Η διαφορά στα τιμολόγια ρεύματος αγγίζει τα 50 ευρώ τον μήνα τον Νοέμβριο

Μεγαλώνει η ψαλίδα στις τιμές των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος και τον Νοέμβριο, δημιουργώντας σημαντικές διαφορές στο κόστος για τους καταναλωτές. Η μεσοσταθμική διαφορά ανάμεσα στα μπλε σταθερά και τα πράσινα ρυθμιζόμενα τιμολόγια αγγίζει τα 50 ευρώ τον μήνα για τα νοικοκυριά. Αυτή η κατάσταση, όπως προκύπτει από τις τιμές που καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ, οδηγεί σε καταναλωτές δύο ταχυτήτων και επιβαρύνει τα νοικοκυριά εν μέσω της γενικότερης ακρίβειας στη χώρα.

Διαφορές στις χρεώσεις για τους οικιακούς καταναλωτές

Οι τιμές των μπλε τιμολογίων για τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος παρουσιάζουν ένα εύρος χρεώσεων από 12,9 έως 17,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αυτά τα σταθερά τιμολόγια προσφέρουν μια συγκεκριμένη τιμή, ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της αγοράς.

Αντίθετα, τα πράσινα ρυθμιζόμενα τιμολόγια χρεώνονται πολύ παραπάνω, ξεκινώντας από τα 25,9 λεπτά και φτάνοντας μέχρι τα 37 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Μια εξαίρεση σε αυτή την εικόνα αποτελούν οι καταναλωτές με πολύ χαμηλές καταναλώσεις, για τους οποίους οι πάροχοι εφαρμόζουν χαμηλότερες χρεώσεις.

Το τελικό μηνιαίο κόστος για τυπική κατανάλωση

Για να γίνει μια πιο ακριβής και ουσιαστική σύγκριση του κόστους, λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές που υπάρχουν στο πάγιο ανάμεσα στα μπλε και τα πράσινα προϊόντα. Έτσι, η σύγκριση εστιάζει στο τελικό κόστος του ρεύματος για μια τυπική μηνιαία κατανάλωση 330 κιλοβατωρών, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

Με βάση αυτό το σενάριο, τα μπλε τιμολόγια διαμορφώνονται από 45,5 ευρώ έως 72,5 ευρώ τον μήνα. Αντίθετα, τα πράσινα τιμολόγια κυμαίνονται σημαντικά υψηλότερα, από 90,6 ευρώ έως 127 ευρώ. Από αυτά τα στοιχεία προκύπτει μια μεσοσταθμική διαφορά περίπου 50 ευρώ τον μήνα ανάμεσα στις δύο κατηγορίες, ποσό που βαραίνει αισθητά τα νοικοκυριά, ιδίως υπό το βάρος της γενικότερης ακρίβειας που επικρατεί στη χώρα μας.

Η κατάσταση στα επαγγελματικά τιμολόγια

Παρόμοια είναι η εικόνα που παρατηρείται και στα επαγγελματικά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, όπου επίσης καταγράφονται σημαντικές διαφορές. Οι χρεώσεις των μπλε τιμολογίων κυμαίνονται από 15,9 έως 21 λεπτά την κιλοβατώρα, προσφέροντας μια πιο σταθερή επιλογή για τις επιχειρήσεις.

Αντίθετα, τα πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια έχουν ένα εύρος τιμών από 27,2 λεπτά έως 39,9 λεπτά την κιλοβατώρα. Σε χρηματικούς όρους, το μηνιαίο κόστος για τα μπλε επαγγελματικά τιμολόγια ανέρχεται από 62,3 έως 77,3 ευρώ, ενώ τα πράσινα κοστίζουν από 94,8 έως 136 ευρώ τον μήνα. Ως αποτέλεσμα, η μεσοσταθμική διαφορά στα επαγγελματικά προϊόντα διαμορφώνεται περίπου στα 46 ευρώ ανά μήνα.

Οι δηλώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και τις διαφορές μεταξύ των τιμολογίων αναφέρθηκε την Τρίτη, από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου. Η τοποθέτησή του έγινε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νέου νομοσχεδίου για την αγορά ηλεκτρισμού.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι τα μπλε τιμολόγια αποτελούν αυτή την περίοδο ένα «καταφύγιο» για τον καταναλωτή, προσφέροντας μια πιο προβλέψιμη λύση. Εξήγησε ότι η διαμόρφωσή τους εξαρτάται από την αντιστάθμιση κινδύνου των προμηθευτών, και για τον λόγο αυτό το υπουργείο έχει συμπεριλάβει σχετικές διατάξεις που υποχρεώνουν τους παρόχους να είναι δραστήριοι στις αντίστοιχες αγορές.

Ο υπουργός επισήμανε πως «Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη που βάζει τον προμηθευτή να κάνει την απαραίτητη αντιστάθμιση και έτσι να μπορεί να μη μετακυλίει το κόστος στον καταναλωτή». Με αυτή τη δήλωση, αναδείχθηκε η προσπάθεια για προστασία των καταναλωτών από τις διακυμάνσεις των τιμών και τη διασφάλιση πιο σταθερών χρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis