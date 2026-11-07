Φωτιά σε εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία στην Καστέλλα: Κατέρρευσε μέρος της στέγης

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε μια εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία, η οποία βρίσκεται επί της οδού Αγίου Κριεζή στον Πειραιά. Το περιστατικό προκάλεσε την άμεση και εκτεταμένη κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το συμβάν περίπου στη 1:15 το μεσημέρι, θέτοντας σε συναγερμό τις αρμόδιες υπηρεσίες και ξεκινώντας την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και αποφασιστική, δεδομένης της φύσης του κτιρίου και της πιθανότητας εξάπλωσης της φωτιάς. Συνολικά, είκοσι πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα αναπτύχθηκαν στην περιοχή της Καστέλλας, στην οδό Αγίου Κριεζή, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Οι δυνάμεες αυτές προέρχονταν από τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς του Πειραιά, συγκεκριμένα από τον 1ο, τον 2ο, τον 3ο και τον 4ο Πυροσβεστικό Σταθμό, γεγονός που υπογραμμίζει την κλίμακα της επιχείρησης.

Οι πυροσβέστες, με την άφιξή τους, ξεκίνησαν αμέσως τις προσπάθειες κατάσβεσης, εστιάζοντας στην αποτροπή της εξάπλωσης των φλογών πέρα από τα όρια της εγκαταλελειμμένης διπλοκατοικίας. Το έργο τους ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό, καθώς έπρεπε να δράσουν γρήγορα σε ένα κτίριο που πιθανώς παρουσίαζε δομικές αδυναμίες λόγω της εγκατάλειψής του, ενώ παράλληλα διασφάλιζαν την ασφάλεια των γύρω περιοχών.

Η συνδρομή του δήμου και ο περιορισμός της πυρκαγιάς

Στην επιχείρηση κατάσβεσης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, σημαντική ήταν και η συμβολή του Δήμου Πειραιά. Ο δήμος παρείχε πολύτιμη υποστήριξη στις πυροσβεστικές δυνάμεις, διαθέτοντας υδροφόρες για την αδιάλειπτη τροφοδοσία νερού. Αυτή η συνεργασία μεταξύ των αρχών ήταν καθοριστική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του περιστατικού και τη διατήρηση της ροής των επιχειρήσεων.

Χάρη στις συντονισμένες προσπάθειες των πυροσβεστών, η πυρκαγιά κατάφερε να περιοριστεί επιτυχώς στο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτό το επίτευγμα ήταν ζωτικής σημασίας, καθώς απέτρεψε την εξάπλωση των φλογών σε παρακείμενες κατοικίες ή άλλες δομές, προστατεύοντας έτσι την ευρύτερη γειτονιά από περαιτέρω κινδύνους. Οι εικόνες από το σημείο, όπως αυτές που εξασφαλίστηκαν, επιβεβαιώνουν τον περιορισμό της φωτιάς, αν και οι δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση και την αποφυγή αναζωπυρώσεων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ζημιές στο κτίριο

Οι πρώτες πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία αναφέρουν ότι η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία. Ειδικότερα, έχει υποχωρήσει μέρος της στέγης του κτιρίου, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση των φλογών και την επίδρασή τους στη δομική ακεραιότητα του ακινήτου. Η φύση του κτιρίου, ως εγκαταλελειμμένο, πιθανώς συνέβαλε στην ευκολότερη εξάπλωση της φωτιάς και στην πρόκληση εκτεταμένων φθορών.

Η κατάρρευση τμήματος της στέγης αποτελεί ένα σοβαρό στοιχείο των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν από το περιστατικό. Παρά την πρόκληση αυτών των ζημιών, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνέχισαν απρόσκοπτα το έργο τους, επικεντρώνοντας στην πλήρη κατάσβεση και την ασφάλιση του χώρου. Η επιχείρηση συνεχίζεται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο κατεστραμμένο κτίριο.

Διερεύνηση των αιτιών από το Ανακριτικό Κλιμάκιο

Για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην εγκαταλελειμμένη διπλοκατοικία της οδού Αγίου Κριεζή, έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά. Το εξειδικευμένο αυτό κλιμάκιο έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, με στόχο τη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων που θα οδηγήσουν στον προσδιορισμό των αιτιών της πυρκαγιάς.

Οι έρευνες του Ανακριτικού Κλιμακίου είναι σε εξέλιξη, παράλληλα με τις τελευταίες ενέργειες των πυροσβεστικών δυνάμεων για την πλήρη κατάσβεση. Η παρουσία του κλιμακίου υποδηλώνει ότι εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια για την προέλευση της φωτιάς, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας εμπρησμού. Η ολοκλήρωση της έρευνας αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του συμβάντος, παρέχοντας σαφείς απαντήσεις για το τι προκάλεσε την πυρκαγιά στην περιοχή της Καστέλλας.

Με πληροφορίες από: Topontiki