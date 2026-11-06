«Νιώθω παγιδευμένη»: Τα πεθερικά ζητούν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς γυναίκας για οικογενειακά έξοδα

Μια 31χρονη γυναίκα προσέφυγε πρόσφατα στην κοινότητα του Reddit, αναζητώντας συμβουλές για ένα προσωπικό ζήτημα που έχει προκύψει με τα πεθερικά της. Όπως περιέγραψε στην ανάρτησή της, τα πεθερικά της απαιτούν πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, με σκοπό την κάλυψη διαφόρων οικογενειακών δαπανών. Η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένταση, καθώς ο σύζυγός της την πιέζει να συναινέσει στις απαιτήσεις των γονιών του.

Η απαίτηση για πρόσβαση στους λογαριασμούς

Η 31χρονη, η οποία εργάζεται με πλήρη απασχόληση, ισχυρίστηκε ότι τα πεθερικά της ζητούν να συνεισφέρει στα έξοδα της διευρυμένης οικογένειας. Μεταξύ των δαπανών αυτών περιλαμβάνονται και οι σπουδές του κουνιάδου της. Η ανάρτηση της γυναίκας στο Reddit είχε τον τίτλο «Τα πεθερικά μου ζητούν συνεχώς πρόσβαση στον ιδιωτικό μου τραπεζικό λογαριασμό για οικογενειακά έξοδα, νιώθω παγιδευμένη», περιγράφοντας το αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί.

Η επιχειρηματολογία των πεθερικών της βασίζεται στην πεποίθηση ότι οφείλει να πληρώνει περισσότερα, καθώς διαθέτει υψηλό εισόδημα. Αυτή η απαίτηση έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον πίεσης, με το ζήτημα να τίθεται επανειλημμένα στις οικογενειακές συναντήσεις.

Οι προσωπικές αποταμιεύσεις και οι στόχοι της

Η 31χρονη εξήγησε ότι είναι παντρεμένη εδώ και τέσσερα χρόνια και καθ' όλη τη διάρκεια του γάμου της, διατηρούσε πάντα τις προσωπικές της αποταμιεύσεις ξεχωριστές. Αυτά τα κεφάλαια ήταν διακριτά από τα χρήματα που χρησιμοποιεί από κοινού με τον σύζυγό της για τα οικιακά τους έξοδα. Η γυναίκα έχει συγκεκριμένους στόχους για τις αποταμιεύσεις της, δηλώνοντας ότι προορίζονται για ένα μελλοντικό παιδί, καθώς και για τη δημιουργία ενός ταμείου έκτακτης ανάγκης.

Παρά τις εξηγήσεις της, το ζήτημα της πρόσβασης στους λογαριασμούς της παραμένει ανοιχτό. Μάλιστα, τα πεθερικά της προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα, ζητώντας να προστεθούν ως δικαιούχοι στις προθεσμιακές της καταθέσεις, κάτι που θα τους έδινε άμεση πρόσβαση στα χρήματα.

Η στάση του συζύγου και η πίεση

Η κατάσταση περιπλέκεται σημαντικά εξαιτίας της στάσης που έχει υιοθετήσει ο σύζυγός της. Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος της ζήτησε να συνεργαστεί και να υποχωρήσει στις απαιτήσεις των γονιών του, προκειμένου να αποφευχθούν τσακωμοί εντός της οικογένειας. Ο σύζυγος μάλιστα τη χαρακτήρισε εγωίστρια επειδή αρνείται να συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις.

Ο ίδιος εξήγησε στη σύζυγό του ότι οι γονείς του πιστεύουν πως όλα τα οικογενειακά εισοδήματα θα πρέπει να συγκεντρώνονται σε ένα κοινό ταμείο, με σκοπό την υποστήριξη όλων των συγγενών. Αυτή η προσέγγιση, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με την επιθυμία της 31χρονης να διατηρήσει την οικονομική της αυτονομία και να διασφαλίσει το μέλλον της οικογένειάς της.

Η αντίδραση της κοινότητας του Reddit

Η ανάρτηση της 31χρονης προσέλκυσε άμεσα την προσοχή των χρηστών του Reddit, οι οποίοι αντέδρασαν με πληθώρα σχολίων. Η συντριπτική πλειοψηφία των σχολιαστών υποστήριξε την απόφασή της να διατηρήσει τον έλεγχο των οικονομικών της, εκφράζοντας την αποδοκιμασία τους για τις απαιτήσεις των πεθερικών και τη στάση του συζύγου.

Ένας χρήστης της πλατφόρμας τόνισε χαρακτηριστικά: «Μην το κάνεις! Δεν οφείλεις τα χρήματά σου σε κανέναν και μην αφήνεις κανέναν να σου πει το αντίθετο. Αν συνεχίσουν να πιέζουν απλά πες "ναι το σκέφτομαι" και άφησέ το εκεί. Επίσης γιατί να συνεισφέρεις ΕΣΥ στις σπουδές του κουνιάδου σου τι σκατά έχουν πάθει τα πεθερικά σου;». Ένας άλλος χρήστης σημείωσε με έμφαση: «Μην τους βάλεις ποτέ δικαιούχους σου, ποτέ δεν ξέρεις τι είναι ικανοί να κάνουν, μόνο και μόνο για να βάλουν χέρι σε αυτά τα χρήματα».

Ακόμη, ένας τρίτος σχολιαστής εξέφρασε την ανησυχία του για τη σχέση του ζευγαριού, γράφοντας: «Τρέξε κορίτσι μου, τρέξε. Ο σύζυγός σου κι εσύ δεν είστε ευθυγραμμισμένοι οικονομικά και αυτό είναι πραγματικά πολύ προβληματικό». Τέλος, μια άλλη χρήστης παρατήρησε εύστοχα την πιθανή υποκρισία στην κατάσταση, αναφέροντας: «Απλά αντιστρέψτε το φύλο και όλοι θα άρχιζαν να αποκαλούν τη κοπέλα και την οικογένειά της προικοθήρες».

Με πληροφορίες από: Gazzetta