Ο 37χρονος ιδρυτής της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Παιδική Χαρά», Κώστας Φρινίδης, προφυλακίστηκε μετά την εμφάνισή του ενώπιον του ανακριτή. Η οργάνωση φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα για άρρωστα παιδιά, χωρίς ωστόσο να τους τα αποδίδει ποτέ. Ο κατηγορούμενος δηλώνει μετανιωμένος για τις πράξεις του.

Η εμφάνιση στον ανακριτή και οι κατηγορίες

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ εμφανίστηκε στον ανακριτή με εμφανή τραύματα, ένα στο μάτι και ένα στην κάτω γνάθο. Σύμφωνα με δική του καταγγελία, τα τραύματα αυτά προκλήθηκαν από απόπειρα ληστείας. Ο 37χρονος κατηγορείται για την υπεξαίρεση περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που προήλθε από δωρεές.

Τα στοιχεία που έρχονται στο φως σχετικά με τη δράση της ΜΚΟ προκαλούν οργή, καθώς φέρεται να συγκέντρωνε χρήματα για παιδιά που αντιμετώπιζαν προβλήματα υγείας, χωρίς να τα διαθέτει για τον σκοπό αυτό.

Η νομική κίνηση της οικογένειας της Μαριτίνας

Η οικογένεια της μικρής Μαριτίνας, η οποία φέρεται να είναι ένα από τα θύματα της δράσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», αποφάσισε να κινηθεί νομικά. Η οικογένεια αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, προκειμένου να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αυτή αποτελεί την πρώτη ουσιαστική νομική κίνηση από πλευράς οικογένειας που φέρεται να έχει υποστεί τις συνέπειες των ενεργειών της ΜΚΟ.

Πώς μπλόκαρε η δωρεά για τη μικρή Μαριτίνα

Η οικογένεια της μικρής Μαριτίνας είχε ανοίξει με δική της πρωτοβουλία έναν ερανικό λογαριασμό, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τις ανάγκες του παιδιού. Ωστόσο, η οικογένεια καταγγέλθηκε από τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», με αποτέλεσμα ο λογαριασμός να κλείσει. Η μητέρα δεν γνώριζε αρχικά ποιος βρισκόταν πίσω από την καταγγελία.

Στη συνέχεια, εκπρόσωποι της οργάνωσης προσέγγισαν την οικογένεια, δηλώνοντας πρόθυμοι να βοηθήσουν και υποστηρίζοντας ότι γνώριζαν τον τρόπο διευθέτησης της υπόθεσης.

Η απολογία του 37χρονου ιδρυτή

Ο κατηγορούμενος, 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, φέρεται να παραδέχθηκε την υπεξαίρεση χρημάτων, αμφισβητώντας ωστόσο το ύψος του ποσού που αναφέρεται στη δικογραφία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ποσό που έλαβε κυμαίνεται μεταξύ 400.000 και 600.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο ποσό που του αποδίδεται δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Επίσης, φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος και συντετριμμένος, ζητώντας συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από τις πράξεις του. Στην απολογία του, απέδωσε τη συμπεριφορά του στον εθισμό του στο στοίχημα, αναφέροντας ότι χρειαζόταν καθημερινά χρήματα για να πραγματοποιεί πονταρίσματα, τα οποία, όπως είπε, μπορούσαν να φτάνουν ακόμη και τα 30 την ημέρα. Αναφορικά με τις καταγγελίες για πολυτελή διαβίωση, υποστήριξε ότι οι σχετικές εικόνες που δημοσίευε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτύπωναν την πραγματικότητα.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr