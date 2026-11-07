Κύκλωμα εκβιαστών με χειροβομβίδες: Στη φυλακή τα πέντε μέλη – Ακόμη τέσσερις ποινικοί έγκλειστοι στη δικογραφία

Το δρόμο για τις φυλακές παίρνουν οι πέντε κατηγορούμενοι για το κύκλωμα εκβιαστών και εμπρηστικών επιθέσεων που χρησιμοποιούσε χειροβομβίδες σε καταστήματα εστίασης. Οι συλληφθέντες, όλοι νεαρής ηλικίας από 17 έως 20 ετών, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων. Αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν 13 κακουργήματα και 3 πλημμελήματα, κατά περίπτωση.

Η πορεία προς τις φυλακές

Οι πέντε κατηγορούμενοι, όλοι νεαρής ηλικίας από 17 έως 20 ετών, οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας ανηλίκων. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των απολογιών τους, σηματοδοτώντας την εξέλιξη στην υπόθεση του κυκλώματος εκβιαστών και εμπρηστικών επιθέσεων. Το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε χειροβομβίδες στις επιθέσεις του, στοχεύοντας καταστήματα εστίασης.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες είναι βαριές και αφορούν, κατά περίπτωση, 13 κακουργήματα και 3 πλημμελήματα. Αυτό υπογραμμίζει τη σοβαρότητα των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται τα νεαρά αυτά άτομα, τα οποία πλέον βρίσκονται προσωρινά κρατούμενα εν αναμονή της περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.

Οι άλλοι εμπλεκόμενοι και ο ενορχηστρωτής

Για την ίδια υπόθεση, εκτός από τους πέντε συλληφθέντες, κατηγορούνται επίσης τέσσερις ποινικοί, οι οποίοι βρίσκονται ήδη έγκλειστοι στις φυλακές για άλλα εγκλήματα. Η εμπλοκή τους στη δικογραφία προσδίδει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, υποδεικνύοντας ένα ευρύτερο δίκτυο.

Ως φερόμενος ενορχηστρωτής των εμπρηστικών επιθέσεων με χειροβομβίδες, αναφέρεται ένας σκληρός ποινικός, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος στις φυλακές Τρικάλων. Η παρουσία του στη δικογραφία ως ο φερόμενος «εγκέφαλος» του κυκλώματος αναδεικνύει τη σύνδεση των νεαρών δραστών με πιο έμπειρα πρόσωπα του ποινικού χώρου.

Η απολογία του 17χρονου κατηγορούμενου

Ένας ανήλικος συλληφθείς, ηλικίας 17 ετών, αρνήθηκε κατά την απολογία του οποιαδήποτε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον, αρνήθηκε ότι κατασκεύασε βόμβες μολότοφ, καθώς και ότι πήρε μέρος στις εμπρηστικές επιθέσεις που αποδίδονται στο κύκλωμα.

Ωστόσο, ο ίδιος φέρεται να εμφανίζεται σε βίντεο να πετά μολότοφ σε κατάστημα. Για την πράξη αυτή, ο ανήλικος φέρεται να υποστήριξε ότι αντιμετώπιζε οικονομικό πρόβλημα και ότι του είχαν υποσχεθεί το ποσό των 1.000 ευρώ προκειμένου να προβεί στην ενέργεια αυτή.

Η υπεράσπιση του 19χρονου κατηγορούμενου

Ανάλογη στάση τήρησε και ένας 19χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος επίσης αρνήθηκε τη συμμετοχή του σε εμπρησμούς. Η υπερασπιστική του γραμμή επικεντρώθηκε στην άρνηση οποιασδήποτε ενεργούς εμπλοκής στις εγκληματικές πράξεις.

Σχετικά με το γεγονός ότι φαίνεται να είναι ανάμεσα στα πρόσωπα που μετείχαν σε εμπρηστική επίθεση, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι μετέφερε φίλο του και συγκατηγορούμενο στο σημείο. Σύμφωνα με την εκδοχή του, όταν ο φίλος του του αποκάλυψε τι σκόπευε να κάνει, ο ίδιος αποχώρησε τρομαγμένος από τον θόρυβο της έκρηξης που ακολούθησε.

Με πληροφορίες από: Newsit