Η Ναταλία Γερμανού τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με το σκάνδαλο που αφορά την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική χαρά», εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της. Η παρουσιάστρια του Alpha ξέσπασε στον αέρα της εκπομπής της, μιλώντας για την εκμετάλλευση παιδιών και την ηθική κατάπτωση των εμπλεκόμενων ατόμων.

Οι δηλώσεις της επικεντρώθηκαν στην «σαπίλα» που απαιτείται, όπως είπε, για να εκμεταλλευτεί κανείς παιδιά, κάνοντας λόγο για ανθρώπους «παγωμένους» και «άκαρδους».

Η θέση της παρουσιάστριας για την υπόθεση

Η Ναταλία Γερμανού πήρε ξεκάθαρη θέση για το σκάνδαλο που έχει προκύψει με την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική χαρά». Η παρουσιάστρια, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, δεν έκρυψε την οργή της για τις αποκαλύψεις.

Με έντονο ύφος, μίλησε για την εκμετάλλευση των παιδιών και τη βαθιά ηθική κατάπτωση που, κατά την άποψή της, χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που εμπλέκονται σε τέτοιες πράξεις.

Η διάκριση μεταξύ εθισμού και εκμετάλλευσης

Στην τοποθέτησή της, η Ναταλία Γερμανού προχώρησε σε μία σαφή διάκριση μεταξύ του εθισμού και της εκμετάλλευσης παιδιών. Η ίδια δήλωσε πως μπορεί να κατανοήσει τον εθισμό στον τζόγο, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι.

Ωστόσο, τόνισε με έμφαση ότι η εκμετάλλευση παιδιών είναι μία εντελώς διαφορετική κατάσταση. Χαρακτηριστικά ανέφερε: «Αλλά πόσο σάπιος πρέπει να είσαι μέσα σου για να εκμεταλλεύεσαι τα παιδιά;».

Η αναφορά στον Πάμπλο Εσκομπάρ

Για να περιγράψει το μέγεθος της ηθικής κατάπτωσης που συνεπάγεται η εκμετάλλευση παιδιών, η παρουσιάστρια προχώρησε σε μία αναφορά στον Πάμπλο Εσκομπάρ. Σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ο Εσκομπάρ, ο οποίος ήταν ο «Νο1 ναρκέμπορος στον κόσμο» και συγκέντρωσε τεράστια ποσά, «δεν το διανοήθηκε» να εκμεταλλευτεί παιδιά.

Αυτή η σύγκριση χρησιμοποιήθηκε για να υπογραμμίσει ότι ορισμένες πράξεις, όπως η εκμετάλλευση παιδιών, ξεπερνούν κάθε όριο, ακόμα και για άτομα με βεβαρημένο παρελθόν. Η Ναταλία Γερμανού επανέλαβε την άποψή της, λέγοντας: «πρέπει να έχεις φτάσει στο τελευταίο στάδιο της σαπίλας για να εκμεταλλεύεσαι παιδιά».

Οι χαρακτηρισμοί για τα μέλη της ΜΚΟ

Η Ναταλία Γερμανού δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή της και για τα δύο μέλη της ΜΚΟ «Παιδική χαρά» που εμπλέκονται στην υπόθεση. Τους χαρακτήρισε με σκληρές εκφράσεις, υπογραμμίζοντας την έλλειψη συναισθήματος και ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «δεν τους ένοιαζε τελικά» και τους περιέγραψε ως «παγωμένους» και «άκαρδους εντελώς». Οι δηλώσεις αυτές αποτυπώνουν την έντονη αποδοκιμασία της παρουσιάστριας για τη συμπεριφορά και τις προθέσεις των εμπλεκομένων στην υπόθεση της ΜΚΟ.

Το ξέσπασμα στον αέρα του Alpha

Το ξέσπασμα της Ναταλίας Γερμανού έλαβε χώρα ζωντανά, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha. Η παρουσιάστρια χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρές φράσεις για να περιγράψει την κατάσταση και την ηθική διάσταση της υπόθεσης.

Η τοποθέτησή της αποτελεί μία ξεκάθαρη καταδίκη των πράξεων εκμετάλλευσης παιδιών, τονίζοντας την ανάγκη να έχει φτάσει κανείς «στο τελευταίο στάδιο της σαπίλας» για να προβεί σε τέτοιες ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Topontiki