Διαφωνία σε φιλία: Ζήτησε από τη φίλη της να μοιραστούν τον λογαριασμό και εκείνη τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη»

Μια 26χρονη γυναίκα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας έντονης διαφωνίας με την 24χρονη φίλη της, P, όταν της ζήτησε να μοιραστούν τον λογαριασμό σε ένα εστιατόριο. Η αντίδραση της P ήταν άμεση και αρνητική, χαρακτηρίζοντας την 26χρονη «απαράδεκτη». Η ιστορία, όπως την αφηγήθηκε η 26χρονη στο Reddit, αποκαλύπτει μια φιλία άνω των δύο ετών, η οποία δοκιμάστηκε από διαφορετικές προσδοκίες και προσωπικές καταστάσεις.

Η 26χρονη περιέγραψε τη σχέση της με την P ως μια σχέση όπου συμπεριφερόταν στη φίλη της σαν σε μικρότερη αδελφή. Παρόλο που ζούσαν κοντά, στην ίδια πόλη, η 26χρονη δεν είχε επισκεφθεί ποτέ τη γενέτειρα της P, καθώς η φίλη της είχε περιγράψει τους γονείς της ως τοξικούς. Αντίθετα, η 26χρονη είχε φιλοξενήσει την P δύο φορές στο σπίτι των δικών της γονιών.

Οι πρώτες επισκέψεις και η γενναιοδωρία της οικοδέσποινας

Κατά την πρώτη επίσκεψη της P, τον περασμένο χειμώνα, η 26χρονη την παρέλαβε η ίδια, της αγόρασε λουλούδια και σοκολάτες, ενώ παρήγγειλε έτοιμο φαγητό εστιατορίου, καθώς η φίλη της το προτιμούσε από το σπιτικό. Κατά τη διάρκεια της διήμερης διαμονής, η οικοδέσποινα πλήρωσε όλα τα γεύματα και τις εξόδους, χωρίς να ζητήσει ούτε ένα ευρώ από την P.

Η 26χρονη κάλυψε πλήρως όλα τα έξοδα, δείχνοντας την πρόθεσή της να προσφέρει μια άνετη και ευχάριστη φιλοξενία. Αυτή η στάση της είχε δημιουργήσει ένα πρότυπο γενναιοδωρίας που αργότερα θα έπαιζε ρόλο στην εξέλιξη της φιλικής τους σχέσης.

Η δεύτερη επίσκεψη και ο πρόσφατος χωρισμός

Η δεύτερη επίσκεψη της P συνέπεσε με την επέτειο των γονιών της 26χρονης. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς ημέρα, η 26χρονη βίωσε έναν χωρισμό από τον σύντροφό της, γεγονός που την άφησε σε μια ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση. Λόγω της συναισθηματικής φόρτισης, αδυνατούσε να παραλάβει την P, ζητώντας της να μεταβεί μόνη της στο σπίτι, κάτι που δυσαρέστησε εμφανώς τη φίλη της.

Παρά τον χωρισμό και τη στενοχώρια της, η 26χρονη προσφέρθηκε να μαγειρέψει. Τελικά, όμως, παρήγγειλε φαγητό, αφού η P το πρότεινε, ενώ της αγόρασε ξανά σοκολάτες. Την επόμενη μέρα, παρά τη δυσχερή ψυχολογική της κατάσταση, η 26χρονη συνόδευσε την P σε εστιατόριο της επιλογής της, καλύπτοντας τα έξοδα τόσο του ταξί όσο και του γεύματος.

Το αίτημα για διαμοιρασμό του λογαριασμού και η αντίδραση

Αφού άφησε την P στον σταθμό του τρένου την επόμενη μέρα, η 26χρονη της έστειλε μήνυμα ζητώντας το μισό ποσό του λογαριασμού του εστιατορίου. Η αντίδραση της P ήταν έντονη και ήρθε μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Η 24χρονη φίλη εξέφρασε την ενόχλησή της με τα εξής λόγια: «Ήμουν καλεσμένη σου. Πώς μπορείς να μου ζητάς να μοιραστούμε τον λογαριασμό όταν έκανα την προσπάθεια να σε επισκεφθώ και εσύ δεν ήρθες καν να με πάρεις;».

Παράλληλα, η P κατηγόρησε την 26χρονη ότι είναι «απαράδεκτη φίλη» επειδή δεν την είχε επισκεφθεί ποτέ στη δική της πόλη. Στην αντίδρασή της, η P αγνόησε πλήρως το γεγονός ότι η οικοδέσποινα βίωνε έναν φρέσκο χωρισμό και είχε ήδη καλύψει όλα τα υπόλοιπα έξοδα μετακινήσεων και δώρων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Η ανταπόκριση της κοινότητας του Reddit

Η ανάρτηση της 26χρονης στο Reddit συγκέντρωσε πλήθος σχολίων, με τους χρήστες να υποστηρίζουν συντριπτικά την οικοδέσποινα και να κατακρίνουν τη στάση της φίλης της. Πολλοί εξέφρασαν την άποψη ότι η P επέδειξε έλλειψη ενσυναίσθησης και εκμετάλλευση της γενναιοδωρίας της φίλης της.

Μια χρήστης μοιράστηκε μια παρόμοια εμπειρία, γράφοντας: «Είχα κι εγώ μια τέτοια φίλη που έμεινε στο σπίτι μου για μια εβδομάδα. Έκανα τα πάντα για εκείνη πλήρωσα λογαριασμούς, η μαμά μου μαγείρεψε φαγητό, ο φίλος μου πλήρωσε όλα τα φαγητά της και άλλα έξοδα όταν βγαίναμε έξω και ακόμα και η μαμά της αγόρασε πολλά σνακ όταν πηγαίναμε στον κοιτώνα. Τώρα με θάβει σε άλλους και ούτε καν μου χαμογελάει. Πάντα πηγαίνω να της μιλήσω αλλά εκείνη πουλάει υφάκι». Η κοινή εμπειρία ανέδειξε ένα μοτίβο συμπεριφοράς που πολλοί αναγνώρισαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta