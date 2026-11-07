Μεγάλη επιχείρηση της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη: 18 συλλήψεις για κύκλωμα φοροδιαφυγής

Μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα και επιχειρήσεις εστίασης. Η επιχείρηση, που διεξήχθη από την Ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, οδήγησε στη σύλληψη 18 ατόμων που φέρονται να αποτελούσαν μέρος ενός εκτεταμένου κυκλώματος φοροδιαφυγής. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι» για λογαριασμό άλλων προσώπων που συνδέονται με γνωστά κέντρα διασκέδασης της πόλης.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ και οι συλλήψεις

Η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ αξιοποίησε πληροφορίες και προχώρησε σε μια μεγάλη επιχείρηση που έφερε στο φως μια υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ, καθώς και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, υπογραμμίζοντας το μέγεθος και τη σοβαρότητα της υπόθεσης. Συνολικά, συνελήφθησαν 18 άτομα, τα οποία φέρονται να είχαν ενεργό ρόλο στο δίκτυο.

Η πολύμηνη έρευνα επέτρεψε στους ελεγκτές να ταυτοποιήσουν τους πραγματικούς επιχειρηματίες που ασκούσαν τη δραστηριότητα, οι οποίοι παρέμεναν κρυμμένοι πίσω από τα πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων. Πρόκειται για γνωστούς επιχειρηματίες της νύχτας, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες δεκάδων και πολύ γνωστών bar και νυχτερινών κέντρων όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στη Χαλκιδική.

Το εκτεταμένο κύκλωμα και οι οφειλές

Όπως ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ, εντοπίστηκε ένα εκτεταμένο κύκλωμα που χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» και εταιρείες «φαντάσματα». Το κύκλωμα αυτό, μέσα στα τελευταία τρία χρόνια, φέρεται να χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ, συσσωρεύοντας χρέη που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Οι οφειλές αυτές κατανέμονται σε 68 εκατομμύρια ευρώ προς την ΑΑΔΕ, που αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, και 135 εκατομμύρια ευρώ προς τον ΕΦΚΑ, για ασφαλιστικές εισφορές. Η έρευνα καλύπτει πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Σε αυτά τα σημεία δραστηριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια πάνω από 2.000 επιχειρήσεις, με τη συμμετοχή 1.300 «αχυρανθρώπων» και 700 υποκρυπτόμενων προσώπων.

Ο τρόπος δράσης των επιχειρηματιών

Το κύκλωμα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αναζητούσε άτομα που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Η προσέγγιση αυτών των ατόμων γινόταν κυρίως έξω από νοσοκομεία, όπως το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα. Τα άτομα αυτά πείθονταν, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών.

Οι «αχυράνθρωποι» δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία οφειλών, οι οποίες δεν είχαν πρόθεση να αποπληρωθούν ποτέ. Αυτή η μέθοδος επέτρεπε στους πραγματικούς επιχειρηματίες να αποφεύγουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, μεταφέροντας το βάρος σε ευάλωτα άτομα.

Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία αυτού του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Αυτά τα πρόσωπα φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της «βιτρίνας» των «αχυρανθρώπων». Η εμπλοκή τους ήταν καθοριστική για τη δημιουργία της ψευδούς εικόνας των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης. Με αυτό τον τρόπο, οι επιχειρήσεις κατάφερναν να λαμβάνουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας από διάφορους φορείς, όπως ο Δήμος, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι υγειονομικές αρχές, παρακάμπτοντας τις νόμιμες διαδικασίες και τους ελέγχους.

Η αποκάλυψη του μηχανισμού

Οι 4.200 ΑΦΜ που εμπλέκονται στη υπόθεση δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις. Ένα κοινό χαρακτηριστικό που αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος ήταν ότι σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαχειριστές και οι μοναδικοί εταίροι ήταν φυσικά πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Η διασταύρωση αυτών των στοιχείων από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ ήταν καθοριστική για την πλήρη αποκάλυψη του εκτεταμένου δικτύου φοροδιαφυγής.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis