Χειροπέδες σε έξι μέλη εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

Στη σύλληψη έξι μελών εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διέπραττε απάτες και κλοπές προσποιούμενη υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Οι συλλήψεις έγιναν γνωστές σήμερα Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2026, και αφορούν την εξιχνίαση 24 συνολικά περιπτώσεων απάτης και κλοπής.

Το παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνει τις 565.000 ευρώ. Η αστυνομική επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση της ομάδας έλαβε χώρα το απόγευμα της Πέμπτης σε περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης και οι ρόλοι

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομίας, η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026. Τα μέλη της είχαν διακριτούς ρόλους, οι οποίοι περιλάμβαναν «διευθυντές», τηλεφωνητές-εισπράκτορες και υπεύθυνους για τη φύλαξη των κλοπιμαίων.

Η μέθοδος δράσης τους περιελάμβανε καθημερινές τηλεφωνικές κλήσεις σε πολίτες, τους οποίους επέλεγαν τυχαία από τηλεφωνικούς καταλόγους και διάφορες ιστοσελίδες. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, επικαλούνταν δήθεν διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή κάποια τεχνική βλάβη, προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους.

Στη συνέχεια, παρότρυναν τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση, είτε εντός είτε εκτός των κατοικιών τους. Αμέσως μετά, άλλα μέλη της οργάνωσης μετέβαιναν στα σπίτια των θυμάτων και αφαιρούσαν τα αντικείμενα αξίας. Για να δυσχεράνουν τον εντοπισμό τους από τις αρχές, άλλαζαν συχνά τους χώρους εγκατάστασης του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και τις τηλεφωνικές συνδέσεις και τους αριθμούς που χρησιμοποιούσαν.

Η αστυνομική επιχείρηση και οι συλλήψεις

Η δράση της οργάνωσης τερματίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης, μετά από μια συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση. Την επιχείρηση πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με την υποστήριξη ειδικών επιχειρησιακών ομάδων, σε μια περιοχή της Δυτικής Αττικής.

Κατά τη διάρκεια αυτής της επιχείρησης, εντοπίστηκε το τηλεφωνικό κέντρο που χρησιμοποιούσε η οργάνωση. Εκεί, συνελήφθησαν πέντε άτομα. Ένα επιπλέον άτομο συνελήφθη σε έναν άλλο χώρο του ίδιου οικήματος, όπου φυλάσσονταν τα κλοπιμαία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων σε έξι.

Το παράνομο όφελος και οι εξιχνιάσεις

Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στην εξιχνίαση συνολικά 24 περιπτώσεων απάτης και κλοπής που είχαν διαπραχθεί από την εν λόγω εγκληματική οργάνωση. Οι υποθέσεις αυτές αφορούν την εξαπάτηση πολιτών με την ίδια μέθοδο, δηλαδή την προσποίηση υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ.

Το σύνολο του παράνομου περιουσιακού οφέλους που αποκόμισε η οργάνωση από αυτές τις εγκληματικές ενέργειες υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 565.000 ευρώ, ένα ποσό που καταδεικνύει την έκταση και τη συστηματικότητα της δράσης τους.

Τα κατασχεθέντα ευρήματα

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις δύο κατοικίες όπου δρούσε η οργάνωση και φυλάσσονταν τα κλοπιμαία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα αντικείμενα. Συγκεκριμένα, οι αρχές εντόπισαν 4.100 ευρώ σε μετρητά και 12 κινητά τηλέφωνα.

Επίσης, κατασχέθηκαν 28 χρυσές λίρες, 60 βραχιόλια, 118 τεμάχια σκουλαρίκια, 63 ρολόγια, 29 δαχτυλίδια, 47 αλυσίδες και τέσσερις σταυροί. Ανάμεσα στα ευρήματα περιλαμβάνεται και μία κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και εννέα αποκολλημένα φύλλα από έντυπο τηλεφωνικό κατάλογο, τα οποία περιείχαν στοιχεία επικοινωνίας και διευθύνσεις κατοικίας πολιτών, μαζί με χειρόγραφες σημειώσεις.

Η συνέχεια της υπόθεσης

Οι έξι συλληφθέντες, μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής. Εκεί θα απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους βαρύνουν, σχετικά με τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση και τις απάτες που διέπραξαν.

Με πληροφορίες από: Newsit