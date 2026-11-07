Εργατικό δυστύχημα στην Πάτρα: 59χρονος έχασε τη ζωή του καταπλακωμένος από λαμαρίνες

Το μεσημέρι του Σαββάτου σημειώθηκε ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα σε περιοχή της Πάτρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 59χρονου άνδρα. Ο άτυχος εργαζόμενος, ο οποίος απασχολούνταν ως χειριστής κλαρκ, καταπλακώθηκε από λαμαρίνες. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το τραγικό συμβάν στην Πάτρα

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου σε μία περιοχή της Πάτρας, όταν ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Το δυστύχημα συνέβη υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί πλήρως, με τον 59χρονο άνδρα να βρίσκεται εν ώρα καθήκοντος.

Ο άτυχος εργαζόμενος, ο οποίος είχε την ιδιότητα του χειριστή σε κλαρκ, καταπλακώθηκε από λαμαρίνες. Το περιστατικό προκάλεσε άμεσα την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, καθώς η κατάσταση του άνδρα κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή από την πρώτη στιγμή.

Άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων

Μετά το τραγικό συμβάν, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, το οποίο έσπευσε χωρίς καθυστέρηση στο σημείο του δυστυχήματος στην Πάτρα. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματισμένο άνδρα, ο οποίος βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η κατάσταση της υγείας του 59χρονου κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Ο άτυχος εργαζόμενος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Πάτρας, με την ελπίδα να μπορέσει να κρατηθεί στη ζωή.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των ιατρών στο νοσοκομείο, ο 59χρονος δεν κατάφερε να επιβιώσει των σοβαρών τραυματισμών του. Λίγη ώρα μετά την εισαγωγή του, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και την τοπική κοινωνία.

Τα στοιχεία του θύματος

Το θύμα του εργατικού δυστυχήματος ήταν ένας άνδρας ηλικίας 59 ετών. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος απασχολούνταν ως χειριστής κλαρκ, μία θέση που απαιτεί συγκεκριμένες δεξιότητες και προσοχή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων.

Η ταυτότητα του 59χρονου δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, ωστόσο η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει θλίψη. Η απώλεια ενός ανθρώπου σε εργατικό δυστύχημα αποτελεί πάντα ένα τραγικό γεγονός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας.

Η περιοχή του τραγικού συμβάντος

Το δυστύχημα έλαβε χώρα σε μία περιοχή της Πάτρας, χωρίς να προσδιορίζεται περαιτέρω η ακριβής τοποθεσία. Η πόλη της Πάτρας, μία από τις μεγαλύτερες της Ελλάδας, έγινε το σκηνικό αυτής της τραγωδίας που συγκλόνισε την τοπική κοινότητα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα. Στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση του περιστατικού και η εξακρίβωση όλων των παραγόντων που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του 59χρονου εργαζόμενου.

Με πληροφορίες από: Topontiki