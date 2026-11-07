Έπειτα από έξι χρόνια διαφυγής, συνελήφθη χθες, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, στα Κάτω Πατήσια ο 43χρονος δράστης της διπλής δολοφονίας που είχε συγκλονίσει το Λουτράκι. Η σύλληψη έγινε από την Ειδική Κατασταλτική Μονάδα (ΕΚΑΜ), με τον άνδρα να έχει στην κατοχή του πιστόλι και λειτουργικές χειροβομβίδες. Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε δύο δολοφονίες στην Αλβανία, για τις οποίες καταζητούνταν μέσω Ιντερπόλ, ενώ οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του σε ακόμη δύο συμβόλαια θανάτου στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση της ΕΚΑΜ και τα ευρήματα

Η σύλληψη του 43χρονου πραγματοποιήθηκε χθες, Παρασκευή (6/11), σε σπίτι στα Κάτω Πατήσια, έπειτα από επιχείρηση της Ειδικής Κατασταλτικής Μονάδας. Οι αστυνομικοί αιφνιδίασαν τον δράστη, ο οποίος είχε στην κατοχή του δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες και ένα πιστόλι. Μαζί του συνελήφθη και μία γυναίκα 41 ετών, η οποία κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία.

Ο 43χρονος κυκλοφορούσε όλα αυτά τα χρόνια με πλαστή ταυτότητα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε και το MEGA και η εκπομπή «LIVE News» το απόγευμα της Παρασκευής. Οι αρχές τον κατατάσσουν στους σκληρούς και ιδιαίτερα επικίνδυνους κακοποιούς, ενώ εξετάζεται και η πληροφορία ότι πιθανότατα σχεδίαζε και άλλη επίθεση.

Το διπλό φονικό στο Λουτράκι πριν από έξι χρόνια

Η υπόθεση για την οποία καταζητούνταν ο 43χρονος αφορά τη διπλή δολοφονία που διαπράχθηκε στο Λουτράκι πριν από έξι χρόνια. Τότε, είχε σκοτώσει με τσεκούρι την 43χρονη πρώην σύντροφό του, υπήκοο Ουκρανίας, καθώς και τον τότε σύντροφό της, ο οποίος ήταν φαρμακοποιός. Το άγριο έγκλημα έλαβε χώρα μέσα στο εξοχικό της γυναίκας, κοντά στο Λουτράκι.

Το κίνητρο της δολοφονίας είχε αποδοθεί τότε σε ερωτική αντιζηλία. Μετά τις δολοφονίες, ο δράστης αφαίρεσε χρήματα και κοσμήματα από τα θύματα. Στη συνέχεια, μετέφερε και πυρπόλησε το όχημα της γυναίκας σε ένα απομονωμένο σημείο, σε μία προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Ομολογίες για δολοφονίες στην Αλβανία

Μετά τη σύλληψή του, ο 43χρονος φέρεται να ομολόγησε και άλλες δύο δολοφονίες που είχε διαπράξει στην Αλβανία. Από τη γειτονική χώρα είχε διαφύγει για να έρθει στην Ελλάδα, προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Στην Αλβανία, έχει καταδικαστεί ερήμην για αυτά τα εγκλήματα, ενώ οι αλβανικές αρχές είχαν εκδώσει εναντίον του Ερυθρά Αγγελία μέσω της Ιντερπόλ, καταζητώντας τον διεθνώς.

Διερεύνηση για εμπλοκή σε άλλα εγκλήματα στην Ελλάδα

Οι ανακριτικές αρχές εξετάζουν επισταμένως την τυχόν εμπλοκή του 43χρονου σε τουλάχιστον ακόμη δύο δολοφονίες στην Ελλάδα. Αυτές οι υποθέσεις φέρουν χαρακτηριστικά συμβολαίων θανάτου, γεγονός που προσδίδει νέα διάσταση στην εγκληματική του δράση. Σύμφωνα με το ERTNews, διερευνάται επίσης η εμπλοκή του σε πλήθος άλλων εγκληματικών ενεργειών, πέραν των δολοφονιών.

Η εξαετής διαφυγή του με πλαστά στοιχεία και η κατοχή οπλισμού κατά τη σύλληψη, υπογραμμίζουν τον επικίνδυνο χαρακτήρα του συλληφθέντος, ο οποίος παρέμενε ασύλληπτος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής του δράσης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με πληροφορίες από: Enikos