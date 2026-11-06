Η Ρεβέκα Γκρίνσπαν ένα βήμα πιο κοντά στη θέση της γενικής γραμματέως του ΟΗΕ

Η Ρεβέκα Γκρίνσπαν, πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, βρίσκεται πλέον ένα βήμα πιο κοντά στην ανάληψη της θέσης της 10ης Γενικής Γραμματέως του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε νέα άτυπη ψηφοφορία που διεξήχθη χθες Πέμπτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η 70χρονη υποψήφια αύξησε το προβάδισμά της, παραμένοντας η επικρατέστερη για να διαδεχθεί τον Αντόνιο Γκουτέρες στα τέλη της χρονιάς.

Σύμφωνα με πηγές, η κ. Γκρίνσπαν συγκέντρωσε 12 ψήφους «ενθάρρυνσης» και τρεις «αποθάρρυνσης» στην όγδοη κατά σειρά άτυπη ψηφοφορία, η οποία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών. Η διαδικασία αυτή των τελευταίων μηνών έχει ως στόχο την επιλογή του προσώπου που θα αναλάβει τα ηνία του διεθνούς οργανισμού, καθώς ο κ. Γκουτέρες, 77 ετών, ολοκληρώνει τη δεύτερη πενταετή θητεία του στις 31 Δεκεμβρίου.

Η πορεία προς την ηγεσία του διεθνούς οργανισμού

Η κ. Γκρίνσπαν έχει επιδείξει σταθερή υπεροχή στις περισσότερες από τις άτυπες ψηφοφορίες που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, σε έξι από τις επτά προηγούμενες ψηφοφορίες, βρισκόταν μπροστά, αν και με οριακή διαφορά. Μόνο τον Αύγουστο είχε προηγηθεί η πρεσβεύτρια της Γουιάνας στον ΟΗΕ, Κάρολαϊν Ροδρίγκες-Μπίρκετ, 52 ετών, εξασφαλίζοντας τότε τις περισσότερες ψήφους «ενθάρρυνσης».

Τα αποτελέσματα της χθεσινής ψηφοφορίας είναι σχεδόν πανομοιότυπα με αυτά της προηγούμενης εβδομάδας, με τη Ρεβέκα Γκρίνσπαν να εξασφαλίζει μία επιπλέον ψήφο «ενθάρρυνσης». Αυτή η σταθερή πορεία ενισχύει την υποψηφιότητά της, φέρνοντάς την σε πλεονεκτική θέση ενόψει της τελικής επιλογής.

Τα κριτήρια για την επίσημη πρόταση

Για να προταθεί επίσημα κάποιο από τα υποψήφια πρόσωπα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα, απαιτείται η διεξαγωγή επίσημης ψηφοφορίας. Αυτή θα οργανωθεί μόνο όταν θεωρηθεί ότι ένας υποψήφιος έχει ισχυρές πιθανότητες επικράτησης.

Οι προϋποθέσεις για την επίσημη πρόταση περιλαμβάνουν τουλάχιστον εννέα ψήφους «ενθάρρυνσης» και καμία ψήφο «αποθάρρυνσης» από οποιοδήποτε από τα πέντε κράτη-μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τα μόνιμα μέλη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ρωσία και η Κίνα. Προς το παρόν, δεν είναι σαφές ποια ήταν η στάση αυτών των πέντε κρατών στην άτυπη ψηφοφορία της Πέμπτης.

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι στην κούρσα

Εκτός από τη Ρεβέκα Γκρίνσπαν, στην κούρσα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα. Στη χθεσινή ψηφοφορία, η Κάρολαϊν Ροδρίγκες-Μπίρκετ έλαβε οκτώ ψήφους και υποχώρησε στην τρίτη θέση. Δεύτερος στην κατάταξη αναδείχθηκε ο Ραφαέλ Γκρόσι, 65 ετών, ο οποίος είναι ο νυν γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), συγκεντρώνοντας εννέα ψήφους.

Τέταρτη στην κατάταξη ήρθε η διπλωμάτισσα Λάνα Νουσάιμπα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία μπήκε τελευταία στην κούρσα. Η κ. Νουσάιμπα έλαβε επτά ψήφους «ενθάρρυνσης», έξι «αποθάρρυνσης» και δύο κράτη μέλη δεν εξέφρασαν γνώμη, αποτελέσματα παρόμοια με αυτά της προηγούμενης εβδομάδας.

Οι προκλήσεις του επόμενου γενικού γραμματέα

Όποιο πρόσωπο κι αν αναδειχθεί στο αξίωμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα σύνθετο πλέγμα πολλαπλών κρίσεων. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι συνεχιζόμενοι πόλεμοι σε διάφορα μέρη του κόσμου, οι περικοπές της χρηματοδότησης των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς και η φθίνουσα βαρύτητα του διεθνούς οργανισμού.

Η μείωση της επιρροής του ΟΗΕ οφείλεται, μεταξύ άλλων, στην αποχώρηση της σημερινής κυβέρνησης στην Ουάσιγκτον από δεκάδες υπηρεσίες του. Αυτές οι προκλήσεις αναμένεται να αποτελέσουν κεντρικό μέλημα για τον επόμενο επικεφαλής του οργανισμού.

Η παράδοση της γεωγραφικής εκπροσώπησης

Μια άτυπη παράδοση στον ΟΗΕ θέλει την εναλλαγή του αξιώματος του Γενικού Γραμματέα με βάση γεωγραφικά κριτήρια, αν και αυτή δεν τηρείται πάντοτε αυστηρά. Αυτή τη φορά, σύμφωνα με την παράδοση, είναι η «σειρά» της Λατινικής Αμερικής να αναδείξει Γενικό Γραμματέα, γεγονός που ευνοεί την υποψηφιότητα της Ρεβέκα Γκρίνσπαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την επιλογή του Αντόνιο Γκουτέρες, τον Οκτώβριο του 2026, είχαν χρειαστεί έξι άτυπες ψηφοφορίες για να καταλήξει σε συναίνεση το Συμβούλιο Ασφαλείας, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας επιλογής του επικεφαλής του διεθνούς οργανισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki