Θανατηφόρο τροχαίο στη Λαμία: Νεκρός 47χρονος οδηγός μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο

Ένα τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (5/11) έξω από τη Λαμία, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στον παράδρομο των Θερμοπυλών. Από τη βίαιη σύγκρουση, ο 47χρονος οδηγός εκτινάχθηκε από το όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε με καθυστέρηση από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές, κινητοποιώντας άμεσα το ΕΚΑΒ και την Τροχαία.

Η μοιραία σύγκρουση στον παράδρομο

Το δυστύχημα έλαβε χώρα το βράδι της Πέμπτης, σε ένα συγκεκριμένο σημείο του παράδρομου των Θερμοπυλών, το οποίο βρίσκεται περίπου 300 μέτρα πριν από τον κόμβο του Μπράλου, στην ευρύτερη περιοχή έξω από την πόλη της Λαμίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η τραγωδία ξεκίνησε όταν ένα μεγαλόσωμο αγριογούρουνο εμφανίστηκε αιφνιδίως στο οδόστρωμα, αφήνοντας ελάχιστα ή καθόλου περιθώρια αντίδρασης στον οδηγό του ΙΧ αυτοκινήτου που κινούνταν εκείνη τη στιγμή.

Η σύγκρουση που ακολούθησε ήταν ιδιαίτερα βίαιη και σφοδρή, με το όχημα να υφίσταται σοβαρές ζημιές από την πρόσκρουση με το ζώο. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός να εκτιναχθεί από το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Ο 47χρονος άνδρας κατέληξε αρκετά μέτρα μακριά από το όχημά του, τραυματισμένος θανάσιμα από την πτώση και την πρόσκρουση.

Η καθυστερημένη ανεύρεση του θύματος

Μία από τις τραγικές πτυχές του δυστυχήματος ήταν το γεγονός ότι ο θανάσιμα τραυματισμένος οδηγός δεν έγινε άμεσα αντιληπτός. Λόγω του απόλυτου σκότους που επικρατούσε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε συνδυασμό με το σημείο όπου κατέληξε ο 47χρονος μετά την εκτίναξή του, η παρουσία του δεν έγινε άμεσα ορατή από τους διερχόμενους.

Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε τελικά με σημαντική καθυστέρηση από έναν διερχόμενο οδηγό, ο οποίος και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ειδοποίηση των αρμόδιων αρχών. Ο συγκεκριμένος οδηγός, αφού παρατήρησε το χτυπημένο και ακινητοποιημένο όχημα στον δρόμο, αντιλήφθηκε αμέσως ότι είχε σημειωθεί ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα. Σταμάτησε για να ελέγξει την κατάσταση και, μόλις διαπίστωσε το μέγεθος της τραγωδίας και την ύπαρξη του τραυματισμένου άνδρα, ειδοποίησε άμεσα τις αρχές για το συμβάν.

Άμεση κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων

Μετά την ειδοποίηση, στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, δυστυχώς, ήταν ήδη πολύ αργά για τον 47χρονο οδηγό. Ο άνδρας, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως επαγγελματίας στην πόλη της Λαμίας, είχε υποστεί θανατηφόρα τραύματα και οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν καρπούς.

Ταυτόχρονα με την άφιξη του ΕΚΑΒ, στον τόπο της τραγωδίας μετέβη και πλήρωμα του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας. Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν άμεσα την έρευνα και τον έλεγχο της ευρύτερης περιοχής. Ένας από τους πρώτους στόχους της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί εάν επέβαινε και δεύτερο άτομο στο μοιραίο αυτοκίνητο, προκειμένου να αποκλειστεί κάθε ενδεχόμενο για την ύπαρξη άλλων τραυματιών ή θυμάτων.

Η προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος

Το Τμήμα Τροχαίας Λαμίας έχει αναλάβει τη διενέργεια της προανάκρισης για το τραγικό συμβάν. Η κύρια αποστολή της έρευνας είναι η πλήρης και λεπτομερής εξακρίβωση των ακριβών συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η μοιραία σύγκρουση. Οι αρχές συλλέγουν μεθοδικά όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, εξετάζουν το σημείο του δυστυχήματος και αναζητούν τυχόν μαρτυρίες, προκειμένου να ρίξουν φως σε κάθε πτυχή της τραγωδίας.

Η προανάκριση θα καλύψει όλα τα δεδομένα που αφορούν το τροχαίο, από την πορεία και την κίνηση του οχήματος στον παράδρομο, μέχρι τις συνθήκες εμφάνισης του αγριογούρουνου στο οδόστρωμα και τις ακριβείς συνέπειες της σφοδρής πρόσκρουσης. Οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών είναι σε εξέλιξη, με στόχο την ολοκλήρωση της διερεύνησης και την πλήρη καταγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο του 47χρονου οδηγού.

Με πληροφορίες από: Topontiki