Τρία γνωστά ονόματα της νύχτας και ηθοποιός-μοντέλο στο κύκλωμα των «αχυρανθρώπων» στη Θεσσαλονίκη

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποκάλυψε ένα μεγάλο κύκλωμα εταιρειών-φαντασμάτων και «αχυρανθρώπων» με δράση στη Θεσσαλονίκη. Στην υπόθεση εμπλέκονται τρία γνωστά ονόματα από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, καθώς και ένας ηθοποιός-μοντέλο. Οι οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η έρευνα αφορά περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ.

Επιχειρηματική δράση και οφειλές

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ είναι ιδιαίτερα υψηλές, ξεπερνώντας τα 203 εκατομμύρια ευρώ, και αφορούν πάνω από 4.200 ΑΦΜ.

Η υπόθεση αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σε αυτά τα σημεία, τα τελευταία χρόνια, δραστηριοποιήθηκαν πάνω από 2.000 επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, χρησιμοποιώντας 1.300 «αχυρανθρώπους» και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.

Η στρατολόγηση των «αχυρανθρώπων»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις σχετικά με τον τρόπο στρατολόγησης των «αχυρανθρώπων». Το κύκλωμα αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, προσεγγίζοντάς τα κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.

Αυτά τα άτομα πείθονταν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς ωστόσο να έχουν καμία πραγματική εμπλοκή στις επιχειρήσεις. Ένας ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 18 συλληφθέντες, παραδέχθηκε τον ρόλο του ως «αχυράνθρωπος», δηλώνοντας ότι λάμβανε μηνιαία αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ.

Πολυτελής ζωή και ευρήματα των αρχών

Ορισμένοι από τους βασικούς εμπλεκόμενους στο κύκλωμα φοροδιαφυγής προέβαλλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έναν κόσμο πολυτελείας. Στιγμιότυπα από βίλες, εξωτικά ταξίδια, ακριβά ρολόγια και μεγάλα χρηματικά ποσά ήταν συχνά στις αναρτήσεις τους, αποτυπώνοντας έναν ιδιαίτερα πολυτελή τρόπο ζωής.

Στο πλαίσιο των ερευνών, σε κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, πολυτελή ρολόγια και μετρητά. Άλλοι φέρονται να επιδείκνυαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ

Στη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας, πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος ενός επιχειρηματία, ο ηθοποιός-μοντέλο, καθώς και γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στη Χαλκιδική.

Η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, ταυτοποίησε τους πραγματικούς επιχειρηματίες. Αυτοί κρύβονταν πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr