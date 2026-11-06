Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», μετά από καταγγελίες γονέων και δωρητών. Οι αποκαλύψεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν στο φως, αφορούν τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν από εράνους, καθώς και τις πιέσεις που φέρεται να ασκούνταν σε πολίτες οι οποίοι είχαν αναλάβει φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι συνομιλίες που αφορούν την προσπάθεια διακοπής της συγκέντρωσης χρημάτων από οικογένεια παιδιού με σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά και οι καταγγελίες για ποσά που συγκεντρώνονταν στο όνομα ασθενών παιδιών χωρίς να αποδίδονται στο σύνολό τους στους δικαιούχους.

Η περίπτωση του 2χρονου κοριτσιού στο «Ελπίδα»

Μία από τις περιπτώσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των αποκαλύψεων και ερευνών αφορά ένα δίχρονο κορίτσι, το οποίο πάσχει από μία σπάνια και ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου. Το παιδί νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ελπίδα» και η ιστορία του αναδεικνύει τις πτυχές της υπόθεσης. Η οικογένειά του, που ζει μόνιμα στο εξωτερικό, βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές όταν ξεκίνησε η διερεύνηση του σοβαρού προβλήματος υγείας της μικρής.

Η μητέρα του παιδιού περιέγραψε στο «Live News» τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπιστώθηκε η ασθένεια, πριν από περίπου έναν χρόνο. Συγκεκριμένα, στις 24 Δεκεμβρίου, η οικογένεια είχε έρθει στην Ελλάδα για δεκαήμερες διακοπές. Η μικρή είχε εμφανίσει ένα εξόγκωμα στο πόδι της, το οποίο οι γιατροί στο εξωτερικό είχαν αρχικά αποδώσει σε φλεγμονή που προκλήθηκε από εμβόλιο. Ωστόσο, η διαίσθηση της μητέρας την οδήγησε να επισκεφθεί την παιδίατρο που είχε από παλιά ο μεγαλύτερος γιος της στην Ελλάδα. Εκείνη, ανήσυχη από τα ευρήματα, τους έστειλε για υπέρηχο, και έτσι, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η μητέρα, «ξεκίνησε ο εφιάλτης μας».

Η ανατροπή της ζωής της οικογένειας και οι οικονομικές δυσκολίες

Η διάγνωση αυτή άλλαξε ριζικά και απρόσμενα την καθημερινότητα της οικογένειας. Όπως ανέφερε η μητέρα, ο κόσμος τους «ήρθε ανάποδα» από τη μία στιγμή στην άλλη. Αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα πάντα μέσα σε μία μέρα, με το νοσοκομείο να γίνεται το νέο τους σπίτι και κέντρο της ζωής τους. Η οικογένεια παρέμεινε στην Ελλάδα, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στο παιδί της και να αναζητήσει παράλληλα την απαραίτητη οικονομική υποστήριξη για την κάλυψη των αυξημένων εξόδων νοσηλείας και θεραπείας.

Οι οικονομικές τους αντοχές εξαντλήθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς. Μέσα σε μόλις τρεις μήνες από την έναρξη της θεραπείας, όλες οι οικονομίες της οικογένειας είχαν εξαντληθεί, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για εξωτερική βοήθεια. Για τον σκοπό αυτό, η μητέρα είχε ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό, με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων που θα συνέδραμαν στην υποστήριξη της απαιτητικής θεραπείας του παιδιού.

Το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού και οι παρεμβάσεις

Ο τραπεζικός λογαριασμός που είχε ανοίξει η μητέρα για τη συγκέντρωση χρημάτων, με σκοπό την κάλυψη των εξόδων του παιδιού της, τελικά απενεργοποιήθηκε. Από τις ηχογραφημένες συνομιλίες που ήρθαν στο φως, προκύπτει ότι η 35χρονη σύντροφος του βασικού κατηγορουμένου στην υπόθεση, σε συνεργασία με τη μητέρα της, είχε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προς την τράπεζα. Οι ενέργειες αυτές είχαν ως στόχο να αμφισβητήσουν τη νομιμότητα του εράνου που είχε ξεκινήσει η μητέρα του 2χρονου κοριτσιού για την υγεία του παιδιού της.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τραπεζικό υπάλληλο, η 35χρονη κατηγορούμενη υποστήριξε ότι η μητέρα της είχε πέσει θύμα εξαπάτησης. Ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της είχε καταθέσει το ποσό των 100 ευρώ σε έναν λογαριασμό, ο οποίος, κατά τους ισχυρισμούς της 35χρονης, χρησιμοποιούνταν για παράνομη συγκέντρωση χρημάτων. Η ίδια επικοινώνησε εκ νέου με την τράπεζα στις 21 Σεπτεμβρίου, επαναλαμβάνοντας τους ισχυρισμούς της και θέτοντας υπό αμφισβήτηση τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονταν τα χρήματα, δημιουργώντας έτσι ένα κλίμα αμφιβολίας γύρω από τον έρανο.

Καταγγελίες για μη απόδοση χρημάτων και πιέσεις

Πέρα από την περίπτωση του 2χρονου κοριτσιού, οι αποκαλύψεις αφορούν και άλλες πτυχές της δράσης της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά». Υπάρχουν καταγγελίες για ποσά που συγκεντρώνονταν στο όνομα ασθενών παιδιών, τα οποία όμως φέρεται να μην αποδίδονταν στο σύνολό τους στους δικαιούχους. Αυτές οι πρακτικές εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια και την ηθική διαχείριση των φιλανθρωπικών εράνων που υποτίθεται ότι προορίζονταν για την υποστήριξη ευάλωτων οικογενειών.

Επιπλέον, έχουν καταγγελθεί περιστατικά όπου ασκούνταν πιέσεις σε πολίτες που είχαν αναλάβει φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες, με σκοπό τη βοήθεια ασθενών. Οι αναφορές για απειλές προς δωρητές και οι προσπάθειες διακοπής νόμιμων εράνων συνθέτουν ένα πλαίσιο που ερευνάται ενδελεχώς από τις αρμόδιες αρχές, με τα νέα στοιχεία να προσθέτουν στην πολυπλοκότητα της υπόθεσης και να ενισχύουν τις υποψίες για απάτη.

Με πληροφορίες από: Enikos