Αναστάτωση σε πτήση από Βουδαπέστη προς Θεσσαλονίκη: 39χρονος συνελήφθη μετά από επεισόδιο

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Βουδαπέστη προς τη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας της συμπεριφοράς ενός 39χρονου επιβάτη. Ο άνδρας, ο οποίος ήταν υπήκοος Ισραήλ, φέρεται να σηκωνόταν επανειλημμένα από τη θέση του, να άνοιγε κυτία αποσκευών και να κάπνιζε ηλεκτρονικό τσιγάρο μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους. Μετά την προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο 39χρονος συνελήφθη από τις αρχές.

Η ανάρμοστη συμπεριφορά εν πτήσει

Κατά τη διάρκεια της πτήσης από τη Βουδαπέστη με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ο 39χρονος επιβάτης προκάλεσε «κακό χαμό» και απίστευτες καταστάσεις μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας σηκωνόταν επανειλημμένα από τη θέση του, διαταράσσοντας την ηρεμία των υπόλοιπων επιβατών και του πληρώματος.

Πέρα από το γεγονός ότι σηκωνόταν από τη θέση του, ο 39χρονος άνοιγε και τα ντουλάπια των αποσκευών, ή αλλιώς τα κυτία αποσκευών, κατά τη διάρκεια της πτήσης. Επιπλέον, προέβη σε χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μέσα στον χώρο της καμπίνας, μια ενέργεια που απαγορεύεται αυστηρά σε όλα τα αεροσκάφη.

Ασυνέπεια στις υποδείξεις του πληρώματος

Η ανάρμοστη συμπεριφορά του 39χρονου δεν περιορίστηκε μόνο στις ενέργειες που έκανε εν πτήσει. Κατά τη φάση της προσγείωσης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ο επιβάτης δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις που του έγιναν από το πλήρωμα του αεροσκάφους σχετικά με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας. Οι οδηγίες του πληρώματος αφορούσαν την τήρηση των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν κατά την προσγείωση, ωστόσο ο άνδρας δεν τις ακολούθησε.

Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις του να σηκώνεται από τη θέση του και να ανοίγει τα ντουλάπια των αποσκευών, σε συνδυασμό με την άρνησή του να συμμορφωθεί με τις οδηγίες για τη ζώνη ασφαλείας, οδήγησαν σε περαιτέρω διατάραξη της τάξης και της ασφάλειας της πτήσης.

Η ταυτότητα του επιβάτη και η σύλληψη

Ο επιβάτης που προκάλεσε την αναστάτωση στην πτήση αναγνωρίστηκε ως ένας 39χρονος άνδρας από το Ισραήλ. Η ταυτότητά του επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία μετά την προσγείωση του αεροσκάφους. Οι αρχές του αεροδρομίου «Μακεδονία» στη Θεσσαλονίκη ήταν ενήμερες για το περιστατικό και ενήργησαν άμεσα.

Αμέσως μετά την προσγείωση του αεροσκάφους, στον 39χρονο πέρασαν χειροπέδες και συνελήφθη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο της διασφάλισης της τάξης και της ασφάλειας, καθώς η συμπεριφορά του είχε διαταράξει σοβαρά την ομαλή διεξαγωγή της πτήσης και είχε προκαλέσει ανησυχία στους υπόλοιπους επιβάτες.

Διατάραξη της ασφάλειας της πτήσης

Οι ενέργειες του 39χρονου επιβάτη είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα τη διατάραξη της ασφάλειας της πτήσης. Η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μέσα στην καμπίνα, η συνεχής μετακίνησή του και το άνοιγμα των αποσκευών, καθώς και η μη συμμόρφωση με τις εντολές του πληρώματος, δημιούργησαν ένα περιβάλλον ανησυχίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προκλήθηκε πανικός μεταξύ των επιβατών, καθώς η τάξη διασαλεύθηκε.

Η αστυνομία τόνισε ότι η συμπεριφορά του άνδρα διατάραξε την ασφάλεια της πτήσης, καθιστώντας αναγκαία την παρέμβαση των αρχών. Η σύλληψη του 39χρονου από το Ισραήλ αποτελεί την κατάληξη του περιστατικού, με τις αρμόδιες αρχές να αναλαμβάνουν πλέον τις περαιτέρω ενέργειες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit