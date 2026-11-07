Πυροβολισμοί στον Κολωνό: Τραυματίας 36χρονος ζήτησε «βοήθεια, ένα ασθενοφόρο»

Ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς προκάλεσε έντονη αναστάτωση στην περιοχή του Κολωνού, την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ. Ένας 36χρονος άνδρας τραυματίστηκε από τα πυρά, ενώ οι πρώτες μαρτυρίες από αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι το θύμα ζήτησε απεγνωσμένα βοήθεια αμέσως μετά την επίθεση. Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες στο σημείο του συμβάντος, έχοντας ήδη εντοπίσει σημαντικά στοιχεία.

Η ένοπλη επίθεση στην Κολοκυνθού

Το αιματηρό περιστατικό με τους πυροβολισμούς εκτυλίχθηκε στην περιοχή της Κολοκυνθούς, επί της οδού Λένορμαν, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Η ένοπλη επίθεση φέρεται να ξεκίνησε από τον περίβολο του Ιερού Ναού του Εσταυρωμένου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τις καταθέσεις μαρτύρων. Ο 36χρονος άνδρας, ο οποίος είναι αλβανικής καταγωγής, δέχθηκε τα πυρά κοντά σε ένα παγκάκι που βρίσκεται ακριβώς πίσω από την εκκλησία, σε ένα σημείο που φανερώνει την αιφνιδιαστική φύση της επίθεσης.

Μετά τους πυροβολισμούς, ο τραυματίας, αιμόφυρτος, προσπάθησε να διαφύγει. Διένυσε περίπου εκατό μέτρα, στην αγωνιώδη προσπάθειά του να προσεγγίσει ένα όχημα, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν το δικό του. Ωστόσο, η κατάστασή του δεν του επέτρεψε να φτάσει στον προορισμό του, καθώς κατέρρευσε αιμόφυρτος στην άσφαλτο, λίγο πριν καταφέρει να μπει στο αυτοκίνητο.

Η δραματική έκκληση για βοήθεια

Μια εργαζόμενη σε παρακείμενο κατάστημα, η οποία βρέθηκε αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν την επίθεση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, είδε τον τραυματία να διασχίζει τον δρόμο και να στέκεται δίπλα σε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, αναζητώντας απεγνωσμένα βοήθεια. Εκείνη τη στιγμή, ο άνδρας ζήτησε επειγόντως ιατρική περίθαλψη, φωνάζοντας με αγωνία «βοήθεια, ένα ασθενοφόρο».

Αμέσως μετά την έκκληση του θύματος, κλήθηκε ασθενοφόρο για να παραλάβει τον τραυματία. Η ίδια μάρτυρας δήλωσε ότι, ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο, ο άνδρας έφυγε από το σημείο όπου είχε αρχικά σταματήσει και προχώρησε λίγο πιο κάτω. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, με την κατάσταση να εξελίσσεται ραγδαία και να δημιουργεί έντονη αναστάτωση στην περιοχή.

Οι μαρτυρίες των κατοίκων και ο ήχος της επίθεσης

Η εργαζόμενη του καταστήματος, αν και δεν άκουσε καθαρά τον ήχο των πυροβολισμών, αντιλήφθηκε έναν ισχυρό κρότο που την έκανε να στρέψει την προσοχή της στο συμβάν. Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε, άκουσε τους παρευρισκόμενους να φωνάζουν με ένταση «πυροβολισμοί, πυροβολισμοί», επιβεβαιώνοντας έτσι τη φύση του επεισοδίου. Αυτή η μαρτυρία επιβεβαιώνεται και από άλλη πηγή, η οποία αναφέρει με σαφήνεια ότι το θύμα δέχθηκε τα πυρά κοντά στο παγκάκι που βρίσκεται πίσω από την εκκλησία, προσθέτοντας λεπτομέρειες για το σημείο της επίθεσης.

Η αναστάτωση ήταν μεγάλη στην περιοχή, καθώς το περιστατικό συνέβη σε ώρα που υπήρχε αρκετή κίνηση, με πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται στους δρόμους. Οι κάτοικοι και οι περαστικοί βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με μια σκηνή βίας, με τον τραυματισμένο άνδρα να αναζητά βοήθεια στον δρόμο, δημιουργώντας ένα κλίμα φόβου και ανησυχίας.

Η αστυνομική έρευνα και οι προσαγωγές

Αμέσως μετά το συμβάν, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες, «χτενίζοντας» σχολαστικά την περιοχή της ένοπλης επίθεσης. Κατά τη διάρκεια των αυτοψιών, εντοπίστηκαν τουλάχιστον τέσσερις κάλυκες στο έδαφος, στοιχείο που είναι κρίσιμο για τη διερεύνηση της υπόθεσης και υποδηλώνει τον αριθμό των πυροβολισμών που έπεσαν. Επίσης, βρέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο πεσμένο στο έδαφος, το οποίο συλλέχθηκε ως τεκμήριο.

Στο πλαίσιο της εντατικής διερεύνησης της υπόθεσης, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή δύο ατόμων, τα οποία εξετάζονται ως ύποπτοι για τη συμμετοχή τους στο επεισόδιο. Οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη, με τις αστυνομικές αρχές να εργάζονται για τη συλλογή περαιτέρω στοιχείων και τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό στον Κολωνό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis