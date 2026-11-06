Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026

Σε προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος προχωρά σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ, επηρεάζοντας ένα ευρύ φάσμα περιοχών στην Αττική. Οι διακοπές αυτές έχουν ανακοινωθεί από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και αφορούν τόσο τον αστικό ιστό της πρωτεύουσας όσο και διάφορους δήμους της ευρύτερης περιοχής. Οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών καλούνται να λάβουν υπόψη τις ανακοινώσεις για την ημέρα αυτή.

Ο προγραμματισμός του ΔΕΔΔΗΕ για την Αττική

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο πρόγραμμα διακοπών ηλεκτροδότησης για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026. Αυτές οι προγραμματισμένες ενέργειες του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας θα επηρεάσουν διάφορες τοποθεσίες σε όλη την Αττική. Το πρόγραμμα των διακοπών αφορά την τρέχουσα ημέρα, όπως έχει γνωστοποιηθεί από τον αρμόδιο φορέα.

Οι διακοπές ρεύματος, όπως έχει καθορίσει ο ΔΕΔΔΗΕ, θα πραγματοποιηθούν σε ένα σύνολο περιοχών, καλύπτοντας ένα σημαντικό μέρος του νομού. Η ενημέρωση για τις συγκεκριμένες αυτές ενέργειες είναι απαραίτητη για τους πολίτες που διαμένουν στις επηρεαζόμενες ζώνες. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει δημοσιοποιήσει τη λίστα των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστούν οι προγραμματισμένες διακοπές για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Οι περιοχές της Αθήνας και των γύρω δήμων

Μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν από τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ συγκαταλέγεται η ίδια η πόλη της Αθήνας. Πέρα από το κέντρο της πρωτεύουσας, οι διακοπές θα αφορούν και γειτονικούς δήμους που βρίσκονται εντός του λεκανοπεδίου. Συγκεκριμένα, η Καλλιθέα και η Νέα Σμύρνη περιλαμβάνονται στη λίστα των περιοχών όπου θα σημειωθούν διακοπές ηλεκτροδότησης σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του και το Περιστέρι, έναν από τους μεγαλύτερους δήμους των δυτικών προαστίων. Οι κάτοικοι του Περιστερίου θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος, όπως αυτές έχουν ανακοινωθεί από τον Διαχειριστή. Οι εν λόγω διακοπές αφορούν αποκλειστικά την ημέρα της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου 2026.

Τα νότια προάστια και ο Πειραιάς στο πρόγραμμα

Στη λίστα των περιοχών της Αττικής που θα επηρεαστούν από τις διακοπές ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνονται και σημαντικά τμήματα των νοτίων προαστίων. Το Παλαιό Φάληρο είναι μία από τις περιοχές που θα βιώσουν τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, η Γλυφάδα, μία ακόμη μεγάλη περιοχή των νοτίων προαστίων, έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026.

Ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και σημαντικό αστικό κέντρο, βρίσκεται επίσης μεταξύ των περιοχών που θα επηρεαστούν. Οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ αφορούν τον Πειραιά, καθώς και τον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, έναν δήμο που γειτνιάζει με την πόλη του Πειραιά. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τις διακοπές που θα ισχύσουν σήμερα.

Διακοπές και σε άλλες περιοχές της Αττικής

Πέρα από τις κεντρικές και νότιες περιοχές, καθώς και τον Πειραιά, οι προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος του ΔΕΔΔΗΕ επεκτείνονται και σε άλλους δήμους της Αττικής. Η Αγία Βαρβάρα, μια περιοχή των δυτικών προαστίων, περιλαμβάνεται επίσης στη λίστα των επηρεαζόμενων περιοχών. Επιπλέον, η Νέα Ιωνία, στα βόρεια προάστια, θα αντιμετωπίσει επίσης διακοπές ηλεκτροδότησης την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, όπως έχει ανακοινωθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η λίστα των περιοχών συμπληρώνεται με τη Σαλαμίνα, το Λαύριο και το Κορωπί. Αυτές οι περιοχές, που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του νομού Αττικής – νησί, ανατολική Αττική και νοτιοανατολική Αττική αντίστοιχα – θα έχουν επίσης προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σήμερα, Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026. Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει γνωστοποιήσει το σύνολο των περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστούν οι διακοπές ηλεκτροδότησης.

Με πληροφορίες από: Enikos