Συνελήφθη στα Πατήσια ο 43χρονος για το διπλό φονικό στο Λουτράκι – Έρευνα και για άλλες ανθρωποκτονίες

Στη σύλληψη ενός 43χρονου Αλβανού προχώρησαν οι ελληνικές αρχές, ο οποίος καταζητούνταν επί έξι χρόνια για τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε στο Λουτράκι τον Οκτώβριο του 2020. Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη σε διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση. Η υπόθεση λαμβάνει νέες διαστάσεις, καθώς ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς τη διάπραξη δύο επιπλέον ανθρωποκτονιών στην πατρίδα του.

Η σύλληψη στα Κάτω Πατήσια και η αντίσταση

Η σύλληψη του 43χρονου πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας. Ακολούθησε συντονισμένη επέμβαση σε διαμέρισμα που βρίσκεται στα Κάτω Πατήσια, με την παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και τη συνδρομή της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο καταζητούμενος εντοπίστηκε σε ένα δωμάτιο όπου είχε όπλα δίπλα στο κρεβάτι του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν προτού προλάβει να χρησιμοποιήσει τα όπλα που είχε στην κατοχή του.

Το διπλό φονικό του Λουτρακίου και η καταδίκη

Ο 43χρονος παρέμενε καταζητούμενος επί έξι χρόνια για τη διπλή δολοφονία που είχε διαπράξει στο Λουτράκι τον Οκτώβριο του 2020. Θύματα της εγκληματικής του ενέργειας ήταν η πρώην σύντροφός του και ο άνδρας με τον οποίο εκείνη διατηρούσε σχέση. Για το συγκεκριμένο διπλό έγκλημα, ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί ερήμην σε δύο φορές ισόβια κάθειρξη.

Η σύλληψή του στρέφει πλέον το ενδιαφέρον των ερευνητών και στη δραστηριότητά του κατά την περίοδο της διαφυγής του, καθώς οι αρχές επιδιώκουν να διαλευκάνουν το σύνολο των πράξεών του κατά τα χρόνια που ήταν φυγόδικος.

Έρευνα για επιπλέον ανθρωποκτονίες και «συμβόλαια θανάτου»

Πέραν της διπλής δολοφονίας στο Λουτράκι, η υπόθεση αποκτά νέες διαστάσεις με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας φέρεται να ομολόγησε δύο επιπλέον ανθρωποκτονίες στην πατρίδα του. Αυτές οι ομολογίες αποτελούν πλέον αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας από τις ελληνικές αρχές.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή του 43χρονου και σε άλλες σοβαρές εγκληματικές ενέργειες. Μεταξύ αυτών, διερευνώνται υποθέσεις που φέρουν χαρακτηριστικά εκτελέσεων επί πληρωμή, κοινώς «συμβολαίων θανάτου». Ωστόσο, οι συγκεκριμένες πληροφορίες αποτελούν αντικείμενο έρευνας και δεν έχει ανακοινωθεί η εξιχνίαση πρόσθετων δολοφονιών με δράστη τον συλληφθέντα.

Πληροφορίες από αλβανικά μέσα και ζήτημα ταυτότητας

Την υπόθεση παρακολουθούν στενά και αλβανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία αναφέρουν ότι οι δύο φόνοι που φέρεται να ομολόγησε ο συλληφθείς τοποθετούνται στις αρχές της δεκαετίας του 2000, πριν από τη διαφυγή του στην Ελλάδα. Ειδικότερα, το BalkanWeb, επικαλούμενο πηγές του, συνέδεσε τη φερόμενη ομολογία με τη δολοφονία δύο αδελφών το 2002 στο χωριό Στόι ι Βιέτερ, στην περιοχή της Σκόδρας.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη πληροφορία δεν περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για τη σύλληψη και παραμένει δημοσιογραφική αναφορά υπό διασταύρωση. Πρόσθετα ερωτήματα δημιουργούν οι αναφορές αλβανικών μέσων, όπως το BalkanWeb και το Shqiptarja, σε διαφορετικά στοιχεία ταυτότητας που ενδέχεται να χρησιμοποιούσε ο συλληφθείς. Οι έρευνες περιλαμβάνουν τη διακρίβωση της πραγματικής του ταυτότητας και την αντιπαραβολή των στοιχείων του με παλαιότερες ποινικές υποθέσεις. Οι σχετικές αναφορές συνοδεύονται από επιφυλάξεις ως προς την ταυτοποίηση, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: News.gr