Συνελήφθη 39χρονος στη Θεσσαλονίκη για επεισόδια σε αεροσκάφος

Ένας 39χρονος αλλοδαπός συνελήφθη από τις αρχές στη Θεσσαλονίκη, αμέσως μετά την προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε έπειτα από επεισόδια που προκάλεσε ο άνδρας κατά τη διάρκεια της πτήσης, διαταράσσοντας την ομαλή διεξαγωγή της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την αστυνομία, ο 39χρονος, ο οποίος κατάγεται από το Ισραήλ, επέδειξε μια σειρά από παραβατικές συμπεριφορές εντός του αεροσκάφους, οι οποίες οδήγησαν στην παρέμβαση των αρχών και στην τελική του σύλληψη.

Η πτήση και η διαδρομή

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε πτήση που είχε αναχωρήσει από τη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, ο 39χρονος φέρεται να δημιούργησε προβλήματα, αγνοώντας τις οδηγίες του πληρώματος και παραβιάζοντας τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν για τις αεροπορικές μεταφορές.

Η αστυνομία ανέφερε λεπτομερώς τις ενέργειες του αλλοδαπού, οι οποίες κρίθηκαν ως σοβαρές και ικανές να θέσουν σε κίνδυνο την τάξη και την ασφάλεια των επιβαινόντων και του πληρώματος. Η πτήση ολοκληρώθηκε κανονικά, ωστόσο η άφιξη του αεροσκάφους στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» σηματοδότησε την άμεση επέμβαση των αρχών.

Οι ενέργειες που προκάλεσαν την αναστάτωση

Οι παραβάσεις του 39χρονου ήταν πολλαπλές και εκδηλώθηκαν σε διάφορες φάσεις της πτήσης. Ένα από τα βασικά ζητήματα ήταν η μη συμμόρφωσή του με τις υποδείξεις του πληρώματος σχετικά με την υποχρεωτική χρήση της ζώνης ασφαλείας. Αυτή η παράβαση ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη κατά την προσγείωση του αεροσκάφους, μια φάση όπου η τήρηση των κανόνων ασφαλείας είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, ο άνδρας σηκωνόταν επανειλημμένα από τη θέση του, παρά τις προειδοποιήσεις, και άνοιγε τα κυτία αποσκευών που βρίσκονται πάνω από τα καθίσματα. Οι ενέργειες αυτές, σε συνδυασμό με τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου εντός της καμπίνας του αεροσκάφους, συνέβαλαν στη δημιουργία μιας κατάστασης αναστάτωσης και ανησυχίας για τους υπόλοιπους επιβάτες και το προσωπικό.

Διατάραξη της τάξης και της ασφάλειας της πτήσης

Η συμπεριφορά του 39χρονου είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη διασάλευση της τάξης μέσα στο αεροσκάφος. Η αδιάφορη στάση του απέναντι στους κανόνες και τις οδηγίες του πληρώματος δημιούργησε ένα περιβάλλον έντασης και ενόχλησης για τους υπόλοιπους ταξιδιώτες. Η ηρεμία και η ομαλότητα της πτήσης διαταράχθηκαν από τις συνεχείς παραβάσεις του.

Πέρα από τη διατάραξη της τάξης, οι ενέργειες του αλλοδαπού θεωρήθηκε ότι διατάραξαν και την ασφάλεια της πτήσης. Η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις για τη ζώνη ασφαλείας και οι κινήσεις του εντός της καμπίνας, όπως το άνοιγμα των κυτίων αποσκευών, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους, ειδικά κατά τις φάσεις απογείωσης και προσγείωσης. Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, επίσης, αποτελεί σοβαρή παράβαση των κανονισμών ασφαλείας των αεροπορικών εταιρειών.

Οι χειροπέδες στο «Μακεδονία»

Με την προσγείωση του αεροσκάφους στο διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, οι αρχές ήταν ήδη ενήμερες για το περιστατικό. Άνδρες της αστυνομίας περίμεναν τον 39χρονο, προχωρώντας άμεσα στη σύλληψή του. Του πέρασαν χειροπέδες, ολοκληρώνοντας έτσι την επέμβαση για την αποκατάσταση της τάξης και την εφαρμογή του νόμου.

Η σύλληψη του αλλοδαπού αποτελεί την κατάληξη των επεισοδίων που σημάδεψαν την πτήση από τη Βουδαπέστη. Οι αρχές διερευνούν πλέον το περιστατικό, ενώ ο 39χρονος θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, οι οποίες επηρέασαν την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της αεροπορικής μεταφοράς.

Με πληροφορίες από: News.gr