, από δεξιά προς αριστερά. Στα χαφ αγωνίστηκαν οι Ρουκουκάνης και Γιάγκνε, με τον Πόμπο σε ρόλο επιτελικού μέσου, ενώ στα άκρα της επίθεσης βρέθηκαν οι Σαγκάλ και Εμπουλά, με τον Χριστόπουλο στην κορυφή της επίθεσης.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Οι γηπεδούχοι του Βόλου Elabet μπήκαν ιδανικά στο ματς και κατάφεραν να αιφνιδιάσουν τον αντίπαλο, βρίσκοντας το γκολ πολύ νωρίς. Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Τζόκα έκανε κούρσα από δεξιά και σέντραρε, με τον Ουρτάδο να ανοίγει το σκορ με ένα άψογο τελείωμα στην κίνηση από το ύψος του πέναλτι, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ραμίρεζ για το 1-0.

Η Κηφισιά Tutu Deals δεν έχασε την ψυχραιμία της και προσπάθησε με ορθόδοξο τρόπο να φέρει το ματς στα ίσα, παίρνοντας τον έλεγχο του αγώνα. Στο 27ο λεπτό, οι ποδοσφαιριστές του Σεμπάστιαν Λέτο συνδυάστηκαν πολύ ωραία: ο Ρουκουκάνης έκλεψε την μπάλα μετά από πάσα του Κάτσικα και τροφοδότησε τον Εμπουλά, ο οποίος με υπέροχο τακουνάκι βρήκε τον Πόμπο μέσα στην περιοχή. Ο αρχηγός των φιλοξενούμενων έκανε το γύρισμα και ο Χριστόπουλος, με κοντινή προβολή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Νωρίτερα, στο 16', ο Εμπουλά γύρισε την μπάλα στον Πόμπο, ο οποίος πάσαρε στον Σαγκάλ μέσα στην περιοχή, όμως η προσπάθεια του τελευταίου από διαγώνια θέση δεν απείλησε τον Σιαμπάνη. Στο 18', ο Λάμπρου έβγαλε τη σέντρα, ο Κόμπα έκανε κεφαλιά-πάσα και ο Τζόκα αστόχησε με εντυπωσιακό γυριστό σουτ. Στο 29', ο Ουρτάδο από πλάγια θέση νικήθηκε από τον Ραμίρεζ, ενώ στο 36' ο Εμπουλά είχε μία τρομερή ενέργεια, περνώντας τους Λάμπρου και Τζόκα, αλλά δεν μπόρεσε να βρει στόχο με σουτ. Η φιλοξενούμενη έκλεισε το πρώτο ημίχρονο ούσα καλύτερη του Βόλου Elabet, έχοντας περισσότερες τελικές και την κατοχή της μπάλας.

Η ανατροπή και το τελικό αποτέλεσμα

Η εικόνα στο δεύτερο 45λεπτο δεν άλλαξε, με τους «κυανόλευκους» της Κηφισιάς να συνεχίζουν να πιέζουν και να καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την ανατροπή από στατική φάση. Στο 72ο λεπτό, ο Ρουκουκάνης εκτέλεσε το κόρνερ, ο Πόμπο με σουτ υποχρέωσε τον Σιαμπάνη σε εντυπωσιακή απόκρουση, αλλά στην επαναφορά ο Σαγκάλ με κεφαλιά από κοντά έδωσε το προβάδισμα στην αθηναϊκή ομάδα, κάνοντας το 1-2.

Ο Βόλος ανέβηκε στον αγωνιστικό χώρο για να βρει την ισοφάριση, αφήνοντας κενούς χώρους στην άμυνά του. Η πίεση της Κηφισιάς απέδωσε καρπούς με ένα τρίτο τέρμα στο 90ό λεπτό. Ο Κάργας έχασε τη μπάλα από τον Μπένι, αυτός πάσαρε στον Σαγκάλ και ο Χιλιανός επιθετικός, έπειτα από δύο τρίπλες, διαμόρφωσε το τελικό 1-3 με κοντινό πλασέ. Ο Σαγκάλ αναδείχθηκε σε μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης με τα δύο τέρματα που σημείωσε.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta