Μητέρα φοιτητή που τραυματίστηκε στην Πανεπιστημιούπολη: «Έλεγε δεν ξαναπάω, αν είναι να χάσω τη ζωή μου»

Η μητέρα του φοιτητή που τραυματίστηκε στα πρόσφατα επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη περιγράφει τις δραματικές στιγμές, δηλώνοντας πως ο γιος της γλίτωσε από θαύμα. Ο νεαρός, του οποίου τα ρούχα τυλίχθηκαν στις φλόγες, είναι πλέον σε καλύτερη κατάσταση, ωστόσο η οικογένειά του παραμένει σοκαρισμένη. Η ίδια, βλέποντας το βίντεο του περιστατικού, συνειδητοποίησε το μέγεθος του κινδύνου που διέτρεξε το παιδί της.

Οι στιγμές του τραυματισμού

Η μητέρα του φοιτητή εξήγησε ότι ο γιος της και οι συμφοιτητές του βρίσκονταν μέσα σε αίθουσα, όταν άκουσαν φασαρία και αντιλήφθηκαν ότι κάτι συνέβαινε. Αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τον χώρο για να μην εμπλακούν. Ωστόσο, μόλις βγήκαν στον διάδρομο, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την κατάσταση.

Σύμφωνα με όσα θυμάται ο ίδιος ο φοιτητής, η πρώτη του αντίδραση ήταν να προσπαθήσει να σβήσει τη φωτιά που είχε πάρει το ρούχο του. Έβγαλε μόνος του το φούτερ και κυλίστηκε στο έδαφος προκειμένου να σβήσει τις φλόγες. Δεν θυμάται, ωστόσο, ποιος ήταν εκείνος που έσπευσε να τον βοηθήσει με πυροσβεστήρα.

Η ψυχολογική κατάσταση του νεαρού

Όσον αφορά την ψυχολογική κατάσταση του νεαρού, η μητέρα του ανέφερε ότι σταδιακά αρχίζει να ξεπερνά το σοκ. Ωστόσο, αμέσως μετά το περιστατικό, ήταν ιδιαίτερα αρνητικός ακόμη και στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στο πανεπιστήμιο.

«Στην αρχή έλεγε: “Δεν ξαναπάω πανεπιστήμιο. Αν είναι να χάσω τη ζωή μου, να μου λείπουν οι σπουδές”», αποκάλυψε η μητέρα, περιγράφοντας τον φόβο που του προκάλεσε η εμπειρία.

Η άγρια επίθεση και οι τραυματισμοί

Από την άγρια επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά τρεις φοιτητές. Δύο από αυτούς υπέστησαν εγκαύματα εξαιτίας των μολότοφ που εκτοξεύτηκαν εναντίον τους. Ένας ακόμη τραυματίστηκε από χτυπήματα με τσεκούρι, το οποίο φέρονται να κρατούσαν οι δράστες. Οι τραυματίες νοσηλεύτηκαν με τραύματα στα πόδια, στο κεφάλι, στην κοιλιά, ενώ ο ένας εξ αυτών έφερε και εγκαύματα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΑΑΚ, καταγράφεται η στιγμή όπου οι δράστες εισβάλλουν στον χώρο κρατώντας λοστάρια, τσεκούρια και μολότοφ. Ένα άτομο φαίνεται να τυλίγεται στις φλόγες από μολότοφ, καθώς προσπαθεί να σωθεί.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr