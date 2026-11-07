Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό 26χρονου δύτη στον Κορινθιακό Κόλπο

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό ενός 26χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Στέρνα», στον Κορινθιακό Κόλπο. Η κινητοποίηση των αρχών και των διασωστικών δυνάμεων ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής, μετά την ενημέρωση για την εξαφάνιση του νεαρού άνδρα, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα ως προς τον εντοπισμό του.

Ενημέρωση και έναρξη επιχείρησης

Η ενημέρωση για την εξαφάνιση του 26χρονου δύτη δόθηκε στις αρμόδιες λιμενικές αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, 6 Νοεμβρίου 2026. Συγκεκριμένα, οι Λιμενικές Αρχές Κορίνθου, Κιάτου και Ιτέας έλαβαν την πληροφορία σχετικά με την εξαφάνιση του νεαρού άνδρα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση και ευρεία κινητοποίηση των διασωστικών μηχανισμών.

Αμέσως μετά την ενημέρωση, ξεκίνησε μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου. Τον συντονισμό αυτής της μεγάλης κλίμακας επιχείρησης έχει αναλάβει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), το οποίο καθοδηγεί και συντονίζει όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις προς έναν κοινό στόχο.

Οι δυνάμεις του Λιμενικού και οι ιδιώτες

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου δύτη συμμετέχουν πολλαπλές δυνάμεις από ξηράς, θαλάσσης και αέρος. Από πλευράς Λιμενικού Σώματος, έχουν επιστρατευθεί δύο περιπολικά σκάφη, τα οποία επιχειρούν εντατικά, «χτενίζοντας» τη θαλάσσια περιοχή της «Στέρνας» και τα γύρω ύδατα σε μια προσπάθεια να εντοπίσουν τον 26χρονο.

Παράλληλα με τα σκάφη του Λιμενικού, στις έρευνες συνδράμει και το αλιευτικό σκάφος με την ονομασία «Άγιος Νικόλαος». Η παρουσία του αλιευτικού ενισχύει τις προσπάθειες εντοπισμού, καλύπτοντας ένα επιπλέον κομμάτι της θαλάσσιας περιοχής. Επιπλέον, δύο ιδιώτες δύτες συμμετέχουν ενεργά στις υποβρύχιες αναζητήσεις, προσφέροντας την εξειδικευμένη τους βοήθεια και εμπειρία σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις.

Από ξηράς, ένα περιπολικό όχημα πραγματοποιεί συνεχείς έρευνες κατά μήκος της παραλίας και της ακτογραμμής. Το όχημα αυτό καλύπτει την παράκτια ζώνη, αναζητώντας τυχόν ίχνη ή ενδείξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Συμβολή ειδικών μονάδων και εθελοντικών ομάδων

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ενισχύεται σημαντικά από την παρουσία ειδικών μονάδων και εθελοντικών οργανώσεων, οι οποίες διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνολογικά μέσα. Στην περιοχή έφτασε κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού Σώματος, το οποίο ειδικεύεται σε υποβρύχιες έρευνες και επιχειρήσεις διάσωσης σε δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες.

Επιπλέον, μέλη του διασωστικού σώματος Κορινθίων «Πήγασος» έχουν κινητοποιηθεί και συμμετέχουν ενεργά στις αναζητήσεις, προσφέροντας την τοπική τους γνώση και την εμπειρία τους σε διασωστικές επιχειρήσεις. Μαζί τους συνδράμουν και μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου – Περαχώρας.

Οι εθελοντές του Συλλόγου Πυροπροστασίας αξιοποιούν και μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) για εναέριες παρατηρήσεις. Η χρήση του drone επιτρέπει την κάλυψη μεγαλύτερης έκτασης και την παροχή μιας ευρύτερης εικόνας της περιοχής των ερευνών από ψηλά. Τις εναέριες έρευνες συμπληρώνει και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο, συμβάλλοντας στην προσπάθεια εντοπισμού του αγνοούμενου δύτη από αέρος με τη χρήση των ειδικών του δυνατοτήτων.

Συνέχιση των ερευνών και προανάκριση

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 26χρονου δύτη συνεχίζονται αδιάκοπα, με όλες τις διαθέσιμες δυνάμες να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα και να επιχειρούν στην περιοχή. Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες και την κινητοποίηση τόσων μέσων και προσωπικού, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του νεαρού άνδρα, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική.

Παράλληλα με την επιχείρηση διάσωσης, το Λιμεναρχείο Κορίνθου διενεργεί προανάκριση για το περιστατικό. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις συνθήκες της εξαφάνισης, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να καταγραφούν όλα τα δεδομένα.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit