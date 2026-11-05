Ο Μιχάλης Γρηγορίου για τον αγώνα με τον Παναιτωλικό: «Ρίξαμε το βάρος στη νοοτροπία»

Τις καθιερωμένες του δηλώσεις στη NOVA εν όψει του εντός έδρας αγώνα του Άρη κόντρα στον Παναιτωλικό έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στην κακή εμφάνιση και την ήττα από τον Λεβαδειακό, τονίζοντας τι δίδαξε αυτή η αναμέτρηση στον ίδιο και την ομάδα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη νοοτροπία που επέδειξε το γκρουπ. Ο κ. Γρηγορίου ήταν ξεκάθαρος για την προσέγγιση που πρέπει να έχει η ομάδα του στην εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο Κλεάνθης Βικελίδης το Σάββατο (7/11), αλλά και για τη διάθεση που πρέπει να είναι ίδια σε όλα τα παιχνίδια.

Ο απολογισμός μετά την ήττα από τον Λεβαδειακό

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε τον απολογισμό του μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, χαρακτηρίζοντας την εμφάνιση της ομάδας ως τη χειρότερη από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του. «Έχουμε εντοπίσει πολλά λάθη και όχι μόνο», δήλωσε ο προπονητής, προσθέτοντας ότι «κυρίως το ζήτημα της διάθεσης που είχαμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο ήταν καταστροφικό για εμάς από την αρχή μέχρι το τέλος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ομάδα δεν μπόρεσε να αντιδράσει στην αναμέτρηση αυτή. «Ήταν η χειρότερη εμφάνιση από τη μέρα που ήρθα εδώ. Οπότε, είχαμε να πούμε πολλά και να διορθώσουμε εντός της εβδομάδας», συμπλήρωσε ο κ. Γρηγορίου, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη για άμεσες διορθωτικές κινήσεις.

Η σημασία της νοοτροπίας της ομάδας

Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε ότι το κύριο βάρος των συζητήσεων και των προσπαθειών μέσα στην εβδομάδα έπεσε στη νοοτροπία της ομάδας. «Κυρίως όμως τη νοοτροπία μας και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσεγγίζουμε όλα τα παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την κρισιμότητα αυτού του τομέα.

Ο κ. Γρηγορίου εξήγησε ότι αυτό προσπαθούν να αλλάξουν μετά από ένα τέτοιο σκορ, το οποίο ήταν πολύ ξαφνικό για όλους, ειδικά μετά από ένα σερί καλών αποτελεσμάτων. «Μετά από μια ήττα με τέτοιο σκορ, κυρίως πρέπει να προσεγγίσεις το μυαλό των ποδοσφαιριστών και τη νοοτροπία που πρέπει να έχουμε. Οπότε ρίξαμε το βάρος σε αυτόν τον τομέα, στη νοοτροπία πριν αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα», δήλωσε, αναδεικνύοντας τη συνολική προσέγγιση που απαιτείται.

Τακτική προσέγγιση και εσωτερικά ζητήματα

Ο προπονητής του Άρη σχολίασε επίσης την ατάκα του περί αναθεώρησης για κάποια πράγματα, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να μπει σε λεπτομέρειες. Δήλωσε ότι αυτά είναι δικά τους θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την τακτική προσέγγιση και τα πρόσωπα που απαρτίζουν την ομάδα.

«Δεν χρειάζεται να το αναλύσω. Θα το κρατήσω για μένα και τους συνεργάτες μου», ανέφερε ο Μιχάλης Γρηγορίου, τονίζοντας ότι «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το επόμενο παιχνίδι και η προσέγγισή του». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την εστίαση της τεχνικής ηγεσίας στην άμεση αγωνιστική πρόκληση.

Εν όψει της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό

Για την επικείμενη αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, ο Μιχάλης Γρηγορίου δήλωσε ότι η ομάδα επιστρέφει στην έδρα της και είχε τον χρόνο να ανασυνταχθεί. Τόνισε την ανάγκη να θυμηθούν ξανά πώς είναι ως ομάδα, ειδικά στα εντός έδρας παιχνίδια τους, απέναντι σε μια καλή ομάδα όπως ο Παναιτωλικός.

«Δεν έχουμε κανένα περιθώριο διαφορετικής σκέψης ειδικά μετά από αυτό που έγινε κόντρα στον Λεβαδειακό», υπογράμμισε ο κ. Γρηγορίου, προσθέτοντας ότι έχει τονίσει στους παίκτες του πως δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί την απαιτούμενη σοβαρότητα και συγκέντρωση για το επερχόμενο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Athletiko