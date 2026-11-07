Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε παιδική χαρά της Δραπετσώνας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παρευρισκόμενους. Συγκεκριμένα, στις 13:20, ένα μεγάλο δέντρο που βρισκόταν εντός του χώρου της παιδικής χαράς έπεσε ξαφνικά. Η πτώση του δέντρου σημειώθηκε δίπλα σε ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο έπαιζε αμέριμνο εκείνη τη στιγμή, δημιουργώντας στιγμές πανικού.

Ευτυχώς, χάρη στην άμεση αντίδραση της μητέρας του, το παιδί κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως. Η παρέμβαση της μητέρας ήταν καθοριστική, καθώς το κοριτσάκι απέφυγε τον τραυματισμό την τελευταία στιγμή, παρά την πτώση του δέντρου ακριβώς δίπλα του.

Το συμβάν και η πτώση του πεύκου

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Δραπετσώνας, σε μία από τις παιδικές χαρές της περιοχής, το μεσημέρι του Σαββάτου. Η ώρα ήταν συγκεκριμένα 13:20, όταν οι παρευρισκόμενοι έγιναν μάρτυρες της ξαφνικής πτώσης ενός δέντρου. Το δέντρο αυτό, ένα πεύκο, βρισκόταν εντός του περιφραγμένου χώρου της παιδικής χαράς, όπου εκείνη την ώρα έπαιζαν αρκετά παιδιά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πεύκο έσπασε στη βάση του, γεγονός που οδήγησε στην ανεξέλεγκτη πτώση του. Η πτώση ήταν απότομη και απρόσμενη, προκαλώντας έναν δυνατό θόρυβο που κινητοποίησε αμέσως όλους τους παρευρισκόμενους γονείς και συνοδούς. Η εικόνα του πεύκου να πέφτει δίπλα στα παιδιά ήταν αναμφίβολα σοκαριστική για όσους την αντίκρισαν.

Η στιγμή του κινδύνου για το κοριτσάκι

Στο επίκεντρο του συμβάντος βρέθηκε ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο εκείνη τη στιγμή έπαιζε αμέριμνο, απορροφημένο στο παιχνίδι του, χωρίς να αντιληφθεί τον επικείμενο κίνδυνο. Το πεύκο έπεσε σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου βρισκόταν το παιδί, δημιουργώντας μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Η μητέρα του κοριτσιού, αντιλαμβανόμενη την κρισιμότητα της στιγμής, αντέδρασε ακαριαία. Οι φωνές της, γεμάτες αγωνία, ήταν αυτές που κινητοποίησαν το παιδί. Χάρη στην άμεση αυτή παρέμβαση και την ψυχραιμία της μητέρας, το κοριτσάκι πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σημείο της πτώσης την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας έτσι τα χειρότερα.

Ο θόρυβος και η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων

Η πτώση του πεύκου δεν ήταν αθόρυβη. Το δέντρο άρχισε να σπάει, παράγοντας έναν δυνατό θόρυβο που έγινε αμέσως αντιληπτός από όλους τους παρευρισκόμενους στην παιδική χαρά. Αυτός ο θόρυβος λειτούργησε ως σήμα κινδύνου, κινητοποιώντας άμεσα τους γονείς και τους συνοδούς των παιδιών.

Εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, έξι με επτά παιδιά έπαιζαν στον χώρο της παιδικής χαράς, συνοδευόμενα από τους ενήλικες. Ο δυνατός ήχος της πτώσης του δέντρου τους έκανε να αντιδράσουν ακαριαία, απομακρύνοντας εγκαίρως όλα τα παιδιά από την επικίνδυνη ζώνη. Η γρήγορη αυτή αντίδραση αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς απέτρεψε την πρόκληση τραυματισμών σε οποιοδήποτε από τα παιδιά ή τους ενήλικες.

Οι συνέπειες της πτώσης και η ευτυχής κατάληξη

Το πεύκο, αφού έσπασε στη βάση του, κατέληξε να πέσει πάνω στις κούνιες και την τραμπάλα, δύο από τα βασικά παιχνίδια της παιδικής χαράς. Η πτώση του δέντρου προκάλεσε υλικές ζημιές στον εξοπλισμό της παιδικής χαράς, καθώς τα παιχνίδια βρέθηκαν κάτω από τον όγκο του κορμού και των κλαδιών.

Παρά την ένταση του συμβάντος και τον ορατό κίνδυνο, η κατάληξη ήταν ευτυχώς αίσια. Κανένα από τα έξι με επτά παιδιά που έπαιζαν εκείνη την ώρα στην παιδική χαρά, ούτε κανένας από τους συνοδούς τους, δεν τραυματίστηκε. Η έγκαιρη απομάκρυνση και η άμεση αντίδραση των παρευρισκομένων απέτρεψαν μία ενδεχόμενη τραγωδία, αφήνοντας πίσω μόνο τον φόβο και τις υλικές ζημιές.

Με πληροφορίες από: Topontiki