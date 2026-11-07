Καταγγελία για σεξουαλική κακοποίηση 15χρονης από 16χρονο στα Χανιά

Οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές στα Χανιά βρίσκονται σε διαδικασία διερεύνησης μιας σοβαρής υπόθεσης, η οποία αφορά καταγγελλόμενη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης. Στο επίκεντρο της έρευνας έχει τεθεί ένας 16χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βιασμό κατ’ εξακολούθηση σε βάρος μιας 15χρονης, η οποία διέμενε μαζί του στο ίδιο οικογενειακό περιβάλλον. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από σχετική καταγγελία που υποβλήθηκε στην Ελληνική Αστυνομία, οδηγώντας άμεσα στη σύλληψη του φερόμενου δράστη και την έναρξη των νομικών διαδικασιών.

Το οικογενειακό περιβάλλον των ανηλίκων

Η υπόθεση αφορά δύο ανήλικους, οι οποίοι μοιράζονταν την ίδια στέγη και ζούσαν στο πλαίσιο του ίδιου οικογενειακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι δεν υπήρχε μεταξύ τους συγγένεια εξ αίματος. Πιο συγκεκριμένα, η 15χρονη βρισκόταν σε καθεστώς αναδοχής από την οικογένεια που την φιλοξενούσε, ενώ ο 16χρονος φερόμενος δράστης είχε υιοθετηθεί από την ίδια οικογένεια.

Αυτή η διάταξη του οικογενειακού τους δεσμού υπογραμμίζει την έλλειψη βιολογικής σχέσης μεταξύ των δύο ανηλίκων, παρόλο που συνυπήρχαν στο ίδιο σπίτι.

Η αποκάλυψη και η χρονική εξέλιξη της καταγγελίας

Η σοβαρή καταγγελία που υποβλήθηκε στις αρχές, διαβιβάστηκε αμέσως στην Ασφάλεια Χανίων για περαιτέρω διερεύνηση, φέρνοντας στο φως τα φερόμενα περιστατικά. Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στις σχετικές αναφορές και καταθέσεις, η φερόμενη κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος της ανήλικης φέρεται να είχε ξεκινήσει από το έτος 2019, όταν το κορίτσι ήταν ακόμη σε πολύ μικρότερη ηλικία.

Αρχικά, οι αναφορές κάνουν λόγο για ανεπιθύμητα αγγίγματα που υφίστατο η ανήλικη. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια, όπως αναφέρεται με σαφήνεια στην καταγγελία, η κατάσταση φέρεται να κλιμακώθηκε δραματικά, με τον ανήλικο να προχωρά σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της 15χρονης.

Η σύλληψη του 16χρονου και οι περιοριστικοί όροι

Μετά την υποβολή της καταγγελίας και την ενδελεχή έναρξη της προκαταρκτικής έρευνας, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 16χρονου φερόμενου δράστη, με την κατηγορία του βιασμού κατ’ εξακολούθηση. Ο ανήλικος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου. Εκεί, κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για όλα όσα του αποδίδονται από την καταγγελία.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του, ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά του επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι. Η υπόθεση αναμένεται να έχει περαιτέρω δικαστική εξέλιξη στο μέλλον, καθώς η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Η σύλληψη 54χρονης γυναίκας και ο ρόλος της

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, η οποία έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, συνελήφθη και μία 54χρονη γυναίκα. Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής, οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει σαφείς πληροφορίες σχετικά με τον ακριβή ρόλο που της αποδίδεται στην υπόθεση, ούτε για την συγκεκριμένη κατηγορία που αντιμετωπίζει.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασαφηνιστούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης και να προσδιοριστεί με ακρίβεια η συμμετοχή τυχόν άλλων προσώπων στα φερόμενα περιστατικά.

Η προστασία της 15χρονης και η συνέχεια της υπόθεσης

Παράλληλα με τις νομικές ενέργειες και τις συλλήψεις, η 15χρονη ανήλικη απομακρύνθηκε προσωρινά από το σπίτι όπου διέμενε, για τη δική της ασφάλεια και προστασία. Οι αρμόδιες κοινωνικές και προνοιακές υπηρεσίες έχουν αναλάβει άμεσα την εξέταση των συνθηκών διαβίωσης της ανήλικης, καθώς και του ευρύτερου οικογενειακού περιβάλλοντος στο οποίο ζούσε.

Ο πρωταρχικός στόχος των υπηρεσιών είναι να διασφαλιστεί πλήρως η προστασία της 15χρονης και να της παρασχεθεί κάθε απαραίτητη υποστήριξη. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρχές, οι οποίες καλούνται να εξετάσουν επισταμένως τόσο τις καταγγελίες όσο και τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να εκτυλίχθηκαν τα περιστατικά, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta