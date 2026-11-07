Θεσσαλονίκη: Πολίτης εγκατέλειψε ογκώδη υλικά σε δημόσιο χώρο και συνελήφθη

Στη Θεσσαλονίκη, ένας πολίτης βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα σημαντικό διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, καθώς εγκατέλειψε ογκώδη αντικείμενα και υλικά ανακαίνισης σε δημόσιο χώρο. Το περιστατικό αυτό, που έλαβε χώρα στη συμβολή των οδών Μαρτίου με Ζουμετίκου, αποτελεί την πρώτη αυτόφωρη σύλληψη που καταγράφεται στην Ελλάδα για την παράνομη εναπόθεση ογκωδών, μια πράξη που χαρακτηρίζεται ως ποινικό αδίκημα.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω των δηλώσεων από το Δημαρχιακό Μέγαρο, τονίζει τη μηδενική ανοχή απέναντι σε φαινόμενα που υποβαθμίζουν το δημόσιο χώρο, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της παράβασης και τις άμεσες συνέπειες για τους παραβάτες.

Το περιστατικό της παράνομης εναπόθεσης

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε έναν πολυσύχναστο δημόσιο χώρο της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα στην άκρη του δρόμου, στη συμβολή των οδών Μαρτίου και Ζουμετίκου. Πιο αναλυτικά, ο εν λόγω πολίτης προέβη στην εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων και υλικών ανακαίνισης στην περιοχή Μαρτίου 94 με Ζουμετίκου, στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα.

Ο δημόσιος αυτός χώρος μετατράπηκε σε ένα είδος πρόχειρης χωματερής, με τα υλικά ανακαίνισης και τα ογκώδη αντικείμενα να παραμένουν εκτεθειμένα. Η πράξη αυτή, η οποία υποβαθμίζει σημαντικά το αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, εντοπίστηκε άμεσα από τις αρμόδιες αρχές της Δημοτικής Αστυνομίας.

Διοικητικό πρόστιμο και αυτόφωρη σύλληψη

Οι συνέπειες για τον πολίτη που εγκατέλειψε τα υλικά ήταν άμεσες και ιδιαίτερα αυστηρές. Η Δημοτική Αστυνομία Θεσσαλονίκης, μετά τον εντοπισμό του υπευθύνου, επέβαλε ένα διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα της παράβασης και την αποφασιστικότητα των αρχών να επιβάλλουν την τάξη.

Πέρα από το βαρύ χρηματικό πρόστιμο, ο πολίτης συνελήφθη και στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Η σύλληψη αυτή τονίζει τον ποινικό χαρακτήρα της παράνομης εναπόθεσης ογκωδών υλικών, καθώς η πράξη αυτή δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική παράβαση, αλλά συνιστά ποινικό αδίκημα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ιστορική πρωτιά για τη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε πως η συγκεκριμένη αυτόφωρη σύλληψη αποτελεί την πρώτη του είδους της σε ολόκληρη την Ελλάδα για παράνομη εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων. Το γεγονός αυτό καθιστά το περιστατικό ένα σημαντικό προηγούμενο στην αντιμετώπιση της παράνομης απόρριψης απορριμμάτων και ογκωδών υλικών σε δημόσιους χώρους της χώρας.

Αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί μια εντατικοποίηση των προσπαθειών των δημοτικών αρχών για την προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Υπογραμμίζει επίσης την αποφασιστικότητα να εφαρμοστούν οι νόμοι που αφορούν την καθαριότητα και την τάξη στις πόλεις, θέτοντας ένα σαφές παράδειγμα για το μέλλον.

Το μήνυμα μηδενικής ανοχής του δήμου

Από το Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης τονίστηκε με σαφήνεια η πολιτική της μηδενικής ανοχής απέναντι σε φαινόμενα που υποβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο. Οι αρχές υπενθυμίζουν συνεχώς ότι η παράνομη εναπόθεση ογκωδών υλικών δεν είναι απλώς μια παράβαση, αλλά ένα ποινικό αδίκημα με σοβαρές νομικές συνέπειες.

Η δήλωση αυτή αποτελεί μια ξεκάθαρη προειδοποίηση προς όλους τους πολίτες για την ανάγκη σεβασμού του κοινόχρηστου χώρου και την τήρηση των κανόνων καθαριότητας. Η αυστηρή στάση του δήμου αποσκοπεί στην αποτροπή παρόμοιων ενεργειών στο μέλλον και στην διατήρηση ενός καθαρού και λειτουργικού αστικού περιβάλλοντος για όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες της πόλης.

Με πληροφορίες από: Enikos