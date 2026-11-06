Ο Δήμος Φυλής δίνει voucher για δωρεάν ρεύμα σε φοιτητές

Ο Δήμος Φυλής προχωρά στη χορήγηση ενεργειακών voucher για δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, με στόχο την υποστήριξη φοιτητών και των οικογενειών τους. Η πρωτοβουλία αυτή, όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς, θα καλύπτει τη νόμιμη διάρκεια φοίτησης κάθε σχολής, φτάνοντας έως και τα έξι χρόνια. Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε τη συγκεκριμένη παροχή κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δικαιούχοι και διάρκεια κάλυψης

Η παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος μέσω ενεργειακών voucher απευθύνεται σε νέους που αποδεδειγμένα συνεχίζουν τις σπουδές τους, καθώς και στις οικογένειές τους. Το χρονικό διάστημα κάλυψης του voucher θα αντιστοιχεί στη νόμιμη διάρκεια φοίτησης της κάθε σχολής, με ανώτατο όριο τα έξι χρόνια.

Ως δικαιούχοι ορίζονται οι φοιτητές που έχουν εισαχθεί και φοιτούν από το έτος 2022 και έπειτα. Το voucher μπορεί να χορηγηθεί είτε απευθείας στους ίδιους τους φοιτητές είτε στους γονείς τους, προσφέροντας ευελιξία στην υποστήριξη.

Διανομή και επόμενα βήματα

Η πρώτη παρτίδα των ενεργειακών voucher έχει προγραμματιστεί να διανεμηθεί σε ειδική εκδήλωση βράβευσης των επιτυχόντων φοιτητών. Η εκδήλωση αυτή έχει οριστεί για τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου.

Ο Δήμος Φυλής αναμένεται να προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες. Αυτές οι ανακοινώσεις θα περιλαμβάνουν λεπτομέρειες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των voucher, καθώς και τη διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους.

Στήριξη και σε νέα ζευγάρια

Πέρα από τους φοιτητές, η δημοτική αρχή έχει την πρόθεση να επεκτείνει την παροχή δωρεάν ρεύματος και σε νέα ζευγάρια. Η πρωτοβουλία αυτή αφορά όσα ζευγάρια επιθυμούν να ανοίξουν το δικό τους σπίτι εντός του νέου έτους και κατοικούν στην περιοχή της Φυλής.

Το συγκεκριμένο θέμα θα τεθεί αναλυτικά προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως τόνισε ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς.

Το μήνυμα του δημάρχου

Ο δήμαρχος Χρήστος Παππούς δήλωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί έμπρακτη στήριξη προς τους νέους ανθρώπους που αγωνίζονται για το μέλλον τους, καθώς και προς τις οικογένειες που επωμίζονται το κόστος των σπουδών τους. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι πιστεύει στη νέα γενιά, στην αξία της γνώσης και στην προσπάθεια κάθε νέου ανθρώπου να κατακτήσει τα όνειρά του.

Ο κ. Παππούς χαρακτήρισε την πρωτοβουλία ως «όνειρο ζωής» για τον ίδιο, το οποίο με συγκίνηση και ικανοποίηση βλέπει να γίνεται πράξη. Στόχος είναι κανένας νέος άνθρωπος να μη στερείται ευκαιριών και καμία οικογένεια να μη νιώθει μόνη στον αγώνα για τη μόρφωση των παιδιών της.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr