Πολυνομοσχέδιο «σκούπα» από το υπουργείο Παιδείας: Ψηφιακό φροντιστήριο και 600 θέσεις κληρικών Ομογένειας

Ένα εκτεταμένο πολυνομοσχέδιο «σκούπα» προωθεί στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας, θέτοντας το σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Η διαδικασία αυτή θα παραμείνει ανοιχτή για τους ενδιαφερόμενους πολίτες, τους εκπαιδευτικούς, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους αρμόδιους φορείς έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, και συγκεκριμένα μέχρι τις 10:00 το πρωί. Μέσω αυτής της διαβούλευσης, δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους να υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους σχετικά με τις προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου.

Η δημόσια διαβούλευση του πολυνομοσχεδίου

Το υπουργείο Παιδείας έχει θέσει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ένα σημαντικό πολυνομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να εισαχθεί στη Βουλή. Η διαδικασία αυτή προσφέρει μια πλατφόρμα διαλόγου, επιτρέποντας σε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων να εκφράσουν τις απόψεις τους και να συμβάλουν στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου.

Η περίοδος της διαβούλευσης έχει καθοριστεί να ολοκληρωθεί την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού πλαισίου, κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καθώς και εκπαιδευτικοί, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπρόσωποι αρμόδιων φορέων, καλούνται να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους επί των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου.

Πρόβλεψη για το ψηφιακό φροντιστήριο

Μία από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο αφορά την επέκταση του ψηφιακού φροντιστηρίου. Συγκεκριμένα, το σχέδιο νόμου προβλέπει την εφαρμογή του ψηφιακού φροντιστηρίου και σε άλλες τάξεις, πέραν των ήδη υφιστάμενων.

Αυτή η πρόβλεψη σηματοδοτεί μια διεύρυνση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που παρέχονται ψηφιακά, με στόχο την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και την παροχή επιπλέον υποστήριξης στους μαθητές. Η ακριβής διάρθρωση και οι λεπτομέρειες της εφαρμογής του ψηφιακού φροντιστηρίου στις νέες τάξεις θα καθοριστούν περαιτέρω μέσω των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Σύσταση οργανικών θέσεων κληρικών Ομογένειας

Κεντρική πρόβλεψη του σχεδίου νόμου αποτελεί η σύσταση 600 οργανικών θέσεων για κληρικούς της Ομογένειας. Αυτή η πρωτοβουλία έχει ως κύριο στόχο την ενίσχυση του έργου που επιτελούν τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, καθώς και η Ελληνορθόδοξη Ιερά Βασιλική Αυτόνομη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Αγίου και Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

Επιπλέον, οι θέσεις αυτές αποσκοπούν στην υποστήριξη των κληρικών που διακονούν τον Ελληνισμό της Διασποράς, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση του πνευματικού και ποιμαντικού τους έργου στις ελληνικές κοινότητες εκτός Ελλάδας.

Οι στόχοι της πρωτοβουλίας για την Ομογένεια

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που αφορά τη σύσταση των 600 οργανικών θέσεων, αποσκοπεί στη θεσμική στήριξη της παρουσίας και του ευρύτερου έργου της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε περιοχές εκτός των ελληνικών συνόρων. Μέσω αυτής της ενέργειας, επιδιώκεται η ενδυνάμωση του ρόλου της Εκκλησίας στην υποστήριξη των ομογενών.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στη διατήρηση και ενίσχυση των ιστορικών, πνευματικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών δεσμών που συνδέουν τις ελληνικές κοινότητες της Διασποράς με την πατρίδα. Η στήριξη των κληρικών θεωρείται καθοριστική για τη διαφύλαξη της ελληνικής ταυτότητας και των παραδόσεων μακριά από την Ελλάδα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis